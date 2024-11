ÁÇÅ¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«,¥ª¥À¥¦¥¨¥À¿¢ÅÄ¤é¤¬¡È·ã¥ä¥Ð¡É¥¹¥È¥íー¥²ー¥à¤Ë»²²Ã¡ÖWorld HOMERUN Factory Season2～ÌÜ»Ø¤»¡ªÀ¤³¦¤Î¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー～

吉本興業株式会社

超チャレンジ型バラエティ番組『World HOMERUN Factory Season 2~目指せ!世界のヒットメーカー~』#5が、11月17日(日)にBSよしもとで放送されます。

オダウエダ植田が悶絶!

日本のテレビ番組が生み出したフォーマット(企画)が世界に輸出され、各国で放送されています。『World HOMERUN Factory』は、そんな世界で大ヒットする“ホームラン企画”を開発するべく、吉本芸人が知恵を絞って、体も張る番組です。

今回の企画は「Fantastic Straw Game」。ストローを使った4つのステージで、オダウエダ(植田紫帆) 、サンタモニカ(ポール、マイム)、素敵じゃないか(柏木成彦、吉野晋右)、ゼロカラン(ワキユウタ、たいが)、ソマオ・ミートボール、ネイチャーバーガー(三浦リョースケ、笹本はやて)ら芸人たちが賞金をかけて争います。

まず10人が挑戦するのは「スーパーサワータピオカ吸引」。こちらは、超すっぱい飲み物「スーパーサワードリンク」の底にある100個のタピオカを吸いきったらクリア。上位3名が勝ち抜けとなる……というものです。

「こんなのいいのかよ!」、「100個!?」、「余裕だろ」と口々に言うなか、ゲームが始まると芸人たちは悶絶。苦しみながらもタピオカを吸い込んでいきます。ゲーム終了後、顔をしかめた植田は「あきません。こんなんやったら!」と訴える!

ポールが突然英語で捲し立てる!?

敗者7名による復活チャンス「昆虫吹き返しストローマッチ」は、仰向けに寝た状態で極太ロングストローを咥え、落下してくる食用の昆虫を肺活量のみで吹き返す。見事ストローから吹き返せたらゲームクリアというものです。

なかなかクリアする挑戦者がいないなか、ポール(サンタモニカ)が「It's easy to me(簡単だよ)」、「My lung is so big(俺の肺は超デカい)」と英語で奮起。他の挑戦者から「(英語で何を言っているか)分かんねーよ」、「どういう意味?」とツッコミが飛ぶなか、彼が「フォー!」と盛り上げると「こいつ応援できひんな」、「私はこいつが嫌いです」との声がありました。

この他にも、粉わさびや粉からしなど4種類のクレイジーパウダーを吹いて、隠されているヒントを見つけ、答えを導き出す「クレージーパウダー噴射連想クイズ」、ストローで現金を吸い、足ツボマットの上を歩いて、自分のボウルに入れる「現金吸い取り足ツボ我慢ストロー」など、若手たちが体を張ったゲームにトライします。

『World HOMERUN Factory』は、BSよしもとアーカイブページにて見逃し配信、YouTube「BSよしもと公式チャンネル」でもアップされます。お楽しみに!

【番組情報】World HOMERUN Factory Season2~目指せ!世界のヒットメーカー~

放送チャンネル : BSよしもと (BS265ch)

放送日時 : 11月17日(日)22:30~23:00 放送

出演者 : オダウエダ(植田紫帆)、サンタモニカ(ポール、マイム)、素敵じゃないか(柏木成彦、吉野晋右)、ゼロカラン(ワキユウタ、たいが)、ソマオ・ミートボール、ネイチャーバーガー(三浦リョースケ、笹本はやて)

視聴方法 : 【TV】 BS265ch(無料放送)

【スマホ・PC】https://video.bsy.co.jp/ (無料配信)

番組HP : https://bsy.co.jp/programs/by0000021050