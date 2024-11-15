ÆüËÜ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJFBA¡Ë¡¢2025Ç¯2·î8-9Æü¤Ë¡ÖKING OF BEACH SPORTS¡×¤ò·è¤á¤ë¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤Îº×Åµ¡Ø²Æì¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ù¤ò¶¦ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥Ýー¥Ä"¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë"¤Î¹ñÆâ¤Ç¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢JFBA¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡¡·¦Åç·õ¼¥¡Ë¤Ï¡¢2·î8-9Æü¤Î¡ÖKING OF BEACH SPORTS¡×¤ò·è¤á¤ë¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤Îº×Åµ¡¢¡Ö²Æì¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×¤ò¶¦ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²Æì¸©¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È»Ù±ç»ö¶È¤È¤·¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¡¢Åß¤Î¥Óー¥Á´×»¶´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷¼ûÍ×ÁÏ½Ð¤¬¼ç¤Ê¥Æー¥Þ¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÅß¤Î´¨¤µ¤Ç¶¥µ»Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¤2·î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÇ¯´Ö²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ç¤¢¤ë²Æì¸©¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¶¥µ»Âç²ñ¤Î³«ºÅ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢²Æì¤Ø¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Äー¥ê¥º¥à¤Î¿·¤¿¤ÊÃì¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£²Æì¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¨¥¹¥Æ¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ï
¡ÖKING OF BEACH SPORTS¡×¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë――¡£ 1ÆüÌÜ¤Ï¥Óー¥Á¥Æ¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¡¦¥Óー¥Á¥â¥ë¥Ã¥¯¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÂç²ñ¤Ë»²²Ã¡£ 2ÆüÌÜ¤Ï¡¢1ÆüÌÜ¤Î¶¥µ»°Ê³°¤Î2¼ïÌÜ¤Ë¥Óー¥µ¥óÄ·¤Ð¤·¤ò²Ã¤¨¤¿3¼ïÌÜ¤Ë¥Ú¥¢¤Ç²£ÃÇÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¶¥µ»¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò´Þ¤à4¼ïÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¶¥µ»¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ú¥¢¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬É¬¿Ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¹ñÆâ¿ï°ì¤Î³¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¸Ø¤ë¤³¤³²Æì¤Ë¤Æ¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯¡Ö¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤Î½Õ¡×¤¬ÅþÍè¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¼«Í³
¡ÖKING OF BEACH SPORTS¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤è¤·¡¢¼«¿È¤Î¼ç¶¥µ»°Ê³°¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤Ï»²²Ã¤»¤º¤Ë±þ±ç¤ä´Ñ¸÷¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤â¤è¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¡Ö²Æì¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥¨¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¸ø¼°MC¤ËÇÏ¾ìÆà¡¹À¥»á¤¬½¢Ç¤
ÇÏ¾ì»á¤Ï¡Ø¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ªー¥×¥ó2022¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Âç²ñMC¥Ç¥Ó¥åー¡£¤½¤ì¤«¤é¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¸ø¼°MC¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î½¢Ç¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ëÂç²ñ½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ëÇÏ¾ì»á¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤MC¤ÇËÜÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§²Æì¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025
¼çºÅ¡§²Æì¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
ÆüÄø¡§2025Ç¯2·î8Æü(ÅÚ)～2·î9Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Èþ¤éSUN¥Óー¥Á ¡Ê½»½ê: ²Æì¸©Ë¸«¾ë»ÔËºê£µ－£±¡Ë
»²²ÃÃÄÂÎ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Óー¥Á¥Æ¥Ë¥¹Ï¢ÌÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥â¥ë¥Ã¥¯¶¨²ñ
¼Â»ÜÆâÍÆ¡§½éÆü¡á³Æ¼ïÌÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥µ»Âç²ñ¡õÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¡¢ÆóÆüÌÜ¡á¼«¿È¤Î¼ç¶¥µ»°Ê³°¡Ü¥Óー¥µ¥óÄ·¤Ð¤·¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¡õÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¡£»°ÃÄÂÎ¶¨ÎÏ¤·¡¢½ç¼¡¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤È¤Ï
¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥íÈ¯¾Í¤Î¥Óー¥Á¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£1945Ç¯¤Ë¥ê¥ª¡¦¥Ç¡¦¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Î¥³¥Ñ¥«¥Ðー¥Ê¥Óー¥Á¤Ç¹Í°Æ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥Óー¥Á¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤¦2¿Í¤¬¶¥¤¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥é¥êー¤òÂ³¤±¤ëºÎÅÀ¶¥µ»¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¶¥µ»»þ´Ö¤Ï5Ê¬´Ö¡¢7m¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥é¥êー¤òÂ³¤±¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£2024Ç¯11·î¸½ºß¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç27¤ÎJFBA¸øÇ§ÃÏ°è¥¯¥é¥Ö¤È4¤Î¸øÇ§³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥Õ¥ì¥¹¥³¥Üー¥ë¶¨²ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë2013Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÃÏ°è¥¯¥é¥ÖÀßÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Óー¥Á¥Æ¥Ë¥¹¤È¤Ï
¥Óー¥Á¥Æ¥Ë¥¹¤Ï¡¢1980Ç¯º¢¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÈ¯¾Í¡£2¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¶´¤ó¤Ç¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£º½ÉÍ¤Î¾å¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§Åª¤Ê´Ä¶¤Î¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Æ¥Ë¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀïÎ¬¤ä¹âÅÙ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î¥é¥êー¤Î±þ½·¤Ï¡¢¡Ö¸«¤ë¿Í¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥Ê¥¤¥¿ー¾ÈÌÀ¤ä¥¤¥ó¥É¥¢»ÜÀß¤Ê¤É¡¢¥Óー¥Á¥ê¥¾ー¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ë¥Óー¥Á¥Æ¥Ë¥¹¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î»ÜÀß¤âÁý²ÃÃæ¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¹ô¾Â³¤´ß¤ÇÉáµÚ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Óー¥Á¥â¥ë¥Ã¥¯¤È¤Ï
¥â¥ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¹Í°Æ¡£¥â¥ë¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÚÀ½¤ÎËÀ¤òÅê¤²¡¢¿ô»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤¿ÌÚÀ½¤Î¥¹¥¥Ã¥È¥ë¤òÅÝ¤·¡¢ÅÝ¤ì¤¿¥¹¥¥Ã¥È¥ë¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤ò²Ã»»¡£Àè¤Ë50ÅÀ¤Á¤ç¤¦¤É¤òµÏ¿¤¹¤ë¥Áー¥à¤ò¶¥¤¦¥ëー¥ë¤Ç¤¹¡£¥Áー¥à¶¥µ»¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢50ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥â¥ë¥Ã¥¯¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¥â¥ë¥Ã¥¯Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×½Ð¾ì¤Ø¤ÎÆ»¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¡¹¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥Óー¥ÁÂç²ñ¤òJMA¥Óー¥Á¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¥·¥êー¥º²½¡£¥·¥êー¥º¤Î¥Èー¥¿¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì¼Ô¤ËÆüËÜ¥â¥ë¥Ã¥¯Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½éÆü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÂç²ñ¤âJMA¥Óー¥Á¥·¥êー¥º¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Óー¥µ¥óÄ·¤Ð¤·¤È¤Ï
¥Óー¥µ¥óÄ·¤Ð¤·¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»Ô¤ÇÊ¿À®¸µÇ¯¡É¤Û¤Î¤Ü¤Î¥Óー¥Á¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡É¤È¤¤¤¦ ´Ä¶»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Óー¥Á¥µ¥ó¥À¥ë¤ÎÊÒÊý(º¸±¦¤¤¤º¤ì¤Ç¤â¤è¤¤)¤ò¥³ー¥ÈÆâ¤ËÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë±ó¤¯¤ËÄ·¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥³ー¥È¤Î¥¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¥Õ¥¡ー¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸øÇ§ºÇ¹âµÏ¿¤Ï¡¢ÃË»Ò33.13m¡¢½÷»Ò20.84m¡¢»Ò¶¡18.53m¤Ç¤¹¡£