¥µー¥Ó¥¹È¾¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢Âè5²ó¡Ö¥¨¥Ð¥½¤é¤¤¤Ö¡×¤¬11·î15Æü(¶â)¤ËYouTube¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«·èÄê¡ªºÇÂç150²ó¤ÎÌµÎÁ¾¤´¼Â¤ä¸ÂÄê¥³¥¹¥Á¥åー¥à9¼ï¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤Ê¤É¡¢¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¸ø³«¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥«¥ª¥²ー¥à¥º¤Ï¡¢¸½ºß¥µー¥Ó¥¹Ãæ¤ÎÈþ¤·¤ÀºÎî°éÀ®¥ªー¥È¥Ð¥È¥ëRPG¡Ö¥¨¥Ðー¥½¥¦¥ë¡×¤¬11·î28Æü(ÌÚ)¤Ë¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÈ¾¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢Âè5²ó¡Ö¥¨¥Ð¥½¤é¤¤¤Ö¡×ÆÃÊÌÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥Ð¥½¤é¤¤¤Ö¡×¤Ï¡¢11·î15Æü(¶â)19»þ¤Ë¥¨¥Ðー¥½¥¦¥ëYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÚÂè5²ó¡Û¸ø¼°ÆÃÊÌÊüÁ÷¡Ø¥¨¥Ð¥½¤é¤¤¤Ö¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª
º£²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ðー¥½¥¦¥ë¡×¥µー¥Ó¥¹È¾¼þÇ¯µÇ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£11·î20Æü(¿å)¤«¤é¡Ö¥¨¥Ðー¥½¥¦¥ë¡×È¾¼þÇ¯Á°Ìëº×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡ÖºÇÂç150²óÀºÎîÌµÎÁ¾¤´¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ëè½µÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¹ë²Ú¤ÊÊó½·¤ä¡Ö¸ÂÄê¥³¥¹¥Á¥åー¥à9¼ï¡×¤òÌµÎÁ¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛ¿®Æü»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë
2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë19¡§00¡¡～
¢£ÇÛ¿®ÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥µ¥Ýー¥ÈÆþ¾Þ¼ÔÈ¯É½
¡¦¡ÖEVERSOUL CREATIVE CONTEST¡×Æþ¾Þ¼ÔÈ¯É½
¡¦º£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦»ëÄ°¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢£¡Ú¥¨¥Ðー¥½¥¦¥ë¡ÛÈ¾¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌÊüÁ÷¡Ø¥¨¥Ð¥½¤é¤¤¤Ö¡Ù
https://youtu.be/YRV6XZDPoi8
ÀèÆü¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥Ð¥½ÄÌ¿®¡×¤Ç¡ÖEVERSOUL CREATIVE CONTEST¡×¼Â»Ü¤ä¹ë²Ú¤ÊÊó½·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤ÉÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢È¾¼þÇ¯µÇ°¤ò¹µ¤¨¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëº£²ó¤Î¡Ö¥¨¥Ð¥½¤é¤¤¤Ö¡×¤Ç¤â¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿ÆÃÊÌÊüÁ÷¤Ç¤ÏÇÛ¿®Ãæ¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖEVERSOUL CREATIVE CONTEST¡×¤È¤Ï
2024Ç¯8·î¤Ë¡Ö¥¨¥Ðー¥½¥¦¥ë¡×¤Ç¤Ï¾Þ¶âÁí³Û100Ëü±ß¤Î¡ÖEVERSOUL CREATIVE CONTEST¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ê¤ÉÆþ¾ÞºîÉÊ5ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¥¤¥é¥¹¥ÈÉôÌç¡×¡¢¡Ö²»³ÚÉôÌç¡×¤ÎÆóÉôÌç¤«¤é¸·Áª¤Ê¿³ºº¤Ë¤è¤êÆþ¾ÞºîÉÊ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖEVERSOUL CREATIVE CONTEST¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://jp-eversoul.com/contest2024/
¢£¡ÖEVERSOUL CREATIVE CONTEST¡×Æþ¾ÞºîÉÊ
¢£¡Ø¥¨¥Ðー¥½¥¦¥ë¡Ù¸ø¼°X(µìTwitter)
https://twitter.com/Eversoul_JP
¢£¡Ø¥¨¥Ðー¥½¥¦¥ë¡Ù¤È¤Ï¡©
¡Ø¥¨¥Ðー¥½¥¦¥ë¡Ù¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÀ¤³¦´Ñ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëRPG¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ÏÀºÎî¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤¿¡ÖµßÀ¤¼ç¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀºÎî¤ò»Ø´ø¤·¡¢¿¯Î¬¤·¤Æ¤¤¿Å¨¤ÈÀï¤¤¡¢À¤³¦¤òµß¤¦¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£Ãç´Ö¤Ë¤·¤¿ÀºÎî¤¿¤Á¤ÈÍÍ¡¹¤Ë¸òÎ®¤·¡¢ËÁ¸±¤·¡¢å«¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤ÇÆÃÊÌ¤Êå«¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò¾Ò²ð
¡ÔPublisher¡Õ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Kakao Games Corp.(https://www.kakaogamescorp.com)
¥°¥íー¥Ð¥ë¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥²ー¥à²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢¡Ø¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥³¥Í¥¯¥È¡ªRe:Dive¡Ù¡¢¡ØPUBG¡ÙÅù¤ò¥µー¥Ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ïµ¤¤Î¤Þ¤ÞËÁ¸±MMORPG¡Ø·î¸÷Ä¦¹ï»Õ¡Ù¤ò¥µー¥Ó¥¹¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥ªー¥Ç¥£¥ó¡§¥ô¥¡¥ë¥Ï¥é¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡Ù¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÔDeveloper¡Õ
NINE ARK Corp. (http://nineark.co.kr/)
¥Ê¥¤¥ó¥¢ー¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥í¥¹¥ì¥®¥ª¥ó¡×¡Ö»°¹ñ»Ö¤òÊú¤¯¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿³«È¯²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢2023Ç¯1·î5Æü¤Ë¡Ø¥¨¥Ðー¥½¥¦¥ë¡Ù¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥êー¥¹¤·¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³«È¯²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÈôÌö¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£