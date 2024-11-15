´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«´ò¤·¤¤ÆéÎÁÍý¤Î¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆé¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬11·îËö³«ºÅ¡ªÃíÌÜ¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¸ø³«¡ª

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³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥®¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/36413/31/resize/d36413-31-961f6c0cb3026b04dc6d-0.jpg ]Åß¤ÎÉ÷Êª»í"Æé"¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥Õー¥É¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤ÎÀ»ÃÏ¡¢¡ÖËÏÅÄ¶è¡×¤Ç³«ºÅ¡£½Ü¤Îµû¤äÌîºÚ¡¢Æù¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿³ÆÃÏ°è¤ÎÆé¤¬Âç½¸¹ç¡£¤Þ¤¿¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·è¤Þ¤ë¡ÖÆé¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤â¼Â»Ü¡£¥¢¥Ä¥¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÍø¤¼ò¤Ç¤¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¼òÂ¢¤á¤°¤ê¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¿©¤Ù¤Æ°û¤ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¢£½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¡ª[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/36413/31/resize/d36413-31-99401f6d6e5b580178a9-1.jpg ]º¸)¤Á¤ã¤ó¤³Æé¡¡¡ã¤Á¤ã¤ó¤³Ì¸Åç¡ä¤Á¤ã¤ó¤³Ì¸Åç¤ÏÂçÁêËÐÎ¦±üÉô²°Ä¾ÅÁ¤Î¤Á¤ã¤ó¤³¤ÎÌ£¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿·Ü¥¬¥éÆÚ¹ü¥¹ー¥×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÌîºÚ¤Èµû²ð¤È¤ªÆù¤Î»ÝÌ£¤¬¥¹ー¥×¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¶ñºà¤ËÀ÷¤ß¹þ¤à»ö¤ÇÈþÌ£¤·¤¯ËÉÙ¤Ê±ÉÍÜ¤¬ÀÝ¤ì¤ë¤ªÆé¤ÏÅöÅ¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£Ãæ±û)ÅÏ¤ê³ª¤È¥Ï¥Þ¥°¥ê¤Î³¤Á¯¥Á¥²Æé¡¡¡ã¼òÃÚÁö¤³¤³¤í¡äÅÏ¤ê³ª¤È¥Ï¥Þ¥°¥ê¤¬Æþ¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê¥Á¥²Æé¤Ç¤¹¡£³¤Á¯¤Î»ÝÌ£¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ¥Á¥²¤Î´Å¿É¤µ¤ÈÁêÀÈ´·²¤Î°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£±¦)¸µÁÄ ¾å½£¤â¤ÄÆé¡¡¡ã¤Þ¤È¤¤¡ä¡Ö¸µÁÄ ¾å½£¤â¤ÄÆé¡×¤Ï¡¢¹ñ»º¤Î¿·Á¯¤Ê¤â¤Ä¤ò»ÈÍÑ¤·ÆÃÀ½¤Î¥¹ー¥×¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥³¥¯¿¼¤¤ÆéÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¤â¤Ä¤Î»ÝÌ£¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤ä¥Ë¥é¤ÎÌîºÚ¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢ÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆé¥°¥é¥ó¥×¥ê2024 in ¤¹¤ß¤À¡×¤Ç¡¢¤³¤Î¾å½£¤ÎÌ£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/36413/31/resize/d36413-31-9281801108b56a0eb447-2.jpg ]º¸)ËÌ³¤Æ»Ä¾Á÷¡ª³ª¥Û¥¿¥ÆÆé¡¡¡ã¤É¤µ¤ó¤³³¤Á¯»Ô¾ì¡ä¥«¥Ë¤È¥Û¥¿¥Æ¤Î»ÝÌ£¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤·¤ß½Ð¤¿¥¹ー¥×¤Ï¼«Ëý¤ÎÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£¥«¥Ë¤È¥Û¥¿¥Æ¤òìÔÂô¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ãæ±û)»³·Á¤¤¤â¼Ñ¡¡¡ãÆùºÌ¹©Ë¼ Ä»¤¹¤º¡ä»³·Á¸©Ì±¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡£±¦)¤Û¤¿¤Æ¥Ð¥¿ーÆé¡¡¡ãÊ®²ÐÏÑÄâ¡ä¤Û¤¿¤Æ¤Î»Ý¤ßÇ»½Ì¤ÎÆé¡¢¥Ð¥¿ー¤¬¥³¥¯¤òË¤«¤Ë¡¢¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/36413/31/resize/d36413-31-1ca78f4315dab542dbfd-3.jpg ]º¸)·Ü¤Á¤ã¤ó¤³Æé¡¡¡ã¤Á¤ã¤ó¤³Æ»¾ì¡äÈëÅÁ¤Î¥¹ー¥×¤Ë¤Ä¤¯¤Í¤È·ÜÆù¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÌîºÚ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤Ç¤¹¡£Ãæ±û)·ÜÇòÅòµí¥¹¥¸¥È¥Þ¥È¥Áー¥ºÆé¡¡¡ãÀçÅÄ¥Õー¥º¡äÁ°²ó¤ÎÆé¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Æ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¾Þ¡ª¡ª¥éー¥á¥óÅ¹¼ç¤¬À¸¤ß½Ð¤¹»Â¿·¤ÊÏÂ¤ÈÍÎ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê°ìÇÕ¤ò¶ô¤é¤¦¤Ù¤·¡ª¡ª±¦)Âçµù¡ª¤Í¤®¤ÞÆé¡¡¡ã¿©¾¢ ¤Ê¤ë²Ö¡ä¿¿º«ÉÛ¤Ç¤À¤·¤ò¼è¤ê¡¢ÆÃÁª¤Þ¤°¤í¤ÈÄ¹¥Í¥®¤Ç¤Þ¤°¤í¤Î»ÝÌ£¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤Í¤®¤ÞÆé¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤«¤é°¦¤µ¤ìÂÎ¤Î¿Ä¤«¤é²¹¤Þ¤ëÄÌ¤ÊÆé¤ò¤´´®Ç½²¼¤µ¤¤¡ª¢£Æé¤ÎÂ¾¤Ë¤âËÏÅÄ¶è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤¾¤¯¤¾¤¯¤È¡ª[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/36413/31/resize/d36413-31-0029b8f05d2cca909e46-8.jpg ]¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆé¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Úー¥ë¥¨ー¥ë¡¡¡ãÇþ¼ò¶æ³ÚÉô¥Ý¥Ñ¥¤¡äÇþ¼ò¶æ³ÚÉô¥Ý¥Ñ¥¤¤Ç¤â¾ï¤Ë¿Íµ¤NO.1¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Óー¥ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¥Ã¥×¤Î´»µÌ·Ï¥¢¥í¥Þ¤Î±ü¤Ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ë¥¥ã¥é¥á¥ë¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥ë¥È´¶¡ª¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥â¥ë¥È´¶¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¥Ã¥×¤Î¶ìÌ£¤¬¤È¤Æ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡¢¸åÌ£¤Ï¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¡£Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ø¤¦¤Þ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥°¥é¥¹¤¬¶õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Óー¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡ª[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/36413/31/resize/d36413-31-6e73c01256dc7da58557-9.jpg ]¥é¥¹¥¯¡¡¡ã¥¹¥«¥¤¥ï¥´¥ó¡äËÏÅÄ¶è¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¤Çºî¤Ã¤¿¥é¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£¼«²ÈÀ½¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤òÃúÇ«¤Ë£±Ëç£±ËçÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥å¥¬ー¡¢¥áー¥×¥ë¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¤Î¤ê±ö¤Î£´¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/36413/31/resize/d36413-31-063c6a5c19ade9d26ecb-4.png ]DREAMBEERDREAMBEER ¤Ï¡¢¡Ö²È¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥Óー¥ë¤ò°û¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÀøºßÅª¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í»ÅÍÍ¤Î²ÈÄíÍÑËÜ³Ê¥Óー¥ë¥µー¥Ðー¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Ö¥ë¥ï¥êー¤È¤´²ÈÄí¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÌ£¤ï¤¤¤È¿·¤·¤¤¥Óー¥ëÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¹¤Ë¤ÆÌµÎÁ»î°û²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/36413/31/resize/d36413-31-1de34cbdd8eb9007c3b6-4.jpg ]PREMIUM WATER¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥©ー¥¿ー¤Ï¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥Ðー¶È³¦NO.1¤Î¥·¥§¥¢¡ª¼«Á³ËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÅ·Á³¿å¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¹âµ¡Ç½¤Ê¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥Ðー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/36413/31/resize/d36413-31-0663286c18831e0a2312-6.jpg ]Ê¡Åç¸©»º ¤ä¤ê¤¤¤«¤Î¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¡¡¡ãBon Quish¡ä¹ñ»º¤Î¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤ò¸·Áª¤·¡¢Bon Quish(¥Ü¥ó¥¥Ã¥·¥å)¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¤ªµûÎÁÍý¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤Î¹Í°Æ¡¦´Æ½¤¤ÎÎäÅà¤µ¤ì¤¿°ïÉÊ¤Î¿ô¡¹¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤´¼«Âð¤Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£º£²ó¤Ï¥ä¥ê¥¤¥«¤ä¥Û¥¿¥Æ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÀ½¤Î¤µ¤Ä¤ÞÍÈ¤²¤òÈÎÇä¡£ÆüËÜ¼ò¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤ªÆé¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/36413/31/resize/d36413-31-5fd0057888de0c93d172-7.png ]³°¿©µÏ¿¥¢¥×¥ê¡¦ÃêÁª¥Öー¥¹¡¡¡ã¤â¤°¥ì¥³¡ä"¤â¤°¥ì¥³"¤Ï¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ªÅ¹¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤ò´ÊÃ±¤Ë¥á¥â¤Ç¤¤ëÁ´µ¡Ç½ÌµÎÁ¤Î¥°¥ë¥á¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£Æé¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤âµÏ¿¤·¤Æ¡¢"¤â¤°¥ì¥³"¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î³°¿©¥ê¥¹¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©²ñ¾ì¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊýÂÐ¾Ý¤ÇÃêÁª²ñ¼Â»ÜÍ½Äê¡ªÀ§Èó¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª³«ºÅ³µÍ×¡ÚÌ¾¾Î¡Û¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆé¥°¥é¥ó¥×¥ê2024 in ¤¹¤ß¤À¡Ú³«ºÅÆü¡Û11·î29Æü(¶â)～12·î1Æü(Æü)¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û10:00～18:00¡Ú²ñ¾ì¡Û¶ùÅÄ¸ø±à¤½¤èÉ÷¹¾ì¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¡ÚºÇ´ó±Ø¡ÛÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥é¥¤¥ó¡¢ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ ÀõÁð±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó9Ê¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÔ±ÄÀõÁðÀþ ËÜ½ê¸ãºÊ¶¶±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó6Ê¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìÉð¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー¥é¥¤¥ó ¤È¤¦¤¤ç¤¦¥¹¥«¥¤¥Ä¥êー±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó6Ê¬¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡ÛÌµÎÁ¡Ê°û¿©Âå¤ÏÊÌÅÓ¡Ë¡Ú¹ØÆþÊýË¡¡Û¸½¶â¡¿ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡¿QR¥³ー¥É·èºÑ¡¿¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡Ú¸ø¼°HP¡¦SNS¡Û¡¡HP¡§https://nabe-gp.com¡¡X¡§https://x.com/nabe_gp¡¡Instagram¡§https://www.instagram.com/nabe_gp¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆé¥°¥é¥ó¥×¥ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñEmail¡§info@nabe-gp.com¡¡TEL¡§03-6811-1135¡ÊÊ¿Æü10»þ～18»þ¡Ë