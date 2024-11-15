¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯¤ò¥Ç¥£¥º¥Ëー¤È¤È¤â¤Ë¤ª½Ð·Þ¤¨¡Û¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥Àー¡õ¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¶ÀÌß¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¡11/20È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÊõÅç¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/5069/2149/resize/d5069-2149-770a8b278da394167bc5-0.jpg ]¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹&¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡¢¥×ー¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Ê¤ÉDisney¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬½¸¹ç¤·¤¿2025Ç¯12¤«·î¥«¥ì¥ó¥ÀーÉÕ¤¥Ö¥é¥ó¥É¥à¥Ã¥¯¡ØDisney SPECIAL CALENDAR BOOK 2025¡Ù¤È¡¢±Ç²è¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¸ø³«10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¶ÀÌß»ÅÍÍ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡ØDisney ¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¶ÀÌß¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßBOOK¡Ù¤ò¡¢2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤òDisney¤È¤È¤â¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Âç½¸¹ç¡ª 2025¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥ì¥ó¥ÀーÂî¾å¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤ä¥Ç¥¹¥¯¡¢¸¼´Ø¤Ê¤É¤¹¤°¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤ä¤¹¤¤¡ª[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/5069/2149/resize/d5069-2149-b0353c81455c2874cbaa-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/5069/2149/resize/d5069-2149-e8040e0479a48a41a444-1.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/5069/2149/resize/d5069-2149-56c2c3dc906c2bd45356-1.jpg ]1¤«·î¤´¤È¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÊÑ¤ï¤ë³Ú¤·¤ß¤â¢ö[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/5069/2149/resize/d5069-2149-09b42547a9722e653533-1.jpg ]1·î ¥Ë¥Ã¥¯¡õ¥¸¥å¥Ç¥£2·î ¥Þ¥êー3·î ¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë4·î ¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹5·î ¥¢¥ê¥¹6·î ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á7·î ¥¢¥ê¥¨¥ë8·î ¥×ー9·î ¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñ¥ó10·î ¥Ù¥ë¡õÌî½Ã11·î ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é12·î ¥ß¥Ã¥ー¡õ¥ß¥Ëー±Ç²è¡Ø¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¸ø³«10¼þÇ¯µÇ°¡ª ¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¶ÀÌß¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/5069/2149/resize/d5069-2149-f4e6a9c00e8d8aecaef1-1.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/5069/2149/resize/d5069-2149-be7399311827c7f0dbd2-1.jpg ]¢§360¡ë¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤¬²Ä°¦¤¤[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/5069/2149/resize/d5069-2149-d3ed0891d4c6704f5826-1.jpg ]¼«Ê¬Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ2025Ç¯¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/5069/2149/resize/d5069-2149-147e5c11e55995cdbabd-1.jpg ]¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î´é¤Ï²Ö±à¿À¼Ò¤ÎÎë¤¬¥â¥Ç¥ë!?¥É¥ó¡¦¥Ûー¥ë´ÆÆÄ¤¬¥ê¥µー¥Á¤Î¤¿¤á¿·½É¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¡¢²Ö±à¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤Ë1·î ¥Ë¥Ã¥¯¡õ¥¸¥å¥Ç¥£ ¤¢¤ëÎë¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¡£[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/5069/2149/resize/d5069-2149-c0868af9f990284a9ded-13.jpg ]¡ØDisney SPECIAL CALENDAR BOOK 2025¡Ù²Á³Ê:2079±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ëhttps://tkj.jp/book/?cd=TD061270¡ØDisney ¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¶ÀÌß¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßBOOK¡Ù²Á³Ê:2959±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ëhttps://tkj.jp/book/?cd=TD061256³ÆÈ¯ÇäÆü:2024Ç¯11·î20Æü¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¢¨°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢È¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¢¨Å¹ÊÞ¤Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤