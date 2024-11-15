À¤³¦¤Ë£±¤Ä¤À¤±¡ª¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤òºî¤ëÂè2²ó¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¤Ì¤ê³¨¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×³«ºÅ
¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥¯ー¥¿ー¤ÏÀ¤³¦80¥ö¹ñÌó3000¥«½ê¤Î¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ç°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿À½ÉÊ¤ÇÆÃ¤Ë¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤´²ÈÄí¤Ë¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤¿Âè1²ó¥Þ¥¤¥¯¥í¤Ì¤ê³¨¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ÏÂô»³¤Î¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤´»²²Ã¤òÄº¤¡¢º£Ç¯¤âÂè2²óÌÜ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¤Ì¤ê³¨¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂè1²óÌÜÅöÁªºî
¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥¯ー¥¿ー¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Ç1¤Ä¤À¤±¤Î¼«Ê¬¤¬³¨ÉÁ¤¤¤¿¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤â¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê·ÊÉÊ¤ÇÂô»³¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õÉÕ¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥¯ー¥¿ーÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹Ìó30Å¹ÊÞ¤ÈÄ¾±ÄÅ¹2Å¹ÊÞ(¤ªÂæ¾ì¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£Å¹¡¢¥Þー¥¯¥¤¥º¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹)¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://microscooters.co.jp/¡Ë¤Ç¤â±þÊçÍÑ»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥¯ー¥¿ー´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦¤Ç°ì¤Ä¤À¤±¤Î¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤ò¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Î»²²Ã¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ì¤ê³¨ÍÑ»æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
<Âè2²ó¥Þ¥¤¥¯¥í¤Ì¤ê³¨¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³µÍ×>
- »²²Ã¾ò·ï
3ºÐ°Ê¾å¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤ª»ÒÍÍ
¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¡÷microscootersjp¡×¤òÅÐÏ¿
- ´ü´Ö
10·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë
- »²²ÃÊýË¡
£±. ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥¯ー¥¿ー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Ì¤ê³¨²èÁü¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ°õºþ¤¹¤ë
¡¡¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡§¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥¯ー¥¿ーÄ¾±ÄÅ¹(¤ªÂæ¾ì¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£Å¹¡¢¥Þー¥¯¥¤¥º¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹)¤ä
Àµµ¬ ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ì¤ê³¨²èÁüÍÑ»æ¤òÆþ¼ê¤¹¤ë
£². ¤Ì¤ê³¨¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤òÉÁ¤¯
£³. angella22@microscooters.co.jp ¤Ë´°À®¤·¤¿¤Ì¤ê³¨¤òÁ÷¿®¤¹¤ë
- ÅöÁª¼ÔÈ¯É½
ÅöÁªºîÉÊ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥¯ー¥¿ー¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¡÷microscooters_japan¡×¤ÇÈ¯É½Í½Äê
<¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥¯ー¥¿ーÄ¾±ÄÅ¹¡Ê¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ìÅ¹¡¦MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹¡Ë>
¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥¯ー¥¿ー¤Ï¥¹¥¤¥¹¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç»Ò¤É¤âÍÑ¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤«¤éÄ¶¾®·¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Þ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Àµµ¬ÂåÍýÅ¹¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ìÅ¹¤ÈMARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Å¹¤Ï¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ä¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥±ー¥È¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ½ÉÊ¤òÂ·¤¨¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç²ÈÂ²°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÇä¤ê¾ì¤Ç¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¥·ー¥º¥ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ìÅ¹
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÂæ¾ì1-7-1¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì3³¬ / tel¡§03-6380-7226
https://www.aquacity.jp/
¢¨¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Î»î¾è¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢¨½¤ÍýÉÊ¤Î»ý¤Á¹þ¤ßÂÐ±þ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
- MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤
Å¹¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-5-1MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3³¬ / tel¡§090-1263-5076
https://www.mec-markis.jp/mm/
¢¨¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Î»î¾è¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢¨½¤ÍýÉÊ¤Î»ý¤Á¹þ¤ßÂÐ±þ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
<¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥¯ー¥¿ーÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹°ìÍ÷>
https://microscooters.co.jp/html/page1.html
<¥Ö¥é¥ó¥É¾Ò²ð> ¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥¯ー¥¿ー
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2011Ç¯¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®Íê´¶¤ÈÀ½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤ò½Å»ë¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÍÌ¾É´²ßÅ¹¤ä¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¹¥È¥¢Åù¤ËÈÎÇä¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆüËÜ¤Î³¹Ãæ¤ä¸ø±à¤Ç¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤ò³Ú¤·¤à²ÈÂ²¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¥·ー¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥¯¥Üー¥ÉÊ¸²½¤È¥Ñー
¥½¥Ê¥ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥¯ー¥¿ー¤¬ÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¯¥íÀ½ÉÊ¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¤¡¦¥¢¥ïー¥É¤ä¥ì¥Ã¥É¥É¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¾ÞÅù¡¢Ì¾ÍÀ¤Î¤¢¤ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¤Î°ÂÁ´¤È¹âÉÊ¼Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Micro AwardÀ¤³¦¤¬Ç§¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ»½ÑÎÏ¡ª
¡ã¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥¯ー¥¿ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¸ø¼°SNS¡ä
Instagram¡§https://www.instagram.com/microscooters_japan/
Ameba Blog¡§https://profile.ameba.jp/ameba/japanmicroscooters/
YOUTUBE¡§https://www.youtube.com/channel/UCmYaBdGdz-E_SuSNZ52YWjw
Twitter¡§https://twitter.com/microscootersj
Facebook¡§https://www.facebook.com/MicroscootersJapan