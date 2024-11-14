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³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/34930/796/resize/d34930-796-007425b2989151c5ed58-2.png ]³ô¼°²ñ¼ÒGENDA GiGO Entertainment¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ °ì¹À¡¡°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢GiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖGiGO¥¢¥×¥ê¡×¤ÎÎß·×²ñ°÷¿ô¤¬100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢2024Ç¯11·î15Æü(¶â)～11·î28Æü(ÌÚ)¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖGiGO¥¢¥×¥ê100Ëü¿ÍÆÍÇËµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ Æüº¢¤è¤ê¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎGiGO¤Î¤ªÅ¹¤Ç»È¤Ã¤¿¶â³Û¤ÎºÇÂçÈ¾³ÛÊ¬¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡ÖÈ¾³Û´Ô¸µº×¡×¤ä¡¢ºÇÂç1Ëü±ßÊ¬¤Î¥µー¥Ó¥¹·ô¤¬ËèÆüÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¤Û¤«¡¢Í§Ã£¾·ÂÔÆÃÅµ¤ÎÁý³Û¤ò¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGiGO¥¢¥×¥ê¡×¤È¤Ï ¡ÖGiGO¥¢¥×¥ê¡×¤Ï¡¢2019Ç¯7·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢Îß·×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ôÌó100Ëü·ï¡Ê2024Ç¯11·î¸½ºß¡Ë¤ÎGiGO¥°¥ëー¥×¤Î¤ªÅ¹¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£ ¥¹¥Þ¥Û¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤ÇËè·î£±Ëç¤â¤ì¤Ê¤¯¥µー¥Ó¥¹·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤«¡¢ÃÂÀ¸·î¤äµ¨Àá¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¤â¥µー¥Ó¥¹·ô¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¥¢¥×¥ê¤ËÏ¢·È¤·¤¿IC¥«ー¥É¤òÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î·èºÑÃ¼Ëö¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ë±þ¤¸¤Æ¡È¥±¥¤¥±¥ó¥Á¡É¤¬²Ã»»¤µ¤ì²ñ°÷¥°¥ìー¥É¤¬¾å¾º¡£¥°¥ìー¥É¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹·ô¤Ê¤ÉÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸¡Û https://gigoapp.gendagigo.jp/news/2024/11/000407/index.html¡Ú¥¢¥×¥êDL¡Û https://gigoapp.go.link/baOrJ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ£±¡¥È¾³Û´Ô¸µº×¡ªÍ·¤ó¤À¶â³Û¤ÎºÇÂçÈ¾³ÛÊ¬¤Î¥µー¥Ó¥¹·ô¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇGiGO¥¢¥×¥ê²ñ°÷¥í¥°¥¤¥ó¤·¤ÆÍ·¤ó¤À¶â³Û¤ÎºÇÂçÈ¾³ÛÊ¬¤Î¥µー¥Ó¥¹·ô¤ò´Ô¸µ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ÉÕÍ¿¾å¸Â¤Ê¤É¾ò·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡££²¡¥ËèÆü¤â¤é¤¨¤ë¡ª¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¤ÈºÇ¹â1Ëü±ßÊ¬¤Î¥µー¥Ó¥¹·ô¤¬ËèÆüÅö¤¿¤ë¡ª´ü´ÖÃæ¡¢GiGO¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤È1Æü1²ó¡¢ÃêÁª¤Ç100±ß～ºÇÂç1Ëü±ßÊ¬¤Î¥µー¥Ó¥¹·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡££³¡¥º£¤¬¥ª¥È¥¯¡ªÍ§Ã£¾·ÂÔ¤Ç500±ßÊ¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª´ü´ÖÃæ¡¢Í§Ã£¾·ÂÔ¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÆÃÅµ¥µー¥Ó¥¹·ô¤ÎËç¿ô¤¬¡¢5Ëç¡Ê500±ßÊ¬¡Ë¤ËÁýÎÌ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÄÌ¾ï»þ2Ëç¡Ë¾·ÂÔ¤·¤¿¿Í¡¦¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¿Í¤È¤â¤ËÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£GiGO¤Î°ÕÌ£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/34930/796/resize/d34930-796-46dca141e18eb0f7b800-0.jpg ]Get into the Gaming Oasis¡á¥²ー¥à¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¡ª¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¡¹¤ÎÍßµá¤ò¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¡×¤ÇËþ¤¿¤·¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡¢¤³¤ì¤¬¿·¤·¤¤¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Î²ÁÃÍ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤ÎÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¥ª¥¢¥·¥¹¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤òÉ½¤¹¥ー¥ïー¥É¤¬¡ÖGet into the Gaming Oasis¡á¥²ー¥à¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤á¡ª¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤Æ¡ÖGiGO¡×¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£