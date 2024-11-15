¥¢¥×¥ê¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¶µ°é¤Î¸úÎ¨¤¬ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡ª»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¡¦»õ²Ê½õ¼ê¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇWHITE CROSS¤Èsoeasy¤¬ËÜ³ÊÏ¢·È³«»Ï
»õ²Ê°åÎÅ¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎWHITE CROSS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÖ»ÊÀ¬Âç¡¢°Ê²¼¡ÖWHITE CROSS¡×¡Ë¤Ï¡¢Æ°²è¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡õSNS¥Äー¥ë¥¢¥×¥ê¤ä¡¢¥×¥í¤¬À©ºî¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ç¸å²¡¤·¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò soeasy (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼ soeasy)¤È¤ÎËÜ³ÊÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
WHITE CROSS¼Ò¤¬»ý¤Ä»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤ª¤è¤Ó»õ²Ê½õ¼ê¸þ¤±¤Î¤ª¤è¤½300¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢soeasy¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ösoeasy buddy for dental¡×¤Ë¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò²ñ°÷¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÎ×¾²¥ì¥Ù¥ë¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡ÉÆü¾ïÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡É
»õ²ÊÎ×¾²¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¤Ï¡¢On-Job¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃÎ¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹ÔÆ°¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÀ®²Ì¤È¡¢¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Î¹ÔÆ°¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À®²Ì¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃßÀÑ¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬Äó¶¡¤¹¤ë°åÎÅ¤Î¼Á¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤«¤Ä¼«Á³¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ2¼Ò´Ö¤Ç¡¢¡ÈÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆü¾ïÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ösoeasy buddy for dental¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËWHITE CROSS¤Î¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î¶¨¶È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»õ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶µ°é¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢WHITE CROSS¼Ò¤¬»ý¤Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö»õ²Ê°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤«¤é¡¢»õ²Ê¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¡¹¤Î¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢soeasy¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ösoeasy buddy for dental¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÄê´üÅª¤Ë³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤ª¤è¤½300¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òsoeasy buddy for dental¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¡¢»õ²Ê½õ¼ê¤Ë¤«¤±¤ë¶µ°é»þ´Ö¤òDX²½¤Ç°µ½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´µ¼Ô¼£ÎÅ¡¢Í½ËÉ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ÎËÜ¶È¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´Ä¶¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¼ÂºÝ¤Î¿ÇÎÅ¤ËÌòÎ©¤Ä12¤Î¥Æー¥Þ¤ò½ç¼¡³È½¼Í½Äê
Âè°ìÃÆ¤Ç¤¢¤ë¡Ö»õ²Ê°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÅ¸³«¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸åÄê´üÅª¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³È½¼¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¡×¡Ö¿ÇÎÅÍÑ¥Á¥§¥¢ー¤È½àÈ÷¡¦ÊÒÉÕ¤±¡×¡Ö»õ²Êµ»¹©¤È¤è¤¯»ÈÍÑ¤¹¤ëºàÎÁ¡×¡ÖÍ½ËÉ¡¦¼£ÎÅ¤ÎÃÎ¼±¡×¡Ö»õ¼þÉÂ¤Î¼£ÎÅ¡×¡ÖC2¤Î¼£ÎÅ¡×¡ÖC3¤Î¼£ÎÅ¡×¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿»õ¤òÊä¤¦¼£ÎÅ¡×¡Ö³°²Ê¼£ÎÅ¡×¡Ö¾®»ù´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼£ÎÅ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î¿ÇÎÅ¤ËÌòÎ©¤Ä12¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½ç¼¡Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
WHITE CROSS³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÖ»Ê À¬Âç¤è¤ê
¥³¥í¥Ê²Ò¤â½ª¤ï¤ê»õ²Ê°åÎÅ¥¦¥§¥Ö¥»¥ß¥Êー»Ô¾ì¤ÏÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¥»¥ß¥Êー¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÖÆü¾ïÎ×¾²¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë³Ø¤Ö¡×¤Ø¤È¡¢¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆ»¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢soeasy¼Ò¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¡¢Î¾¼Ò¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î½Å¤Ê¤ê¤Ë»õ²ÊÎ×¾²¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î»Ñ¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤·¤¨¤¢¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¡ß¡¡»õ²Ê°åÎÅ¤Î¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡×¤Îº£¸å¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
WHITE CROSS³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÖ»Ê À¬Âç
2008Ç¯¡¢ÅìËÌÂç³Ø»õ³ØÉô¡¿2015Ç¯¡¢UCLA Anderson School of ManagementÂ´¶È¡£
»õ²Ê°å»Õ¤È¤·¤Æ¿ÇÎÅ¤Ë½¾»ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢UCLA¤Ë¤ª¤¤¤ÆMBA¤ò½¤³Ø¡£ 2015Ç¯¡¢WHITE CROSS³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡£
³ô¼°²ñ¼Òsoeasy ´É¾¸ ¹ì ¹¯Ê¿¤è¤ê
¶È³¦²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÄêÃå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¤·¤¨¤¢¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¶È³¦¤Î¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥Ëー¥Àー¤Ç¤¢¤ëÀÖ»ÊÍÍ¤È¤ªÏÃ¤ò¤·¡¢WHITE CROSSÍÍ¤ÎÃÎºâ¤ò±ÒÀ¸»Î¤Î³§ÍÍ¡¢½õ¼ê¤Î³§ÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë»ö¤ÇÆü¾ï¤ÎÎ×¾²¸½¾ì¤Ç³Ø¤Ù¤ë¾õ¶·¤òÁÏ¤ê¤À¤¹»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»õ²Ê¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯»ö¤¬³Ú¤·¤¤¡¢¤³¤Î°å±¡¤ÇÆ¯¤¯»ö¤¬¹¬¤»¡×¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤ä¤»¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òsoeasy ´É¾¸ ¹ì ¹¯Ê¿
2024Ç¯¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Òsoeasy¤Ø¥¸¥ç¥¤¥ó¡£
¸½ºß¤Ïdental»ö¶ÈÉô¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£
Á°¿¦¤ÏÂç¼êIT¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°±Ä¶È¤ò¼ÂÁõ¡£
WHITE CROSS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö»õ²Ê°åÎÅ¤Î¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¡¢»õ²Ê°åÎÅÀìÌç¿¦¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ëÃæ¡¢°åÎÅÈñ¤ò´Þ¤à¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·°åÎÅÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë»Üºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¸ý¹Ð¤Î·ò¹¯¤ÈÁ´¿È¤Î·ò¹¯¤Î´ØÏ¢À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±³§»õ²Ê·ò¿Ç¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»õ²Ê°åÎÅ¤ÎÌò³ä¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WHITE CROSS¤Ï¡¢»õ²Ê°åÎÅ¶È³¦¤Î²ÄÇ½À¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ç»Ù±ç¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
WHITE CROSS³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4ÃúÌÜ20ÈÖ3¹æ
ÀßÎ©¡§2015Ç¯3·î
³ô¼ç¡§¥Ë¥Ã¥»¥¤¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢SMBC¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥é¥¤¥ª¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ê¥¿¡¢CRG¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼ÒÅù
²ñ¼ÒHP¡§https://whitecross.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.whitecross.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Òsoeasy¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Òsoeasy https://www.soeasy.co.jp/
¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®3-28-5-P208¡Ë pr@soeasy.tokyo
¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÆ°²è¡õSNS soeasy buddy https://pr.soeasybuddy.com/
¶ÈÌ³¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÆ°²èÀ©ºî soeasy https://pr.soeasy.co.jp/
¡õ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥çー¥ÈÆ°²èÀ©ºî https://pr.soeasy.co.jp/meo/