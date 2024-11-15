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Ë¾±ó»£±Æ¤ÇÁÇÁá¤¯Èï¼ÌÂÎ¤òÂª¤¨¤ë¡ÖÌÃ¾¢¸÷³Ø TTArtisan ¥É¥Ã¥È¥µ¥¤¥È ¾È½à´ï TT-DOTSIGHT¡×ÈÎÇä³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¾ÇÅÀ¹©Ë¼[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/71960/421/resize/d71960-421-53aca55d62872d1f8821-0.jpg ]ÌÃ¾¢¸÷³Ø¡Ê¤á¤¤¤·¤ç¤¦¤³¤¦¤¬¤¯¡ËTTArtisan¡Ê¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー¥¢ー¥Æ¥£¥¶¥ó¡Ë¥É¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥·¥åー¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ëÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤Î¾È½à´ï¤Ç¤¹¡£Ä»¤ä¾®Æ°Êª¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ê¤É¤Î»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ëË¾±ó»£±Æ¤Ç¤â¡¢Èï¼ÌÂÎ¤òÁÇÁá¤¯Âª¤¨¤Æ²÷Å¬¤Ê»£±Æ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/71960/421/resize/d71960-421-63a2a44912b5b9c200f0-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/71960/421/resize/d71960-421-59c5d21ce473fc49d516-2.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/71960/421/resize/d71960-421-24da5693f2ed42b800d6-3.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/71960/421/resize/d71960-421-35745bdd6c1db1ed5452-4.jpg ]ÆÃÄ¹¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°Ìó73g¤Î·ÚÎÌÀß·×¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»£±Æ¤ä»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥·¥åー¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥«¥á¥é¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¾È½à¥Þー¥¯¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò5ÃÊ³¬¤ÇÄ´Àá²ÄÇ½¾È½à¥Þー¥¯¤Î¥«¥éー¤ò»£±Æ¥·ー¥ó¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¹¹²ÄÇ½¥À¥¤¥ä¥ëÁàºî¤Ç¾È½à¥Þー¥¯¤Î°ÌÃÖ¤ò´ÊÃ±¤ËÄ´À°²ÄÇ½¾Ê¥¨¥ÍÀß·×¤Ë¤è¤êÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ²ÄÇ½¡¢¼«Æ°¥¹¥êー¥×µ¡Ç½ÉÕ¤¡ÊÌó6»þ´Ö¤Ç¥¹¥êー¥×¡Ë»ÈÍÑÊýË¡ËÜÂÎ¤ò¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥·¥åー¤ËÁõÃå¤·¡¢¥í¥Ã¥¯¥ì¥Ðー¤ò±¦Êý¸þ¤Ë²ó¤·¤Æ¸ÇÄêËÜÂÎÇØÌÌ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òº¸¤Ø¥¹¥é¥¤¥É¤·¡¢¥É¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤ò³«¤¯ËÜÂÎº¸±¦¤Ë¤¢¤ëÄ´À°¥À¥¤¥ä¥ë¤ò²ó¤·¡¢¾È½à¥Þー¥¯¤Î°ÌÃÖ¤òÄ´À°»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÊÄ¤¸¤ë¤ÈÅÅ¸»OFF¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë»ÅÍÍ¾È½à¥Þー¥¯ ÌÀ¤ë¤µ¡§5ÃÊ³¬¾È½à¥Þー¥¯ ¿§¡§ÀÖ/ÎÐÅÅÃÓ¡§¥³¥¤¥ó·¿¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓ CR2032·¿ 3V 1¸ÄÁÇºà¡§PC+ABS¥µ¥¤¥º¡§ ÌóW53mm x D75mm x H73mm¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¼ýÇ¼»þ¤Î¹â¤µ¡§Ìó52mm¡Ë¼ÁÎÌ¡§Ìó73g¡ÊÅÅÃÓ½ü¤¯¡Ë[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=wAd3c5mDq_4 ]¢§ ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸[ ¾ÇÅÀ¹©Ë¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ]https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002117[ Amazon JP ]https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMNPZKYK[ ³ÚÅ· ]https://soko.rms.rakuten.co.jp/auc-stkb/t-dotsight/[ ¥ä¥Õー¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ]https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/t-dotsight.htmlAbout TTArtisanTTArtisan¡Ê¥Æ¥£ー¥Æ¥£ー¥¢ー¥Æ¥£¥¶¥ó¡Ë¤Ï¡¢¿¼圳¤Î¸÷³Ø¥áー¥«ーÌÃ¾¢¸÷³Ø¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¤·¤¤¥ì¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡£¹âÀÇ½¤Ê¥é¥¤¥«M¥Þ¥¦¥ó¥È¥ì¥ó¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ß¥éー¥ì¥¹ÍÑ¥ì¥ó¥º¤Î³«È¯¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò ¾ÇÅÀ¹©Ë¼"¥«¥á¥é¤È¼Ì¿¿¤ÎÌû¤·¤ß¡¦´î¤Ó¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é"¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤Ç¤Ï³¤³°À½¤Î¿Íµ¤¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿ー¤ä¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¡¢¥«¥á¥éÍÑÉÊ¤ÎÍ¢ÆþÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÎÉ¤¤ÉÊ¤ò¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¯¡×¤ò´ð¤ËÈÎÇä¤òÂ³¤±¡¢¤ª¤«¤²ÍÍ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿ー³«È¯¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥á¥éÊ¸²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£-----------------------------------¾ÇÅÀ¹©Ë¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§http://www.stkb.jp-----------------------------------¾ÇÅÀ¹©Ë¼¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§http://www.stkb.co.jp-----------------------------------¾ÇÅÀ¹©Ë¼facebook¡§https://www.facebook.com/SHOTENKOBO