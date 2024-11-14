¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚKNTV¡Û2025Ç¯1·î¤ÏBoA¤Î1Ç¯7¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Î»úËëÈÇ¤ä¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤ÎÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥êー¥à¥á¥Ç¥£¥¢¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥êー¥à¥á¥Ç¥£¥¢¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â ÅìÍ¤¡Ë¤Ï¼«¼Ò¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ÖKNTV/KNTV801¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯1·î¤Ï¡¢1Ç¯7¥±·î¤Ö¤ê¤ÎBoA¥³¥ó¥µー¥È¤Î»úËëÈÇ¡¢Â¿ºÌ¤Ê±éµ»¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤ÎÏÃÂêºî¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹ë²Ú¥¢¥¤¥É¥ë¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿±¿Æ°²ñ¤Ê¤É¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-e5fa634e90c70a28e9b7-0.jpg ]2025Ç¯1·î¤ÎKNTV¤Ï¡¢ 2024Ç¯10·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢BoA¤Ë¤È¤Ã¤Æ1Ç¯7¥±·î¤Ö¤ê¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡ØBoA LIVE TOUR - BoA : One¡Æs Own¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤ò1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë»úËëÈÇ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー24¼þÇ¯¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¥ªー¥ë¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¹½À®¡£Â¿ºÌ¤Ê¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Î¿ô¡¹¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-adb9703fd29aba2b1c10-0.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-a61fb1ccc325c76e535b-0.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-241370088ac97c1120e0-0.jpg ]Â³¤¤¤Æ¡¢ÂçÃíÌÜ¤Î±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¼ç±é¤ÎÈÈºá¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¹¥ê¥éー¡ØÇòÀãÉ±¤Ë¤Ï»à¤ò～BLACK OUT¡Ù¤ò1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éTV½éÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¡£¸¶ºî¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¾®Àâ¤Ç¡¢¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤¬Ê¿ÏÂ¤ÊÂ¼¤ËÀø¤à¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò¤ß¤´¤È¤ËÇ®±é¡£Ëè²ó¼ê¤Ë´À¤ò°®¤ëÅ¸³«¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²ó¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£1·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡Ø¥¢¥é¥Õ¥©ーÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹Æüµ¡Ù¤Ë¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤¬°¦¸¤¤È¶¦¤Ë½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ¡¢1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï·º»öÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥³¡¦¥¸¥å¥ó¤¬¡Ø¥·¥ó¥°¥ëÃË¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥é¥¤¥Õ¡Ù¤ÇÆü¾ï¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-625d7f6c57b93c2dddcb-0.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-bb6381402f8dd7fe50a8-0.jpg ][²èÁü7: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-b8661c753a39a2d162b4-0.jpg ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-8b70fb38547cfb6a17e4-0.jpg ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-82ad884912b44ca2c727-0.jpg ]¤½¤·¤Æ¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ØK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¥¹¥¿ー¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢2024¡Ù¤ò1·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é3ÆüÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¡£2024Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ïÌÜ¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-eaaecc4e514880ed116b-0.jpg ]¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥à¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥è¥ó¤¬MC¤Î¿·¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÉðÁõ²ò½ü¡Ù¤ò1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2½µÏ¢Â³¡¢ÆüËÜ½éÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£½÷Í¥¤Î¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¤ä¡Ø7¿Í¤ÎÃ¦½Ð season2―¥ê¥Ù¥ó¥¸―¡Ù¤Î¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó¡õ¥æ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈËÜ²»¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-9246992ceac26e7323d4-0.jpg ][²èÁü12: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-1e21ffab1750b2a20cd1-0.jpg ][²èÁü13: https://prtimes.jp/i/5358/615/resize/d5358-615-5558622c767bd0196862-0.jpg ]1·î¤âKNTV¤È¶¦¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¢ö¢£¡ØBoA LIVE TOUR - BoA : One's Own¡ã»úËëÈÇ¡ä¡ÙÊüÁ÷Æü»þ 1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°11¡§40～¸á¸å2¡§20¡¡TV½éÊüÁ÷½Ð±é¼Ô BoAÏÃ¿ô Á´1ÏÃ(C)2024 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.²èÁü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§(C)SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.¢£¡ØÇòÀãÉ±¤Ë¤Ï»à¤ò～BLACK OUT¡ÙÊüÁ÷Æü»þ 1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¹¥¿ー¥È Ëè½µ¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å8¡§00～10¡§30¡¡(2ÏÃÏ¢Â³) ¤Û¤« TV½éÊüÁ÷ ½Ð±é¼Ô ¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¡¢¥³¡¦¥¸¥å¥ó¡¢¥³¡¦¥Ü¥®¥ç¥ë¡¢¥¥à¡¦¥Ü¥é¤Û¤«ÏÃ¿ô Á´14ÏÃ(C)Snow White Must Die Special Purpose Company Ltd.¢£¡Ø¥¢¥é¥Õ¥©ーÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹Æüµ¡ÙÊüÁ÷Æü»þ Ëè½µ¡Ê¿å¡Ë¸á¸å11¡§50～¿¼Ìë1¡§45 ¤Û¤« ÆüËÜ½éÊüÁ÷Ãæ½Ð±é¼Ô 1·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¡ã#412¡ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¡§ ¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥óÆÃÊÌ½Ð±é¡§ ¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¡¢¥¤¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¥ó¡¢¥ª¡¦¥Á¥ã¥ó¥½¥¯¤Û¤«(C)SBS¢£¡Ø¥·¥ó¥°¥ëÃË¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥é¥¤¥Õ¡ÙÊüÁ÷Æü»þ Ëè½µ¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å10¡§30～¿¼Ìë0¡§15 ¤Û¤« ÆüËÜ½éÊüÁ÷Ãæ½Ð±é¼Ô 1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ã#569¡ä¥³¡¦¥¸¥å¥ó ¤Û¤«(C)MBC¢£¡ØK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¥¹¥¿ー¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢2024¡ÙÊüÁ÷Æü»þ 1·î6¡Ê·î¡Ë¡¦7¡Ê²Ð¡Ë¡¦8Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å4¡§50～6¡§45 ¤Û¤« ÆüËÜ½éÊüÁ÷½Ð±é¼Ô ¡üMC¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥à¡¢¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢¥Ø¥¦¥©¥ó¡ÊNMIXX¡Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥ß¥ó¥Û¡¢¥è¥ó¥¿¥¯¡¢¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡üÃËÀ¡§AMPERS&ONE¡¢EVNNE¡¢LUN8¡¢WHIB¡¢¥¹¥ó¥Õ¥¡¥ó¡ÊThe CrewOne¡Ë¡¢BLITZERS¡¢EASTSHINE¡¢The Wind¡¢DRIPPIN¡¢DKB¡¢The KingDom¡¢NOWADAYS¡¢FANTASY BOYS¡¢DXMON¡¢82MAJOR¡¢VANNER¡Ê¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡õ¥´¥ó¡õ¥Ø¥½¥ó¡õ¥è¥ó¥°¥¡¥ó¡Ë¡¢Libelante¡¢ONF¡Ê¥¹¥ó¥¸¥å¥ó¡õ¥ß¥ó¥®¥å¥ó¡Ë¡¢THE BOYZ¡Ê¥è¥ó¥Õ¥ó¡õ¥µ¥ó¥è¥ó¡õ¥½¥Ì¡Ë¡¢Xdinary Heroes¡¢NCT WISH¡¢WayV¡¢ZEROBASEONE¡¢&TEAM¡ÊEJ¡õFUMA¡õK¡õ¥Ë¥³¥é¥¹¡õMAKI¡õYUMA¡Ë¡¢BOYNEXTDOOR¡Ê¥½¥ó¥Û¡õ¥ê¥¦¡õ¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡õ¥Æ¥µ¥ó¡Ë¡¢TWS¡¢¥æ¥ó¡¦¥É¥¥¥¸¥å¥ó¡ÊHighlight¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥É¥ó¥¸¥å¥ó¡¢¥Ê¥à¡¦¥¦¥Ò¥ç¥ó¡ÊINFINITE¡Ë¡¢¥½¡¦¥¦¥ó¥°¥¡¥ó¡ÊBTOB¡Ë¡¢¥ì¥ª¡ÊVIXX¡Ë¡¢¥Î¡¦¥¸¥Õ¥ó¡¢¥Ï¡¦¥½¥ó¥¦¥ó¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¹¥ó¥¦¡ÊVICTON¡Ë¡¢¥¥à¡¦¥·¥Õ¥ó¡¢¥»¥ê¥à¡ÊCRAVITY¡Ë¡ü½÷À¡§Rocket Punch¡¢¥Ò¥¸¥ó¡ÊARTMS¡Ë¡¢EVE¡¢LIGHTSUM¡¢ICHILLIN'¡¢Billlie¡¢Weeekly¡¢WOOAH¡¢UNIS¡¢cignature¡¢PRIMROSE¡¢CSR¡¢MADEIN¡¢BADVILLAIN¡¢YOUNG POSSE¡¢BEWAVE¡¢Candy Shop¡¢OH MY GIRL¡Ê¥Ò¥ç¥¸¥ç¥ó¡õ¥¹¥ó¥Ò¡Ë¡¢Kep1er¡¢KISS OF LIFE¡¢tripleS¡¢NMIXX¡Ê¥ê¥êー¡õ¥½¥ê¥å¥ó¡õ¥Ù¥¤¡õ¥¸¥¦¡õ¥¥å¥¸¥ó¡Ë¡¢STAYC¡¢NiziU¡Ê¥¢¥ä¥«¡õ¥ß¥¤¥Ò¡Ë¡¢ILLITÏÃ¿ô Á´3ÏÃ(C)MBC¢£¡ØÉðÁõ²ò½ü¡ÙÊüÁ÷Æü»þ 1·î10¡¦17Æü¡Ê¶â¡Ë¿¼Ìë0¡§20～2¡§00 ¤Û¤« ÆüËÜ½éÊüÁ÷½Ð±é¼Ô ¡üMC¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥à¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥è¥ó¡ü¥²¥¹¥È¡§¡ã¡ô1¡ä¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¡¢Dynamicduo¡ã¡ô2¡ä¥ª¥à¡¦¥®¥¸¥å¥ó¡õ¥æ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥¦¥óÏÃ¿ô Á´2ÏÃ(C)SBS¡ÚKNTV¡Ûhttps://kntv.jp/1996Ç¯¤Î³«¶É°ÊÍè¡¢ ´ÚÎ®¤ò¥êー¥É¤·Â³¤±¤ë´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÁí¹ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£¥¹¥«¥Ñー¡ª¡Ê¥¹¥«¥Á¥ã¥ó1¡Ë¡¢¥¹¥«¥Ñー¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µー¥Ó¥¹¡¢ ¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¡ÊJ:COM¡¢ ¥¤¥Ã¥Ä¥³¥à¡¢ K-CAT¡¢ CNCi¤Û¤«¡Ë¡¢ ¤Ò¤«¤êTV¤Ê¤É¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£KNTV»ëÄ°ÊýË¡¥Úー¥¸¡§https://kntv.jp/howto/