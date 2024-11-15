²èÁüÀ¸À®AIµ»½Ñ¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖGeneright¡×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿®ØáÀ¾ÚÌÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÉ¸½à²½ÃÄÂÎ¡ÖC2PA¡×¤Ë»²²è
¥Õ¥£ー¥É¥Õ¥©ー¥¹¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÍÅÄ ¹Ì»Ê¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ï¥¤¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£ ±ÑÌé¡¢°Ê²¼¡Ö¥ê¥ï¥¤¥¢¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½Ð½ê¤È¿®ØáÀ¤Î¾ÚÌÀ¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñµ¬³Ê¤ÎÉ¸½à²½ÃÄÂÎCoalition for Content Provenance and Authenticity¡Ê°Ê²¼¡¢C2PA¡Ë¤Ë¥³¥ó¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½Ð½ê¤È¿®ØáÀ¤Î¾ÚÌÀ¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñµ¬³Ê¤ÎÉ¸½à²½ÃÄÂÎ¡ÖC2PA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
C2PA¤Ï¡¢Linux Foundation¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Adobe¡¢Intel¡¢Microsoft¤Ê¤É¤¬2021Ç¯¤Ë¶¦Æ±³«È¯ºâÃÄ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Õ¥§¥¤¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¤äµ¶¾ðÊó¤ÎÌ¢±ä¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î½Ð½ê¤äÊÔ½¸¡¢²þ¤¶¤ó¤ÎÍúÎò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëµ»½ÑÉ¸½à¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Google¡¢OpenAI¡¢SONY¡¢Canon¡¢NHK¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿®ÍêÀ³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§C2PA
https://c2pa.org/
²èÁüÀ¸À®AIµ»½Ñ¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖGeneright¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Generight¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»º¶È¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ä¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¤ÎËÉÙ¤ÊIP¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²èÁüÀ¸À®AI¤Ë¤ª¤±¤ë¸¢ÍøÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ÏµöÂú¤òÆÀ¤¿²èÁü¤Î¤ß¤òÍÑ¤¤¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿BRIA¤òºÎÍÑ¤·¡¢À¸À®AI¤Î¿®ÍêÀ¤È¸øÊ¿À¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§
- µöÂú¤òÆÀ¤¿¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡ÖBRIA¡×¤òºÎÍÑ
- ¼«¼ÒIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÁüÀ¸À®AI¤Î¹½ÃÛ¡ÊÄÉ²Ã³Ø½¬¡Ë
- ¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤ò²èÁü¤ËÉÕÍ¿
- À¸À®²èÁü¤«¤éÄÉ²Ã³Ø½¬¥Çー¥¿¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½
¢§¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈURL
https://generight.ai
C2PA»²²è¤ÎÇØ·Ê¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«
¶áÇ¯¡¢À¸À®AIµ»½Ñ¤ÎµÞÂ®¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿®ÍêÀ³ÎÊÝ¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Generight¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Generight¤«¤éÀ¸À®¤µ¤ì¤ë²èÁü¤ÎÄÉ²Ã³Ø½¬¥Çー¥¿¤Î½Ð½ê¤ò¸¡½Ð¤¹¤ëµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎC2PA»²²è¤òµ¡¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- C2PA¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ø¤ÎÂÐ±þ
- - Generight¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤ë²èÁü¤Ø¤ÎC2PAÉÕÍ¿µ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ
- - ¼ÂÊª¤Î¼Ì¿¿¤ÈÀ¸À®AI²èÁü¤Î¶èÊÌ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥åー¥¹ÂÐºö¤Ë¹×¸¥
- - ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¤Ø¤Î´óÍ¿
- ¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤ÎC2PAÂÐ±þ
- - Generight¤Î¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Çー¥¿¤òC2PAÆâ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤àµ¡Ç½¤Î³«È¯
- - ¹ñºÝÉ¸½àµ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¤¿·Á¼°¤Ç¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Î¼Â¸½
- - ²èÁüÊÔ½¸¸å¤â¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¤ò°Ý»ý²ÄÇ½¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ
Generight¤ÏC2PA¥³¥ó¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¤Ø¤Î»²²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸À®AI¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÆ©ÌÀÀ¤È¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ï¥¤¥¢ ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡Ö¥³¥Þー¥¹¤ò¡¢¤Ä¤Ê¤®¤Ê¤ª¤¹¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢EC¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥Þー¥¹¤ËÉ¬Í×¤Ê³Æ¼ïµ¡Ç½¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Î·Ð¸³Ë¤«¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Shopify¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿EC¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥×¥ê¤òµ»½ÑÌÌ¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò³«È¯¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥Èµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤Ç¤¤ë¡Ö¤É¤³¥Ý¥¤¡×¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È²èÌÌ¤ä¥µ¥ó¥¯¥¹¥Úー¥¸¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡Ö¤¢¤È¥×¥é¡×¡¢²ñ°÷¥é¥ó¥¯¤òºîÀ®¤¹¤ë¡Ö¤é¤ó¥¥£¡×¤òÄó¶¡Ãæ¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ï¥¤¥¢
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÄ»³°ìÃúÌÜ2ÈÖ6¹æ ¥é¥Æ¥£¥¹ÀÄ»³¥¹¥¯¥¨¥¢3F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ÃÆ£ ±ÑÌé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥³¥Þー¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½»Ù±ç / EC¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥×¥ê³«È¯ / EC¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ»Ù±ç
Web¥µ¥¤¥È¡§https://rewired.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ï¥¤¥¢
Ã´Åö : È¬É´
E-mail¡§info@rewired.jp