株式会社ストリームメディアコーポレーション株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、2025年1月は、1年7ケ月ぶりのBoAコンサートの字幕版、多彩な演技が魅力の実力派俳優ピョン・ヨハンの話題作、そして、豪華アイドルが一堂に会した運動会など見逃せない番組をたっぷりお届けします。[画像1: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-e5fa634e90c70a28e9b7-0.jpg ]2025年1月のKNTVは、 2024年10月に韓国で開催された、BoAにとって1年7ケ月ぶりのコンサート『BoA LIVE TOUR - BoA : One‘s Own』の模様を1月4日(土)字幕版でお届けします。韓国デビュー24周年の公演は、ダイナミックなパフォーマンスによるオールライブバンドセッションで構成。多彩なヒット曲はもちろん、観客を魅了するステージの数々は必見です。[画像2: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-adb9703fd29aba2b1c10-0.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-a61fb1ccc325c76e535b-0.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-241370088ac97c1120e0-0.jpg ]続いて、大注目の演技派俳優ピョン・ヨハン主演の犯罪ミステリースリラー『白雪姫には死を~BLACK OUT』を1月18日(土)からTV初放送スタート。原作はドイツのベストセラー小説で、ピョン・ヨハンが平和な村に潜む、殺人事件の真犯人を見つけ出そうとする主人公をみごとに熱演。毎回手に汗を握る展開から目が離せません!ドラマの放送を記念して、キャストがバラエティ番組に出演した回を放送します。1月22日(水)は『アラフォー息子の成長日記』にピョン・ヨハンが愛犬と共に出演、そして、1月11日(土)は刑事役を演じているコ・ジュンが『シングル男のハッピーライフ』で日常を公開します。ドラマとは違った姿にも注目です。[画像5: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-625d7f6c57b93c2dddcb-0.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-bb6381402f8dd7fe50a8-0.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-b8661c753a39a2d162b4-0.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-8b70fb38547cfb6a17e4-0.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-82ad884912b44ca2c727-0.jpg ]そして、2年ぶりに帰ってきた『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2024』を1月6日(月)から3日連続で放送。2024年は新たな種目としてブレイキンが加わり、アイドルたちの新たな魅力が満載です。こちらもどうぞお見逃しなく。[画像10: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-eaaecc4e514880ed116b-0.jpg ]また、チョン・ヒョンム、チャン・ドヨンがMCの新トークバラエティ『武装解除』を1月10日(金)から2週連続、日本初放送でお届けします。女優のイム・ジヨンや『7人の脱出 season2―リベンジ―』のオム・ギジュン&ユン・ジョンフンが登場。たっぷりと本音トークを繰り広げます。どうぞお楽しみに。[画像11: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-9246992ceac26e7323d4-0.jpg ][画像12: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-1e21ffab1750b2a20cd1-0.jpg ][画像13: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-5558622c767bd0196862-0.jpg ]1月もKNTVと共にお過ごしください♪■『BoA LIVE TOUR - BoA : One's Own<字幕版>』放送日時 1月4日(土)午前11:40~午後2:20 TV初放送出演者 BoA話数 全1話(C)2024 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.画像クレジット:(C)SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.■『白雪姫には死を~BLACK OUT』放送日時 1月18日(土)スタート 毎週(土)午後8:00~10:30 (2話連続) ほか TV初放送 出演者 ピョン・ヨハン、コ・ジュン、コ・ボギョル、キム・ボラほか話数 全14話(C)Snow White Must Die Special Purpose Company Ltd.■『アラフォー息子の成長日記』放送日時 毎週(水)午後11:50~深夜1:45 ほか 日本初放送中出演者 1月22日(水)<#412>スペシャルMC: キム・ジョンヒョン特別出演: ピョン・ヨハン、イ・ジェファン、オ・チャンソクほか(C)SBS■『シングル男のハッピーライフ』放送日時 毎週(土)午後10:30~深夜0:15 ほか 日本初放送中出演者 1月11日(土)<#569>コ・ジュン ほか(C)MBC■『K-POPアイドルスタースポーツ選手権2024』放送日時 1月6(月)・7(火)・8日(水)午後4:50~6:45 ほか 日本初放送出演者 ●MC:チョン・ヒョンム、カン・ダニエル、ヘウォン(NMIXX)、チャン・ミンホ、ヨンタク、イ・チャンウォン、チョン・ドンウォン●男性:AMPERS&ONE、EVNNE、LUN8、WHIB、スンファン(The CrewOne)、BLITZERS、EASTSHINE、The Wind、DRIPPIN、DKB、The KingDom、NOWADAYS、FANTASY BOYS、DXMON、82MAJOR、VANNER(テファン&ゴン&ヘソン&ヨングァン)、Libelante、ONF(スンジュン&ミンギュン)、THE BOYZ(ヨンフン&サンヨン&ソヌ)、Xdinary Heroes、NCT WISH、WayV、ZEROBASEONE、&TEAM(EJ&FUMA&K&ニコラス&MAKI&YUMA)、BOYNEXTDOOR(ソンホ&リウ&ジェヒョン&テサン)、TWS、ユン・ドゥジュン(Highlight)、キム・ドンジュン、ナム・ウヒョン(INFINITE)、ソ・ウングァン(BTOB)、レオ(VIXX)、ノ・ジフン、ハ・ソンウン、ハン・スンウ(VICTON)、キム・シフン、セリム(CRAVITY)●女性:Rocket Punch、ヒジン(ARTMS)、EVE、LIGHTSUM、ICHILLIN'、Billlie、Weeekly、WOOAH、UNIS、cignature、PRIMROSE、CSR、MADEIN、BADVILLAIN、YOUNG POSSE、BEWAVE、Candy Shop、OH MY GIRL(ヒョジョン&スンヒ)、Kep1er、KISS OF LIFE、tripleS、NMIXX(リリー&ソリュン&ベイ&ジウ&キュジン)、STAYC、NiziU(アヤカ&ミイヒ)、ILLIT話数 全3話(C)MBC■『武装解除』放送日時 1月10・17日(金)深夜0:20~2:00 ほか 日本初放送出演者 ●MC:チョン・ヒョンム、チャン・ドヨン●ゲスト:<#1>イム・ジヨン、Dynamicduo<#2>オム・ギジュン&ユン・ジョンフン、キム・ヘウン話数 全2話(C)SBS【KNTV】https://kntv.jp/1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。スカパー!(スカチャン1)、スカパー!プレミアムサービス、 ケーブルテレビ(J:COM、 イッツコム、 K-CAT、 CNCiほか)、 ひかりTVなどでご覧いただけます。KNTV視聴方法ページ:https://kntv.jp/howto/