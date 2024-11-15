¡Ú£Ú²ñ¡Û¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¹ÖºÂAsteria for Business ¼ÂÁ©¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼ÒÁý¿Ê²ñ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê£Ú²ñ¥°¥ëー¥×¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò£Ú²ñ¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¥³ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¤¬³Ø¤Ù¤ë¹ÖºÂAsteria for Business¤Î¡¢¼ÂÁ©¥ì¥Ù¥ë¡ÊCEFR-J¡§B1.1¡Ë¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò2024Ç¯11·î7Æü¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÖºÂ¤Î¾ÜºÙ¡§https://www.zkai.co.jp/ca/asteria/
¡ýAsteria for Business¹ÖºÂ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ÎÇØ·Ê
´ë¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤äAI¤Î¿ÊÅ¸¡¢¤Þ¤¿Æ¯¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë±Ñ¸ì¤ÎÍøÍÑ¥·ー¥ó¤ÎÁý²Ã¤äÊÑ²½¤¬µÞ·ã¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·àÅª¤ÊÊÑ²½¤¬Â³¤¯¼Ò²ñ´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤Ç¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ±Ñ¸ì¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆþÌç¥ì¥Ù¥ë¡ÊCEFR-J¡§A1.1-A1.3¡Ë¤«¤é´ðÁÃ¥ì¥Ù¥ë¡ÊCEFR-J¡§A2.1-A2.2¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥ìー¥º¤ÎÁý¶¯¡¢¥¿¥¹¥¯¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¡¢¹ÖºÂÆâÍÆ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¼ÂÁ©¥ì¥Ù¥ë¡ÊCEFR-J ¡§B1.1¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ç¶¨Æ¯¤Ç¤¤ë±Ñ¸ìÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤Ù¤¯¡¢£Ú²ñ¤ÎÅººï³Ø½¬¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¡¢ÅººïÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ã±¸µ³Ø½¬ÆâÍÆ¡¦ÌäÂê±é½¬¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤êÎÉ¤¯ÅÁ¤ï¤ëÉ½¸½¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ý¼ÂÁ©¥ì¥Ù¥ë¡ÊCEFR-J ¡§B1.1¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó³Ø½¬¤ò¡¢¼Ò²ñ¤Ç¶¨Æ¯¤Ç¤¤ë±Ñ¸ìÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÆâÍÆ¤Ë²þÎÉ
¤«¤Í¤Æ¤è¤ê£Ú²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀµ¸í¡Ê¢þ¡ß¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤è¤ê¤è¤¤Åú°ÆºîÀ®¤Î¤¿¤á¤ÎÅººï»ØÆ³¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÌä°ìÅú¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬Â¿¡¹Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÁ©¥ì¥Ù¥ë¡ÊCEFR-J ¡§B1.1¡Ë¤ÎÃ±¸µ³Ø½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥áー¥ë¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¸½ñ¡¦µÄ»öÏ¿¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¾ìÌÌ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Å¬ÀÚ¤Ê±Ñ¸ìÉ½¸½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÆÈÎÏ¤Ç¿×Â®¤ËÆü¾ï¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆþÌç¡¦´ðÁÃ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Ê¸Ë¡¡¦¸ì×ÃÎÏ¡¢£´µ»Ç½¡ÊÆÉ¤à¡¦½ñ¤¯¡¦Ä°¤¯¡¦ÏÃ¤¹¡Ë¤ÎÎÏ¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤Æ¡¢
¡ÖÅººï¼ÔÂ¦¤Î»ëÅÀ¡×¡Ê¡á¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤è¤êÅª³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Ë¤Þ¤Ç³Ø¤Ù¤ë¿·³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´Þ¤àÆâÍÆ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¡¦¼Ò²ñ¤Ç¶¨Æ¯¤Ç¤¤ë±Ñ¸ìÎÏ¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ý¼ÂÁ©¥ì¥Ù¥ë³Ø½¬ÆâÍÆÎã¤Î¤´¾Ò²ð
Ã±¸µ¡§¡Ú¥áー¥ë¡¦²ñµÄ¡Û·Ð°ÞÀ°Íý¡¦¥È¥é¥Ö¥ë²ò·è¡ÊB1.1¡Ë
¢£Communication Tips
¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÉ½¸½¤ä»ÑÀª¤ò¹ÖµÁÆ°²è¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Î·Ð°Þ¤ÎÀ°Íý¤ä¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉ½¸½Îã¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Common Mistakes
¤½¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤«¤É¤¦¤«¡¢¸í¤ê¤¬Ìµ¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ë±é½¬¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ìー¥à¤Ø¤ÎÊÖ¿®¥áー¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤è¤ê¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤ÇÃúÇ«¤ÊÉ½¸½¤Ë¤¹¤Ù¤²Õ½ê¤ÏÌµ¤¤¤«¡¢Ê¸°Õ¤¬¸í¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤Ï¤Ê¤¤¤«ÅÀ¸¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÅººïÌäÂê¤ÎÅú°Æ¤ÈÆ±¤¸·Á¼°¤Ç¡¢½¤Àµ¤¹¤Ù¤ÀÖ»ú¤ÎÅººï»ØÆ³¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åººï¼ÔÂ¦¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤É½¸½¡×¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£How To Write
¥·ー¥óÊÌ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¸½ñ¡¦¥áー¥ë¤Î¹½À®¤ä½ñ¤Êý¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤«¤É¤¦¤«¡¢¸í¤ê¤¬Ìµ¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤ëCommon Mistakes±é½¬¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ë¹½À®¤ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤É½¸½¤Î´ª½ê¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢£Writing¡¡Åººï
¥¯¥ìー¥à¥áー¥ë¤Ø¤Î²óÅú¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¼ÂºÝ¤Î¾ìÌÌ¤òÁÛÄê¤·¤¿Writing±é½¬¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¿ÆâÍÆ¤ä»ëÅÀ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¼ÂÁ©±é½¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Äó½Ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Åú°Æ¤Ï¡¢£Ú²ñ¤è¤ê¡¢Àµ¸í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡ÖÅ¬ÀÚ¤µ¡¦ÏÀÍýÀ¡×¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤ªÌá¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ø½¬ÆâÍÆ¡¦»ëÅÀ¤È¤¢¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÁØ¿¼¤¤¼ÂÁ©±é½¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢·î2²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ª¤è¤ÓAI±é½¬¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤Ç¡¢¡ÖÆÉ¤à¡¦½ñ¤¯¡¦Ä°¤¯¡¦ÏÃ¤¹¡×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·àÅª¤ÊÊÑ²½¤¬Â³¤¯¼Ò²ñ´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤Ç¶¨Æ¯¤Ç¤¤ë±Ñ¸ìÎÏ¤Î½¬ÆÀ¤Ø¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡ÖAsteria for Business¡×¤ò¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¹ÖºÂÎÁ¶â
4,900±ß¡¿·î¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨12¥«·î°ì³çÊ§¤¤¤Î¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê¤Î¶â³Û
https://www.zkai.co.jp/ca/asteria/
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò£Ú²ñ ¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í»ö¶ÈÉôÂç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í»ö¶È¿ä¿Ê²Ý
ca-contact@ml.zkai.co.jp