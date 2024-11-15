¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
´Ä¶ÂÐ±þ·¿¤Î¥á¥¿¥¯¥ê¥ë¼ù»éÈÄ¡Ò¥³¥â¥°¥é¥¹(R)¡ÓRE¤¬¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¿·µ¡¼ï¡Ø¥¯¥ì¥Ê¥°¥é¥ó¡Ù¤ËºÎÍÑ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥ì[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/30817/65/resize/d30817-65-d68e623b0a48e08e9e2e-0.jpg ][²èÁü2: https://prtimes.jp/i/30817/65/resize/d30817-65-35e9afd84858a60da3a9-1.png ]¡Ò¥³¥â¥°¥é¥¹(R)¡ÓRE¤ÎÆÃÄ¹¡¦¥á¥¿¥¯¥ê¥ë¼ù»é¤ò²Ã¹©¤¹¤ëºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÃ¼ºà¤òºÆÍÏÍ»¤·¡¢²¡½ÐÀ®·Á¤·¤¿´Ä¶ÂÐ±þ·¿¤Î¥á¥¿¥¯¥ê¥ë¼ù»éÈÄ¤Ç¤¹¡£¡¦²ó¼ý～ºÆ¸¶ÎÁ²½¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Á¥§ー¥ó¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢¸¶ÎÁ¤Î50%¤ËºÆÀ¸ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¥¨¥³¥Þー¥¯Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊÇ§ÄêÈÖ¹æ¡§23 118 012)¡£¡¦Ã¼ºà¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Î¥Þー¹çÀ®¤ª¤è¤Ó¥Ý¥ê¥Þー½Å¹ç¹©Äø¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò52¡óºï¸º¢¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÅö¼ÒÈæ¡Ë¡¦¥«¥éー¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¡Ê2, 3, 5, 8, 10mm¸ü¤Î5¼ï)¤È¡¢Çò¡¢¹õ¡Ê2, 3, 5mm¸ü¤Î3¼ï¡Ë¤Î3¿§¤Ç¤¹¡£¢¨ Åö¥Çー¥¿¤Ï¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È (LCA, Cradle to Gate, ISO14040&14044) ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò»²¾È¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò´ð¤Ë»»Äê/¸¡¾Ú¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ï LCA ¤Î°ì´Ó¤·¤¿ÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶ÎÁ¡¢¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î·ÐºÑÅª/´Ä¶ÅªÊÑ²½¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ëµ¬À©/Ë¡Î§¤Ë±þ¤¸¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£