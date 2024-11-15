¡Ú¹æ³°Â®Êó¡ª¡Û¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¿··ÁÂÖÅ¹ÊÞ¡ÖBOPIS¡×¤¬Âçºå¤Î¡ÖÅ·¿À¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¡×¤Ë½é½ÐÅ¹¡ª¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¿Íµ¤No. 1¥Ô¥¶¤¬777±ß¤Ë¡ª
¡¡ÆüËÜ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼Äºê ¹¬ÃË¡¢ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢°Ê²¼¡§¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ô¥¶¥Á¥§ー¥ó¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢2024Ç¯11·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¿··ÁÂÖÅ¹ÊÞ¡ÖBOPIS¡Ê¥Ü¥Ô¥¹¡Ë¡×¤òÂçºå¤Î¡ÖÅ·¿À¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¡×¤Ë½é½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤¬¸Ø¤ë¿Íµ¤No. 1¥Ô¥¶¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¡×¤¬11·î18Æü¡Ê·î¡Ë～12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê777±ß¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¿·Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿··ÁÂÖÅ¹ÊÞ¡ÖBOPIS¡×¤Î¼ê·Ú¤µ¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹µºÜ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
£±.2024Ç¯11·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¿··ÁÂÖÅ¹ÊÞ¡ÖBOPIS¡×¤¬Âçºå¤Î¡ÖÅ·¿À¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¡×¤Ë½é½ÐÅ¹¡ª
£².¿·Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤No. 1¥Ô¥¶¤¬777±ß¤ÎÂçÆÃ²Á¡ª
£³.¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¿··ÁÂÖÅ¹ÊÞ¡ÖBOPIS¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
£´.¡ÖBOPIS¡×¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÊØÍø¤Ê3¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
£±.2024Ç¯11·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¿··ÁÂÖÅ¹ÊÞ¡ÖBOPIS¡×¤¬Âçºå¤Î¡ÖÅ·¿À¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¡×¤Ë½é½ÐÅ¹¡ª
¡¡¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯¿Í¸ý¸º¾¯¤Î¤Ê¤«¡¢ÂðÇÛ¥Ô¥¶²°¤Î³µÇ°¤òÊ§¿¡¤·¤¿¼¡À¤ÂåÅ¹ÊÞ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¿··ÁÂÖÅ¹ÊÞ¡ÖBOPIS¡Ê¥Ü¥Ô¥¹¡Ë¡×¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡ÖBOPIS¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖBuy Online Pick-up In Store¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ö¥Ü¥Ô¥¹¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£°ÕÌ£¤È¤·¤Æ¤ÏEC¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¹ÊÞ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¡ÖBOPIS¡×·ÁÂÖ¤ÏEC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Þー¥È¤µ¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¡¢¶Ë¾®¥¹¥Úー¥¹¤ÇÅ¹ÊÞÅ¸³«¤·¡¢±ØÁ°¤ä¾¦Å¹³¹¡¦½¸µÒ»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤´ÃíÊ¸¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è·÷Æâ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤³¤Î¡ÖBOPIS¡×·ÁÂÖ¤Î½ÐÅ¹¤ò¡¢º£¸å³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½¾Íè¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡ÖEC¡×¤«¤é°Ê³°¤Î¡ÖÅÅÏÃ¡×¡ÖÅ¹Æ¬¡×¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¤³¤Î¡ÖBOPIS¡×·ÁÂÖ¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤1¹æÅ¹ÌÜ¤Î¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ°ìÄ¹¤¤¾¦Å¹³¹¤ÇÍÌ¾¤ÊÂçºå¤Î¡ÖÅ·¿À¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¡×¤Ë½é½ÐÅ¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¦Å¹³¹¤ä¶áÎÙ¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¤´°§»¢¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤No. 1¥Ô¥¶¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¡×¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê777±ß¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£11·î18Æü¡Ê·î¡Ë～12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤Å·¿À¶¶£³ÃúÌÜÅ¹¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¡ÖBOPIS¡×¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
£².¿·Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤No. 1¥Ô¥¶¤¬777±ß¤ÎÂçÆÃ²Á¡ª
¢£¾¦ÉÊÆâÍÆ¡§
¡¡¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¡ÊM¥µ¥¤¥º¡¦¥Ï¥ó¥É¥È¥¹À¸ÃÏ¸ÂÄê¡Ë
¢£¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§
¡¡777±ß
¡¡¢¨¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§
¡¡2024Ç¯11·î18Æü¡Ê·î¡Ë～12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§
¡¡¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥ÈÅ·¿À¶¶£³ÃúÌÜÅ¹¸ÂÄê
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó¡§
¡¡Å¹ÊÞÌ¾¡§¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥ÈÅ·¿À¶¶£³ÃúÌÜÅ¹
¡¡½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÅ·¿À¶¶3ÃúÌÜ3Ž°20
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ～21»þ¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡Ë
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
¢ª https://www.pizzahut.jp/huts/8859
£³.¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¿··ÁÂÖÅ¹ÊÞ¡ÖBOPIS¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¡¡¥¯¥¤¥Ã¥¯¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¿··ÁÂÖÅ¹ÊÞ¡ÖBOPIS¡×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤´ÍøÍÑÊýË¡¤Ï¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é»öÁ°¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ê¤¯¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¥Ô¥¶¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Å·¿À¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿µ¢¤ê¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Þー¥È¤Ê¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤òÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨½¾Íè¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡ÖEC¡×¤«¤é°Ê³°¤Î¡ÖÅÅÏÃ¡×¡ÖÅ¹Æ¬¡×¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢£¡ÖBOPIS¡×·ÁÂÖ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÅ¹ÊÞ¤È°ã¤¤¡È9ÄÚ¡É¤È¶Ë¾®¡ª
¡¡¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³èÆ³Àþ¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤ë¾ì½ê¤Ë½ÐÅ¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡¢¾Ê¥¹¥Úー¥¹²½¤Î¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼3¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1. ¥á¥Ë¥åー¹½À®¤Î¹©É×¤Ç¡¢¿ßË¼È÷ÉÊ¤ä¿©ºà¤ÎÊÝ´É¥¹¥Úー¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¥á¥Ë¥åー¤Ï¿Íµ¤¾¦ÉÊ¥Ô¥¶¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¤ò¸·Áª¡Ë
¡¡2. ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î´ÊÎ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸º¤é¤»¤ë¤³¤È¤Çºî¶È¥¹¥Úー¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡3. ÇÛÃ£¤òUber Eats¡¢menu¡¢Wolt¤Ê¤É¤Î¥Õー¥É¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¤Ë½¸Ìó¤·¡¢ÂðÇÛ¥Ô¥¶²°¤Ê¤Î¤Ë¼«Å¹ÊÞ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ãó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¡¢ÇÛÃ£È÷ÉÊ¤ÎÊÝ´É¥¹¥Úー¥¹¤¬ÉÔÍ×
¢£¡ÖBOPIS¡×·ÁÂÖ¤À¤«¤é¡Ö¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤ÎÃíÊ¸¡×¤¬¤â¤Ã¤ÈÍê¤ß¤ä¤¹¤¤¡ª
¡¡Çã¤¤Êª¤ÎÅÓÃæ¤ä²ñ¼Ò¤«¤é¤Îµ¢Âð»þ¤Ê¤É¤ËÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¤ª»ý¤Áµ¢¤êÃíÊ¸¡×¤¬Íê¤ß¤ä¤¹¤¤¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼3¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1. ¾®µ¬ÌÏÅ¹ÊÞ¤À¤«¤é¡¢¾¦Å¹³¹¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¾ïÆ³Àþ¤Ë½ÐÅ¹¤Ç¤¡¢Çã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤äµ¢Âð»þ¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡2. ¾¦ÉÊ¥á¥Ë¥åー¹½À®¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢¹©É×¡¦¸¦µæ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃíÊ¸¤«¤é¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¤è¤êÃ»½Ì¡£Å¹Æ¬¤Î¤´ÃíÊ¸¤ÇºÇÃ»8Ê¬¤Ç¤´Äó¶¡²ÄÇ½
¡¡3. Å¹Æ¬¤Ë¥Æー¥Ö¥ë¤È¥Ù¥ó¥Á¤¬¤¢¤ê¡¢¹ØÆþÄ¾¸å¤Ë¾¦Å¹³¹¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¤¤ë
£´.¡ÖBOPIS¡×¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÊØÍø¤Ê3¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡1. ¥Ô¥¶¤Î¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¡ª¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ç¡ÖLINEÄÌÃÎ¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×
¢¨ÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸
¡ÖLINEÄÌÃÎ¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤È¤Ï¡¢LINE³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢´ë¶È¤«¤é¤ÎÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤ÄÌÃÎ¤ò´ë¶È¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÇLINE¥æー¥¶ー¤ÎÊý¤¬¡ÖLINEÄÌÃÎ¥á¥Ã¥»ー¥¸¡×¤Î¤´ÍøÍÑ¤ËÆ±°Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¡ÖÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ë¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤«¤é¥Ô¥¶¤Î¾Æ¤¾å¤¬¤êÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Ç¤´ÃíÊ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤µ¤é¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤´ÍèÅ¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ç¤ÏLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÍ§¤À¤Á¤âÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£Í§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¤ª¥È¥¯¾ðÊó¤ä¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
LINEÄÌÃÎ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¢ª https://guide.line.me/ja/services/notification-message.html
¡¡2. ¥¢¥×¥ê¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤´ÃíÊ¸¤¬´ÊÃ±ÊØÍø¡ª
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÃíÊ¸¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¤Î¼èÆÀ¤ä¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³ÎÇ§¡¢¤´ÃíÊ¸»þ¤ÎÅ¹ÊÞ¸¡º÷¤Ê¤É¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤È¤ª¥È¥¯¤µ¤Ç¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×500Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö´ÊÃ±ÊØÍø¤Ê¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¡×¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡3. Çã¤¨¤ÐÇã¤¦¤Û¤É¤ª¥È¥¯¤Ê¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¡ÖHUT REWARDS¡Ê¥Ï¥Ã¥È¥ê¥ïー¥É¡Ë¡×
¡¡¡ÖHUT REWARDS¡Ê¥Ï¥Ã¥È¥ê¥ïー¥É¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢²ñ°÷ÍÍ¸þ¤±¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡£²ñ°÷ÍÍ¤Î¤´ÃíÊ¸¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö¥¹¥é¥¤¥¹¡Ê¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ô¥¶¤Î1¥Ôー¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥é¥¤¥¹¡×¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÌ¾¾Î¡¦Ã±°Ì¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ°÷ÍÍËè¤ÎÀìÍÑ¥Úー¥¸¤ÇºÇ¿·¤Î¥¹¥é¥¤¥¹ÊÝÍ¿ôÅù¤ò³ÎÇ§¡¢»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤´ÃíÊ¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥é¥¤¥¹³ÍÆÀ¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦¤´ÃíÊ¸ÆÃÅµ¡§¤´ÃíÊ¸¶â³Û¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1,000±ßËè¤Ë1¥¹¥é¥¤¥¹¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅÐÏ¿ÆÃÅµ¡§¡ÖHUT REWARDS¡Ê¥Ï¥Ã¥È¥ê¥ïー¥É¡Ë¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È1¥¹¥é¥¤¥¹¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ªÃÂÀ¸ÆüÆÃÅµ¡§¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë3¥¹¥é¥¤¥¹¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êーÆÃÅµ¡§¤ªµÒÍÍ¤¬²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æü¡ÊÅÐÏ¿Æü¡Ë¤Ë¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¹¥é¥¤¥¹¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥×¥ê¥²ー¥àÆÃÅµ¡§¤´ÃíÊ¸¤Ë±þ¤¸¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥²ー¥à¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²áµî1Ç¯´Ö¤Î¤´ÃíÊ¸²ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥á¥ó¥Ðー¥é¥ó¥¯¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤Ç¥¹¥é¥¤¥¹¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ãí°Õ»ö¹à¡§¥¹¥é¥¤¥¹¤Ï¤ªµÒÍÍ¤¬¼èÆÀ¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯´Ö¤Ç¼º¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖHUT REWARDS¡Ê¥Ï¥Ã¥È¥ê¥ïー¥É¡Ë¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¢ª
https://www.pizzahut.jp/topic/membership/hutrewards?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bipos(https://www.pizzahut.jp/topic/membership/hutrewards?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bipos)
¡Ú´ë¶È¾ðÊó¡Û
¡ã¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤È¤Ï¡ä
¡¡¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ï1958Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ó¥¶¥¹½£¤Î¥¦¥£¥Á¥¿¤Ç¥À¥ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¯¤Î¥«ー¥Ëー·»Äï¤¬ÁÏ¶È¡£2023Ç¯¤Ç65¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë19,000Å¹ÊÞ¤òÍ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ô¥¶¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1973Ç¯¤ËÂè°ì¹æÅ¹¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¸½ºß¤ÏÇÛÃ£¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤Ç600Å¹ÊÞ°Ê¾å¡Ê2024Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«Ãæ¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¢©220-0012 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤4ÃúÌÜ4ÈÖ5¹æ ²£ÉÍ¥¢¥¤¥Þー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹
ÁÏ¶È¡¡¡§1991Ç¯8·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¼Äºê ¹¬ÃË
Å¹ÊÞ¿ô¡§Á´¹ñ600Å¹ÊÞ°Ê¾å¡Ê2024Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë
´ë¶ÈWEB¥µ¥¤¥È¡§
https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bipos(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bipos)
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/Pizza_Hut_Japan
¸ø¼°YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos
LINE ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://lin.ee/IVYJoAW
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan
¡ã¥Ô¥¶¤Î¤Á¤«¤é¡ä
¡¡¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÃ¯¤«¤ÈÃ¯¤«¤Î¾Ð´é¤¬¤¢¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤òÊ¬¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Î¹¬¤»¡£¤½¤¦¤·¤¿¥·ー¥ó¤òºÌ¤ë¤³¤È¤³¤½¡Ö¥Ô¥¶¤Î¤Á¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¶¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bipos(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bipos)