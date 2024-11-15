¥Ç¥¸¥¿¥ë¼õÈ¯Ãí¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥×¥é¥Ã¤È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡ÙÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥µー¥Ó¥¹ÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç
³Æ¥×¥é¥ó¤Î¥µー¥Ó¥¹¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÆâÍÆ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ºê ¹Ì¼£¡¡°Ê²¼¡¢¥Æ¥¯¥Î¥¢¡Ë¤È¡¢I-OTA¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼Ò°÷¡§Ô¢×¢ °¦É§¡¡°Ê²¼¡¢I-OTA¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼õÈ¯Ãí¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¥×¥é¥Ã¤È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯10·î28Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ö¶È¼Ô¸þ¤±¡×¤Î³ÆÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Î¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÎÁ¶â¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥µー¥Ó¥¹ÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¤¿Í¡¹¤ÈÀ½Â¤¶ÈÍÍ¤ò·Ò¤®¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1.¥Õ¥êー¥×¥é¥ó¤ÎÊÑ¹¹ÆâÍÆ
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÁ°¤Ï¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ö¶È¼Ô¤ÈÆ±¤¸¥°¥ëー¥×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ß¸¡º÷¤ä¸«ÀÑ°ÍÍê¡¦²óÅú¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤Ï¡¢¾åµ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÎÁ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥È¥×¥é¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¸¡º÷¤ä¸«ÀÑ°ÍÍê¡¦²óÅú¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£².¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤ÎÊÑ¹¹ÆâÍÆ
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÁ°¤Ï¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÍÎÁ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ö¶È¼Ô¤Î¤ß¤Ç¸¡º÷¤ä¸«ÀÑ°ÍÍê¡¦²óÅú¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥×¥é¥ó¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸¡º÷¤ä¸«ÀÑ°ÍÍê¡¦²óÅú¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¥×¥é¥Ã¤È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤êÁêÃÌ¼Ô¤È¡¢Ãæ¾®À½Â¤¶ÈÍÍ¤Ê¤É¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ö¶È¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥°¥ëー¥×¤¬½Ð²ñ¤¨¤ëDX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ö¶È¼Ô¤Ï¥°¥ëー¥×¥á¥ó¥Ðー¤ä¿·¤¿¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ö¶È¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÁêÃÌ¤ä¸«ÀÑ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ö¶È¼Ô¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¼è°úÀè¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯8·î¤ËI-OTA¹çÆ±²ñ¼Ò¸þ¤±¤Ë¥ê¥êー¥¹¸å¡¢2023Ç¯4·î¤è¤êÁ´¹ñ¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥×¥é¥Ã¤È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡Ù¤òÄÌ¤¸¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤êÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê°ÍÍêÀè¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ö¶È¼Ô¤ÏÃç´Ö¤È¶¦¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥Ã¤È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://platto.technoa.co.jp/
¢£I-OTA¹çÆ±²ñ¼Ò ³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÃæ±û3-20-8
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼Ò°÷¡¡Ô¢×¢ °¦É§
ÀßÎ©¡§2018Ç¯6·î
URL¡§ https://i-ota.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»îºîÉÊ¡¢À½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦Àß·×¡¦À½Â¤¤Ê¤É¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡IT¥Äー¥ë¤Î´ë²è¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë»ö¶È¡¡
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥¢
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³ºê ¹Ì¼£
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§´ôÉì¸©´ôÉì»ÔËÜÁñÃæ¥ÎÄ®8-8-1
ÀßÎ©¡§1985Ç¯10·î
»ñËÜ¶â¡§7,280Ëü±ß
¼Ò°÷¿ô¡§360Ì¾¡Ê2024Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡Ë
URL¡§https://www.technoa.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ãæ¾®À½Â¤¶ÈÍÍ¸þ¤±¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´ØÍÍ¸þ¤±¡¢¥«¥¹¥¿¥àEC¥µ¥¤¥ÈÍÍ¸þ¤±¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È¤òÄó¶¡¡£IT·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤äÈ¼Áö»Ù±ç·¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎDX¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ë¶ÈÍýÇ°¡§±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿´ë¶È¤ä¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÌ´¡§±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿´ë¶È¤ä¿Í¡¹¤Ø´¶Æ°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÎÀ¼¡Ù¤¬ÆÏ¤¯IT´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È
--------------------------
Âè54²ó(2020)¥°¥Ã¥É¥«¥ó¥Ñ¥ËーÂç¾Þ ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ
Âè11²ó¡ÖÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤²ñ¼Ò¡×Âç¾Þ¼õ¾Þ
¢¨¤½¤ÎÂ¾¼õ¾ÞÎò¤Ï¤³¤Á¤é¤Ø
https://www.technoa.co.jp/company/awards/
¥Æ¥¯¥Î¥¢¤Ç¤ÏSNS¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.technoa.co.jp/sns_link