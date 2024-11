¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¬É½»æ¡õÉÕÏ¿¤ËÅÐ¾ì～¡ª¡ª¤¹¤Ú¤·¤ã¤ë¤Ê11/15È¯Çä¡Ø¤Íー¤Íー¡Ù12-1·î¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡ª

株式会社主婦と生活社★子どもから大人まで楽しめる!! キャラクターマガジン『ねーねー』

今号の『ねーねー』の表紙は、「ちいかわ」が目印です♪ ちいかわ、ハチワレ、うさぎの楽しそうな姿が超可愛い(ハート) 他にも「すみっコぐらし」の「わくわくたぴおかコンビニ」テーマや、人気キャラたちが集合しているよ♪

『ねーねー』だけのすぺしゃるふろくは…2WAYで使える!「ちいかわ」のナップサック!!

おけいこバッグに使いやすいサイズ感!体操服や上履きを入れるのにもとっても便利。持ち手があるので、大人はエコバッグ代わりに活用してもいいね♪

もちろん人気の「すみっコぐらし」の企画もあるよ!

今回の目玉は「天使なえびてんトランプ」! ミニサイズでキュート(ハート) 切り離してみんなで遊んじゃおう!

特集ページではすみっコぐらしとお勉強会も! いろんな問題にチャレンジしてみよう♪

★人気キャラのマンガ連載やあそびページも! 全国の書店やネット書店でぜひチェックしてね♪

人気連載の「リラックマ」「いーすとけん。」「シナモロール」をはじめ、楽しい漫画がたくさん!

109名キャラグッズプレゼント企画や、あそびページ、キャラクターの最新情報がい~っぱい! 子どもも大人もみんな楽しめちゃう『ねーねー』12-1月号をぜひチェックしてみてね★

(C)️nagano

(C)️2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

【本誌概要】

『ねーねー 12-1月号』(vol.177)

発売日:2024年11月15日(金)

特別定価:1200円 (本体:1091円)

発行所:株式会社主婦と生活社

※お求めは全国の書店、ネット書店にて♪

Amazon ▷https://amzn.asia/d/c3W2zUk

楽天ブックス ▷https://books.rakuten.co.jp/rb/17997349/

★「ねーねー編集部 公式X(旧Twitter)」CHECK! 本の詳細をつぶやきます★

https://twitter.com/nene_chara