ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡ÎCAMPARI RED HANDS NIGHT¡Ï11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅ·èÄê¡ª
CAMPARI JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤Éô Å¯)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ê¥¥åー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥ê¡×¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿CAMPARI RED HANDS ASIA 2024¤ÇÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿The SG Club ¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー ÉþÉô ÎÜ²Ú»á¤È¡¢CAMPARI COCKTAIL COMPETITION ASIA 2018¤ÎÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ê¸½ºß¥«¥ó¥Ñ¥ê¥°¥ëー¥× ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¾®Àî ¾°¿Í¤Î¿·µì¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢The SG Club 1F Guzzle¡Ê½ÂÃ«¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖCAMPARI RED HANDS ASIA 2024 ÆüËÜÂç²ñ¡×Í¥¾¡¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2¿Í¤ÎÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Ë¤è¤ë·×4¼ïÎà¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Í¥¾¡¤µ¤ì¤¿ÉþÉô ÎÜ²Ú»á¤Ï¡¢12·î¾å½Ü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ ¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥¢¥¸¥¢12¥«¹ñ¤«¤éÃÏ°èÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø½Ð¾ì¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£ÅÏ²¤Ä¾Á°¤Î¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¥ÇÕ¤Ç¥¨ー¥ë¤È±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£³«ºÅÆü»þ
2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë17:00～20:00
¢£³«ºÅ¾ì½ê
The SG Club / 1F Guzzle
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-7-8
Tel. 050-3138-2618
WEB¥µ¥¤¥È https://sg-management.jp/
Instagram https://www.instagram.com/the_sg_club/
¢¨¥¦¥©ー¥¯¥¤¥ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄó¶¡¥«¥¯¥Æ¥ë¡Û
2024Ç¯¥«¥ó¥Ñ¥êÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÉþÉô ÎÜ²Ú»á¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÖCrociera¡×
½éÂå¥«¥ó¥Ñ¥êÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¾®Àî ¾°¿Í¤Ë¤è¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÖDolce & Negroni¡×
¡ÚÉþÉô ÎÜ²Ú»á Äó¶¡¥«¥¯¥Æ¥ë¡Û
Crociera ¡ÖCAMPARI RED HANDS ASIA 2024 ÆüËÜÂç²ñ¡×Í¥¾¡¥«¥¯¥Æ¥ë
¥«¥ó¥Ñ¥ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿1860Ç¯¡£ÆüËÜ¿Í¤¬½é¤á¤Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬¤ì¡¢¤½¤Î¸åÀ¤³¦°ì¼þ¤·¤¿¤½¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¤â¤·¤â¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¤¬¥«¥ó¥Ñ¥ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÁÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¦¡¦¡¦¡©¤È¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÁÏºî¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£Åö»þ°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ÆÃñ¤Î¤ªÅò³ä¤ê¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¤ª¼òÊ¸²½¤È¡¢¥Í¥°¥íー¥Ë¤Ê¤É¥«¥ó¥Ñ¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£ー¥ÜÊ¸²½¤òÍ»¹ç¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¹Ò³¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥«¥¯¥Æ¥ëÌ¾¡ÖCrociera¡×¤¬É½¤¹¤Î¤Ï¡¢¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¤ÎÎ¹¤È¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥Û¥Ã¥È¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬À¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤«¤é¡£
¡¦Campari
¡¦The SG Shochu IMO
¡¦SAKE, Chili
¡¦Amontillado
¡¦Bonito
It¡Çs a piece of PIZZA!
¡¦Campari
¡¦The SG Shochu KOME
¡¦Tomato, basil
¡¦Seaweed
¡¦Orange wine
¡¦Cheese
¡Ú¾®Àî ¾°¿Í Äó¶¡¥«¥¯¥Æ¥ë¡Û
Dolce & Negroni
¡¦Chocolate wax washed Campari
¡¦Amarena
¡¦1757 Rosso
¡¦Bulldog Gin
¡¦Espresso
Yamato Negroni
¡¦Clear Campari
¡¦Sapin
¡¦Bergamot
¡¦Timur Pepper
¡¦Original blend tea infused Bulldog Gin
¡Ú¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
CAMPARI RED HANDS ASIA 2024 ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
The SG Club
ÉþÉô ÎÜ²Ú»á
¹âÃÎ¸©½Ð¿È¡£100Ç¯Â³¤¯¾ßÌý²°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ä¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢ÆîÊÆ¡¢ËÌÊÆ¤Ê¤É20¥«¹ñ°Ê¾å¤òÎ¹¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÎÎò»Ë¡¦É÷ÅÚ¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢½©ÅÄ¸©Æâ¤ÎÌ£Á¹¾ßÌý¾úÂ¤¸µ ¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ò·Ð¸³¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢°åÎÅµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ë½¢¿¦¤·¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¡¢2021Ç¯¤è¤ê¡ÖThe SG Club¡×¤ËÆþ¼Ò¡£½é½Ð¾ì¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¢¡ÖCAMPARI RED HANDS ASIA 2024 ÆüËÜÂç²ñ¡×¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
CAMPARI BARTENDER COMPETITON 2018 ½éÂåÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
CAMPARI GROUP ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー
¾®Àî ¾°¿Í
¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ä¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¤ÎÎ±³Ø·Ð¸³¸å¡¢¿À¸Í¤ÎÏ·ÊÞÅ¹¡ÖBar elixir de lounge vie¡×¤Ç¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î½¤¹Ô¤òÀÑ¤à¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖCAMPARI Cocktail Competition Asia 2018¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ø½Ð¾ì¡£¹ñÆâ³°¤Î¥Ðー¤Ç¥²¥¹¥È¥Ðー¥Æ¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤³¤Ê¤¹¡£¡ÉÅÁÀâ¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡É¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥·¥åー¥Þ¥ó»á¤Î¡Ö¥·¥åー¥Þ¥ó¥º ¥Ðー¡×¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë¤äÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Ðー¥¢¥ïー¥ÉTHE WORLD¡ÇS 50 BEST BARS¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖDRINK KONG¡×¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥íー¥Þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¾®Àî»á¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Á¡ºÙ¤Ê¤¬¤é¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³¤³°¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¢£The SG Club¡Ê¥¶ ¥¨¥¹¥¸ー ¥¯¥é¥Ö¡Ë
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-7-8
Tel¡§050-3138-2618
¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤à£±³¬¤Î¡ÖGuzzle¡×¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦ÃÏ²¼£±³¬¤Î¡ÖSip¡×¡¢¥·¥¬ー¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç´²¤°2³¬¤Î²ñ°÷À©¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖSavor¡×¤Î£³¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤Ê¤ë¡£
WEB¥µ¥¤¥È https://sg-management.jp/
Instagram https://www.instagram.com/the_sg_club/
¢£CAMPARI
Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¿§¤È¥Ó¥¿ー¥¹¥¤ー¥È¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ê¥¥åー¥ë
¥«¥ó¥Ñ¥ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï1860Ç¯¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¬¥¹¥Ñー¥ì¡¦¥«¥ó¥Ñ¥ê¤Ï¡¢ÁÏ¶È´Ö¤â¤Ê¤¤1867Ç¯¤Ë¥ß¥é¥Î¤Î¥É¥¥¥ªー¥â¹¾ì¤Î°ì³Ñ¤Ë¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥«¥ó¥Ñ¥ê¡×¤ò½ÐÅ¹¡£È¯ÇäÅö½é¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Û¤Î¤«¤Ë´Å¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶ì¤ß¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¥ê¥¥åー¥ë¤Ï¥ß¥é¥Î¤Ã»Ò¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÂçÎ®¹Ô¡£¤ä¤¬¤Æ¥«¥ó¥Ñ¥ê¤Ï¥ß¥é¥Î¤ò¤Ï¤¸¤á¥¤¥¿¥ê¥¢³ÆÃÏ¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¥«¥ó¥Ñ¥ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¿§¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥Ïー¥Ö¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê£»¨¤Ê¥¢¥í¥Þ¡¢¤½¤·¤ÆÆÈÆÃ¤Î¤Û¤í¶ì¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È¤«¤é160Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÈëÂ¢¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ê¥¢¥í¥Þ¤È¥Ó¥¿ー¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ï¡¢¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CAMPARI¡Ê¥«¥ó¥Ñ¥ê¡Ë ¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
Instagram: https://instagram.com/camparijapan/
Facebook: https://facebook.com/CampariJapan/
X: https://x.com/campari_japan/
À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
CAMPARI JAPAN ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹
¡ÚTEL¡Û03-5856-5815
¡ÚFAX¡Û03-6631-0760
¡ÚMAIL¡Ûcustomerservice_jp@campari.com
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û·îÍË～¶âÍË¡Ê9:00～18:00¡Ë¢¨µÙÆü¡§ÅÚÆü½ËÆü