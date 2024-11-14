¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüÊ©Í§¹¥¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ40Ç¯¡£¡Ö¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó Åìµþ¡×¤ÎÁí»ÙÇÛ¿Í¤¬¹ñ²È¸ùÏ«·®¾Ï¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¤¬ÇÀ»ö¸ùÏ«¾Ï¤ò¼õ¾Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¡¦¥ªー¥¿¥Ë[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/14571/2974/resize/d14571-2974-842efd65a9bb960bd9bf-0.jpg ]¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡ÊÅìµþ¡Ë¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó Åìµþhttps://tourdargent.jp/¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ç400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÀ¤³¦Í£°ì¤Î»ÙÅ¹¡Ö¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó Åìµþ¡×¤ÎÁí»ÙÇÛ¿Í¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ü¥éー¤ª¤è¤Ó¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ ¥ë¥Îー¡¦¥ªー¥¸¥¨¤¬¡¢ÆüÊ©¤Î¿©Ê¸²½¤Î¸òÎ®¡¦È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤è¤ê·®¾Ï¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¢¡Áí»ÙÇÛ¿Í¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ü¥éー¤¬¼õ¾Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ²È¸ùÏ«·®¾Ï¡ÊOrdre National du Merite¡Ë¤È¤Ï1802Ç¯¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡¦¥Ü¥Ê¥Ñ¥ë¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¥ì¥¸¥ª¥ó¥É¥Ìー¥ë·®¾Ï¤Ë¼¡¤°¡¢ 2ÈÖÌÜ¤Î¹ñ²È·®¾Ï¤È¤·¤Æ1963Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¸¥ª¥ó¥É¥Ìー¥ë·®¾Ï¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂçÅýÎÎ¤Î·èÄê¤Ë¤è¤êÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê³èÆ°Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë°ìÄê¤Î¿¦¶È¤Ë15Ç¯°Ê¾å¶ÐÂ³¤·¡¢¸²Ãø¤Ê¸ùÀÓ¤òµó¤²¤¿¿ÍÊª¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢¡¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ ¥ë¥Îー¡¦¥ªー¥¸¥¨¤¬¼õ¾Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÀ»ö¸ùÏ«¾Ï¡ÊOrdre du Merite Agricole¡Ë¤È¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÇÀ¶È¡¦¿©ÎÁ¼ç¸¢Âç¿Ã¤è¤êÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë·®¾Ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢1883Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÀ»ºÊªÂÐ³°Í¢½Ð¡¢³°¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¡¢¤ª¤è¤Ó¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÉáµÚ¤ËÆÃ¤Ë¸ùÀÓ¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ä³°¹ñ¿Í¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë·®¾Ï¤Ç¤¹¡£Áí»ÙÇÛ¿Í¡¡¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ü¥éー Christian Bollard¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/14571/2974/resize/d14571-2974-d3e248fee953bb9bfc2a-1.jpg ]¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥óÆüËÜÂåÉ½Áí»ÙÇÛ¿Í¡£¥Ñ¥êÀ¸¤Þ¤ì¡£°å³Ø¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄÇ¯»þÂå¡¢¤â¤È¤â¤È¸òÎ®¤Î¤¢¤Ã¤¿¡¢ÀèÂå¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó ¥ªー¥Êー¡¢¥¯¥íー¥É¡¦¥Æ¥é¥¤¥æ»á¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤ÆÍèÆü¡£1984Ç¯¡Ö¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó Åìµþ¡×³«¶È»þ¤«¤é¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áí»ÙÇÛ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆüËÜ¤Î²Í¤±¶¶¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¡Ö¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿©Ê¸²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿©Âî·Ý½Ñ¡¢À¸³è·Ý½Ñ¤òÆüËÜ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/14571/2974/resize/d14571-2974-d6dd281663158711cd7c-4.jpg ]ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ï¥¤¥óÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¡¢¤Þ¤À¥½¥à¥ê¥¨¤¬ÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿³«¶ÈÅö½é¤è¤ê¡¢7Ì¾¤ò¾ïÃó¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜºÇÍ¥½¨¥½¥à¥ê¥¨¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó¡×·Ð¸³¼Ô4Ì¾¤¬ÎòÂå¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¤¦¤Á3Ì¾¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇÍ¥½¨¥½¥à¥ê¥¨¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥éー¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆüËÜ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥åµ³»ÎÃÄ¡×¤ÎÆüËÜ»ÙÉôÁíÎÎ»ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºßÆü¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Ç¤â¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢2008Ç¯¤è¤êUFE¡ÊUnion des français a l'etranger¡Ë-Japan¤ÎÉû²ñÄ¹¤òÃ´¤¤¡¢ºßÆü¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¸ß½õÁÈ¿¥¡ÖOLES-Japan¡×¤ÎÀßÎ©¤â»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2011Ç¯¤«¤é10Ç¯´Ö¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Âç»È´Û¤«¤é±ç½õ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºßÆü¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤ÎÂ¾¤ÎÂåÉ½¼Ô¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹·Ð±Ä¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅìÆüËÜÂçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥é¡¦¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×³èÆ°¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¡¡¥ë¥Îー¡¦¥ªー¥¸¥¨ Renaud Augier¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/14571/2974/resize/d14571-2974-39609f7f6a15972ced34-3.jpg ]1981Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÅìÉô¥°¥ë¥Îー¥Ö¥ëÀ¸¤Þ¤ì¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÄÊì¤Î±Æ¶Á¤Ç16ºÐ¤ÇÎÁÍý¿Í¤ÎÆ»¤Ø¡£¡Ö¥ª¥Æ¥ë¡¦¥É¥¥¡¦¥Ñ¥ê¡¦¥â¥Ê¥³¡¦¥ë¡¦¥ë¥¤¡¦¥¥ãー¥ó¥º¡×¤ä¡¢¡Ö¥É¥áー¥Ì ¥ì¥¯¥ì¥¤¥¨ー¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÌ¾Å¹¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¥Ñ¥ê¤Î¡Ö¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó¡×ËÜÅ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2013Ç¯¤Ë¡¢32ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¡¢À¤³¦Í£°ì¤Î»ÙÅ¹¡Ö¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó Åìµþ¡×¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¤Ë½¢Ç¤¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜºß½»¤Î¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ¤Ï37Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢M.O.F.¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ²ÈºÇÍ¥½¨¿¦¿Í¾Ï¡Ë¤ò¼õ¾Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/14571/2974/resize/d14571-2974-2b23cd370df86388d8b4-5.jpg ]M.O.F.¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸²½¤ÎºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿·Ñ¾µ¼Ô¤¿¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¿¦¿Í¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ²È¤Î¾Î¹æ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý³¦ºÇ¹âÊö¤Î±ÉÍÀ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥¸¥¨¤Ï¡¢M.O.F.¥·¥§¥Õ¤ÎÀÕÌ³¤È¤·¤Æ¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó Åìµþ¤Î¥¥å¥¤¥¸¥Ë¥¨ Ã¢ÇÏ¾´Åµ¤Ï¡¢Âè56²ó¡ã¥ë¡¦¥Æ¥¿¥ó¥¸¥§¾Þ¡ä¹ñºÝ¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥¥å¥¤¥¸ー¥Ì¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡¢¼ÆÅÄ·¼²ð¤Ï¡Ö¥ê¥¨ー¥Ö¥ë¡¦¥¢¡¦¥é¡¦¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×À¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·2°ÌÆþ¾Þ¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó¤È¤Ï[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/14571/2974/resize/d14571-2974-db871339d095823b6d57-2.jpg ]¥Ñ¥ê¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥»ー¥Ì²ÏÈÊ¤Î¥µ¥ó¥ë¥¤Åç¤Ë¤¢¤Ã¤¿°ì¸®¤ÎÎ¹äÆ¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é¤è¤¯¸«¤¨¤¿¡¢¶ä¿§¤Ëµ±¤¯±ÀÊì¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿¥È¥¥ー¥ë¥Í¥ë¾ë¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¡¢¶ä¤ÎÅã¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç"¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó"¡Ë¤ÈÅ¹Ì¾¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¹ñ²¦¥¢¥ó¥ê»°À¤¤äÂ¿¤¯¤Îµ®Â²Ã£¤¬Î©¤Á´ó¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿©Ê¸²½»Ë¤Ë»Ä¤ë¡¢¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤¯400Ç¯Í¾¤ê¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢ÂçÌ¾²°Éß¤Î»þÂå¤è¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÆüËÜÄí±à¤òË¾¤à¡Ö¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó Åìµþ¡×¤Ï¡¢1984Ç¯¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë³«¶È20¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£"¸µÁÄ¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢º£Ç¯9·î¤Ë³«¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â"Èþ¿©¤ÎÅÂÆ²"¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÊ©¤ÎÈþ¿©¤ÈÊ¸²½¤ÎÎò»Ë¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¢£ ¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó Åìµþhttps://tourdargent.jp/½»½ê¡¿ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®4-1 ¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë ¥¶¡¦¥á¥¤¥ó¡¡¥í¥Ó¥£³¬Í½Ìó¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡¿03-3239-3111¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë±Ä¶È¡¿12:00～13:30¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹¡Ë¡¦15:30¡ÊÊÄÅ¹¡Ë¡¢ 17:30～20:00¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹¡Ë¡¦22:30¡ÊÊÄÅ¹¡ËÄêµÙ¡¿·î¡¦²Ð¡¦¿å¤Î¥é¥ó¥Á