³¦·¨¤Ç¿Íµ¤¤Î¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡É¥Þ¥À¥ß¥¹¡É¤Ø¤Î´§¶¨»¿¤¬·èÄê¡Ö¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー 2024 supported by nosh atagi¤æ¤æ¤¦¤¿¤Î¤ª¤È¤Ê¤ê¥é¥¸¥ªSP¡×11·î27Æü(¿å)20»þ～À¸ÇÛ¿®³«»Ï
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÎäÅàÂðÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¡Önosh(¥Ê¥Ã¥·¥å)¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ ÃÒÌé¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー 2024 supported by nosh atagi¤æ¤æ¤¦¤¿¤Î¤ª¤È¤Ê¤ê¥é¥¸¥ªSP¡×¤Ø¤Î´§¶¨»¿¤òµÇ°¤·¡¢¡Önosh¡×¤¬Áí³Û5,000OFF(¢¨)¤È¤Ê¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2024Ç¯11·î27Æü(¿å)20»þ¤è¤ê¡¢¡Öatagi¤æ¤æ¤¦¤¿¤Î¤ª¤È¤Ê¤ê¥é¥¸¥ª¡×¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°URL¡§https://youtube.com/live/OzYVcpN_eNo(https://youtube.com/live/OzYVcpN_eNo)
¿©»ö¤ÎÄ´Ã£¤ò¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¡¢¤Þ¤¿·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Önosh¡×¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤¡Ö¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー 2024 supported by nosh atagi¤æ¤æ¤¦¤¿¤Î¤ª¤È¤Ê¤ê¥é¥¸¥ªSP¡×¤Ø¤Î´§¶¨»¿¤¬·èÄê¡£ËÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ø¤Î¶¨»¿¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ª¤È¥é¿ý2024¡×¤ËÂ³¤¡¢2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Þ¥À¥ß¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤½¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢ÈÈ¿Í¤òÃµ¤¹¥²ー¥à¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡É¤æ¤æ¤¦¤¿¡É¤µ¤ó¤È¡¢Awesome City Club¤Î¥Üー¥«¥ë¡¦¥®¥¿ーÃ´Åö "atagi"¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¿Íµ¤YouTuber¤ä·Ý¿Í¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤â¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¡Önosh¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËËÜ¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþ¤ÎÊý¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¡£¡ÖÁí³Û5,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþÆü¤«¤é12½µ´Ö¤Ç¤¹¡£1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï1Ëç¤Ç¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î´§¶¨»¿¤òµÇ°¤·¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤«¤é¤Î¿·µ¬¹ØÆþ¤Ç½é²ó¹ØÆþ»þ2,000±ß¡¢°Ê¹ß2～4²óÌÜ¹ØÆþËè¤Ë1,000±ßOFF¤ÎÁí³Û5,000±ßOFF¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþ¤ÎÊý¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÁí³Û5,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþÆü¤«¤é12½µ´Ö¤Ç¤¹¡£
¢¨1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï1Ëç¤Ç¤¹¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸URL :
https://nosh.jp/influencer-promotion?key=MurderMystery2024&utm_source=Youtuber&utm_medium=PR&utm_campaign=MurderMystery2024&utm_content=20241127_press&utm_term=coupon162
◼¡Ö¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー 2024 supported by nosh atagi¤æ¤æ¤¦¤¿¤Î¤ª¤È¤Ê¤ê¥é¥¸¥ªSP¡×³µÍ×
¡¡¡Ö¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¤È¤Ï¡¢ »¦¿Í¤Ê¤É¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÊª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈÈ¿Í¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢ÈÈ¿ÍÌò¤Î¿Í¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ë»ö¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¦¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈYouTuber¤Ç¡¢²áµî¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È´ë²è¤Ç¡Önosh¡×¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡É¤æ¤æ¤¦¤¿¡É¤µ¤ó¤È¡¢Awesome City Club¤Î¥Üー¥«¥ë¡¦¥®¥¿ーÃ´Åö¡Éatagi¡É¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥óMC¤òÌ³¤á¤ë¡Öatagi¤æ¤æ¤¦¤¿¤Î¤ª¤È¤Ê¤ê¥é¥¸¥ª¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥Þー¥Àー¥ß¥¹¥Æ¥êー 2024 supported by nosh atagi¤æ¤æ¤¦¤¿¤Î¤ª¤È¤Ê¤ê¥é¥¸¥ªSP
À¸ÇÛ¿®Æü»þ¡§2024Ç¯11·î27Æü(¿å) 20:00～
»²²Ã¼Ô¡§
atagi(Awesome City Club)
¤æ¤æ¤¦¤¿
ÉÛÃÄ¤Á¤ã¤ó
UK(MOROHA)
¼íÌîæÆ
°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó
¿¢ÅÄ»çÈÁ(¥ª¥À¥¦¥¨¥À)
»ëÄ°URL :
https://youtube.com/live/OzYVcpN_eNo
¡É¤æ¤æ¤¦¤¿¡É¤µ¤ó¡ß¡Önosh¡×¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Æ°²è
ÎëÌÚ¤æ¤æ¤¦¤¿¡¡¡Ö°ì¥«·î¥Ê¥Ã¥·¥å¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ¸³è¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡Ä¡×
https://www.youtube.com/watch?v=p32L3o8vM8o
¡Ö¤ª¤È¥é¿ý2024 supported by nosh¡×
2024Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ëã¿ýÂç²ñ¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬´§¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇòÇ®¤·¤¿¥¬¥ÁËã¿ýÂÐ·è¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.youtube.com/watch?v=yC0oVAfwtys
◼¡Önosh¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÎäÅàÊÛÅö¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡É¹ñÌ±¿©¡É¤È¤·¤ÆÄ¹´ü¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¾¦ÉÊ¤ÎÆâÍÆÎÌ¤äÌ£¤ò½ç¼¡²þÁ±¡£¤Þ¤¿¡¢Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î³È½¼¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç 3-3-3¡¡ÃæÇ·Åç»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°16F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ¡¡ÃÒÌé
ÀßÎ©¡§2016Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§nosh¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
²ñ¼ÒURL¡§https://nosh.jp/