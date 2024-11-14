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Ê¸µþ³Ø±¡Âç³Ø[É½: https://prtimes.jp/data/corp/35644/table/359_1_982e38fb69d59784780f9f2e6b999762.jpg ][²èÁü1: https://prtimes.jp/i/35644/359/resize/d35644-359-e58ee09336c84f462891-0.jpg ]¥Áー¥à¥êー¥ÀーÂçÄÍ°¦¿Ò¥³¥á¥ó¥È¡¡¥È¥ê¥Éー¥ëHD¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ö¿©¤Î´¶Æ°¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ±¤òËþ¤¿¤»¡£¡×¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤¦¤É¤ó¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÃÄ»Ò¡Ö¤¦¤À¤ó¤´¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Áー¥à¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤À¤ó¤´¡×¤Î»îºî¤ò²¿ÅÙ¤â½Å¤Í¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¡Ö¤¦¤À¤ó¤´¡×¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½ÁªÄÌ²á¸å¤Ï¡¢¥Áー¥à¤ÇËèÆü¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»ý¤Á¡¢Äó¼¨»ñÎÁ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ë²è¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡Ö¤¦¤À¤ó¤´¡×¤Ï¥È¥ê¥Éー¥ëHD¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ²½¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤â¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö¤¦¤À¤ó¤´¡×¤òÀ¤¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¡ÚÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ï°Ê²¼URL¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ûhttps://www.instagram.com/reel/DCTExpPhY8J/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D¡Ö¥È¥ê¥Éー¥ë»ýÂ³²ÄÇ½¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¥È¥ê¥Éー¥ë»ýÂ³²ÄÇ½¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¾Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ´¹ñ¤ÎÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥È¥ê¥Éー¥ëHD¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥È¥ê¥Éー¥ëHD¤ä³ô¼°²ñ¼Ò´ÝµµÀ½ÌÍ¤Î¼ÒÄ¹¡¢¼èÄùÌò¤¬Ä¾ÀÜ¿³ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢²áµî¤ÎÍ¥½¨¤ÊÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾¦ÉÊ²½¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡Âè4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢²áµîºÇÂ¿14Âç³Ø40¥Áー¥à¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¡¢5¥Áー¥à¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ä¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Î³ØÀ¸¤ÎÊý¡¹¤¬¼ÂºÝ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î´ë²è¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸åµá¤á¤é¤ì¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ëÅÀ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¥ê¥Éー¥ëHD¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï»Â¿·¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î´ë²è¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥È¥ê¥Éー¥ëHD¤Ë¤ª¤±¤ëESGÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ê½ÅÍ×²ÝÂê¡Ë¤«¤é¡¢²ò·è¤·¤¿¤¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÁªÄê¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Ç¼ý±×À¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤«¤ò´ë²è¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥È¥ê¥Éー¥ë»ýÂ³²ÄÇ½¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.toridoll.com/sustainability/social/c3u-jobap6/index.html[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/35644/359/resize/d35644-359-25db059b4cd8a3cdfe82-1.jpg ]