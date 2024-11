株式会社GENDA GiGO Entertainment[画像1: https://prtimes.jp/i/34930/796/resize/d34930-796-007425b2989151c5ed58-2.png ]株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は、GiGOグループのお店公式アプリ「GiGOアプリ」の累計会員数が100万人を突破したことを受け、2024年11月15日(金)~11月28日(木)の期間において、「GiGOアプリ100万人突破記念キャンペーン」を実施いたします。 日頃よりご愛顧いただいているお客さまへの感謝の気持ちを込め、対象のGiGOのお店で使った金額の最大半額分が還元される「半額還元祭」や、最大1万円分のサービス券が毎日抽選で当たるキャンペーンのほか、友達招待特典の増額をアプリ内にて行います。「GiGOアプリ」とは 「GiGOアプリ」は、2019年7月にサービスを開始し、累計ダウンロード数約100万件(2024年11月現在)のGiGOグループのお店公式アプリです。 スマホに入れておくだけで毎月1枚もれなくサービス券がもらえるほか、誕生月や季節のイベントなどでもサービス券を獲得できます。 またアプリに連携したICカードを対象店舗の決済端末にタッチしてログインすることで、ゲームプレイに応じて“ケイケンチ”が加算され会員グレードが上昇。グレードに応じて、サービス券など素敵なプレゼントがもらえます。キャンペーン詳細・対象店舗はお知らせページにてご確認ください。【お知らせページ】 https://gigoapp.gendagigo.jp/news/2024/11/000407/index.html【アプリDL】 https://gigoapp.go.link/baOrJキャンペーン内容1.半額還元祭!遊んだ金額の最大半額分のサービス券が戻ってくる!期間中、対象店舗でGiGOアプリ会員ログインして遊んだ金額の最大半額分のサービス券を還元します。※付与上限など条件がございます。詳細はお知らせページをご確認ください。2.毎日もらえる!アプリを開くと最高1万円分のサービス券が毎日当たる!期間中、GiGOアプリを起動すると1日1回、抽選で100円~最大1万円分のサービス券をプレゼントします。3.今がオトク!友達招待で500円分もらえる!期間中、友達招待でもらえる特典サービス券の枚数が、5枚(500円分)に増量します。(通常時2枚)招待した人・招待された人ともに対象となります。GiGOの意味[画像2: https://prtimes.jp/i/34930/796/resize/d34930-796-46dca141e18eb0f7b800-0.jpg ]Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO」といたしました。