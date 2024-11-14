¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û¼«Á³¤È¿´¤òË¤«¤Ë·Ò¤°¡Ö¥·¥Á¥ê¥¢Åç¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥ê¥È¥êー¥È¡×³«ºÅ
¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¿È¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÎ¹ Sicilian Harmony¡Ö¥·¥Á¥ê¥¢Åç¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥ê¥È¥êー¥È¡×¤¬¡¢¥ô¥§¥ë¥Ì²Ú»Ò¡ÊPlantful Journey¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßーÁÏÀß¼Ô¡Ë¤Î¼çºÅ¤Ç¡¢2024Ç¯10·î20Æü～22Æü¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥Á¥ê¥¢¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹ÎÁÍý¤ò´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¿©Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ëËÜ¥ê¥È¥êー¥È¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é16Ì¾¤¬»²²Ã¡£
Íµ¡ºÏÇÝÇÀ±à¤ä¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¹©¾ì¤Î¸«³Ø¥Ä¥¢ー¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Êー¡¢¥âー¥Ë¥ó¥°¥è¥¬¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¼«Á³¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤òÂÎ¸³¤·¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿»¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µÇÀ²È¤Î¾ðÇ®¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤ÈÊë¤é¤·¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥·¥Á¥ê¥¢¤Ç¤Î¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥ê¥È¥êー¥È³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¸½Âå¤ÎË»¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥ê¥È¥êー¥È¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤òËþ¤¿¤¹¤Ò¤È¤È¤¡×¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ä²ÈÄí¤Ç¤ÎÌò³ä¤äÀÕÇ¤¤«¤é°ìÊâÎ¥¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë--¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥ê¥È¥êー¥È¤ÎÂç¤¤ÊÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÃÏ¤Ë¥·¥Á¥ê¥¢¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¿©¤ÎÈ¯¾ÍÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤È¼«Á³´Ä¶¤¬Â©¤Å¤¯ÆÃÊÌ¤ÊÅÚÃÏ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥·¥Á¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÈª¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢¥Ïー¥Ö¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ»º¤ÎÁÇºà¤¬ËÉÙ¤ËÂ·¤¦ÃÏ°è¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Á´ÅÚ¤ËÈþÌ£¤·¤¤ºîÊª¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏÃæ³¤¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥·¥Á¥ê¥¢¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Îµ¤¸õ¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤¬¸ò¤ï¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤ÎÃÏÍýÇØ·Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎºßÍè¼ï¤Î¿¢Êª¤äÆ°Êª¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥êー¥Ö¤ä¥ì¥â¥ó¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÆÈÆÃ¤ÎºîÊª¤¬¼é¤é¤ì¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÃÏÃæ³¤¿©¤ÎÅÁÅý¤¬¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¯¥·¥Á¥ê¥¢¤Ç¡¢¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Á³¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ò´¶¤¸¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¥ê¥È¥êー¥È¤Î³«ºÅÃÏ¤ËÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥È¥êー¥È²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2Çñ3Æü¤ÎËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥·¥Á¥ê¥¢Åç¤ÎÅÄ±àÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ë¡ÖCasa di Melo¡Ê¥é¡¦¥«ー¥µ¡¦¥Ç¥£¡¦¥á¥í¡Ë¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCasa di Melo¡×¤Ï¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Íµ¡ÇÀ¾ì¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿Äí±à¤ä³¤¤òË¾¤à¥Ð¥ë¥³¥Ëー¡¢³¤¿å¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥×ー¥ë¤Ê¤É¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥°¥ê¥Äー¥ê¥º¥â¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Á¡¢²ÈÄíÅª¤Ç²¹¤«¤¤¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀßÆâ¤ÎÍµ¡ÇÀ¾ì¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤¬»È¤ï¤ì¤¿¡¢ÁÇËÑ¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤ÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£1ÆüÌÜ¡§¡ÖCasa di Melo¡×¤Ç¤ÎÇÀ¾ì¥Ä¥¢ー¤È¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Î¿©ÂÎ¸³
¥×¥í¥°¥é¥à½éÆü¤Ï¡ÖCasa di Melo¡×¤Ë¤Æ½ªÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥§¥ë¥«¥à¥é¥ó¥Á¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢½ÉÇñ»ÜÀßÆâ¤ÎÍµ¡ÇÀ¾ì¥Ä¥¢ー¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£ー¥Ü¥¿¥¤¥à¤Èº©¿Æ¥Ç¥£¥Êー¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤È¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Î¿©»ö¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥é¥ó¥Á
¥ê¥È¥êー¥È¤Ï¥¦¥§¥ë¥«¥à¥é¥ó¥Á¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£¥ô¥§¥ë¥Ì²Ú»Ò»á¤Î°§»¢¤ÇËë¤¬³«¤±¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿16Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¤¡¢²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¸òÎ®¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢ÌîºÚ¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥·¥Á¥ê¥¢¤Î¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ìþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥«ー¥µ¡¦¥Ç¥£¡¦¥á¥íÍµ¡ÇÀ¾ì¥Ä¥¢ー
¸á¸å¤Ë¤Ï¡ÖCasa di Melo¡×¤Î¥ªー¥Êー¡¢¥¥¢¥é»á¤¬°ÆÆâ¤¹¤ëÍµ¡ÇÀ¾ì¥Ä¥¢ー¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCasa di Melo¡×¤Ï¡¢¥¥¢¥é»á¤¬Ä¹Ç¯»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¼«Á³Ë¤«¤ÊÅÄ¼Ë¤ÎÊë¤é¤·¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¥íー¥Þ¤ÇÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¥¥¢¥é»á¤Ï¡¢µÙ²Ë¤Î¤¿¤Ó¤ËÅÄ¼Ë¤òË¬¤ì¡¢¤½¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¤¡¢¥ê¥È¥êー¥È»ÜÀß¤ÈÇÀ¾ì¤òÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢ÃúÇ«¤ËºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¥ì¥â¥ó¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥Õ¥§¥ó¥Í¥ë¤¬¹¤¬¤ëÈª¤ò¸«³Ø¡£Èª¤Î±ü¤Ë¤Ï¼ý³ÏÊª¤ÎÊÝ´É¡¦²Ã¹©¤ò¹Ô¤¦¹©¾ì¤âÊ»Àß¤µ¤ì¡¢¼ý³Ï¤«¤é²Ã¹©¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆºîÊª¤Î·Ã¤ß¤ò³è¤«¤¹»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¿·Á¯¤ÊºîÊª¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç»î¿©¤·¡¢¼«Á³¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Âç¤Ê¡ÖCasa di Melo¡×¤ÎÇÀÃÏ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍµ¡ºÏÇÝ¤Ç¡¢¼«Á³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥¢¥é»á¤ÎÇÀ¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦¾ð¤È¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¿¤À¤Î¸«³Ø°Ê¾å¤Ë´¶Æ°Åª¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£ー¥Ü¥¿¥¤¥à¤Èº©¿Æ²ñ¥Ç¥£¥Êー
Í¼Êý¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢Ê¸²½¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£ー¥Ü¥¿¥¤¥à¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£ー¥Ü¡ÊAperitivo ¡Ë¤È¤Ï¡¢Í¼¿©Á°¤Ë·Ú¤¤°û¤ßÊª¤È¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò³Ú¤·¤à½¬´·¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤ÏÂçÀÚ¤Ê¼Ò¸ò¤Î¾ì¡£»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¿Æ¸ò¤â¿¼¤Þ¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¯¥Ç¥£¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ì»®¤º¤Ä¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿´¡¢¿ÈÂÎ¡¢¤½¤·¤ÆÃÏµå¤ò°é¤à¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹ÎÁÍý¤¬¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ë¥åー¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÎÐ¥º¥Ã¥ー¥Ë¤Î¥¯¥êー¥à¥¹ー¥×¡¢¼«²ÈÀ½¥Ñ¥ó¤Î¥¯¥ë¥È¥óÅº¤¨
¡¦¥Ç¥å¥é¥à¾®Çþ¤Î¥é¥¶¥Ë¥¢¥Æ¥êー¥Ì¡¢¿·¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢Äí¤ÇºÎ¤ì¤¿¥¤¥ó¥²¥óÆ¦
¡¡¥Ð¥¸¥ë¥Úー¥¹¥ÈÅº¤¨
¡¦¥ß¥ó¥È¤È¥Ð¥¸¥ë¤¬¹á¤ë¡¢Äí¤ÇºÎ¤ì¤¿¥Ê¥¹¤Î¥Üー¥ë
¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ÈÀéÀÚ¤ê¥º¥Ã¥ー¥Ë¤Î¥µ¥é¥À¡õ¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¥èー¥°¥ë¥È¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°Åº¤¨
¡¦²¹¤«¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥¿¥ë¥È¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥àÅº¤¨
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÁÇºà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬°ú¤Î©¤Ä¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ó¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥Ç¥£¥Êー¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2ÆüÌÜ¡§¥ª¥êー¥ÖÈª¥Ä¥¢ー¤È¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Êー
2ÆüÌÜ¤Ï¡¢¥·¥Á¥ê¥¢¤Î¿©Ê¸²½¤È¼«Á³¤Ë¿¼¤¯¿¨¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥âー¥Ë¥ó¥°¥è¥¬¤ÈÄ«¿©¤Ç²º¤ä¤«¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍµ¡¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ëÇÀ¾ì¤òË¬¤ì¤ë¥Ä¥¢ー¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¿¥¤¥à¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥é¥¯ー¥¶¤Ç¤Î¼«Í³»¶ºö¤Ø¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤Ï¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Î¥Õ¥ë¥³ー¥¹¥Ç¥£¥Êー¤ò´®Ç½¡£¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤È¿©Ê¸²½¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à½¼¼Â¤Î1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¿©¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡¦¥âー¥Ë¥ó¥°¥è¥¬
¥ê¥È¥êー¥È2ÆüÌÜ¤ÎÄ«¤Ï¡¢¡¢¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¤Æ¥âー¥Ë¥ó¥°¥è¥¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤À²Å·¤Î¤â¤È¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ºÇ¹â¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Ä«¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡ÖCasa di Melo¡×¤ÎÇÀ¾ì¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿ºîÊª¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤ÎÄ«¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥êー¥ÖÈª¥Ä¥¢ー¡¦¥é¥ó¥Á¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¿¥¤¥à
½ÉÇñ»ÜÀß¤òÎ¥¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍµ¡¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ëÇÀ¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇÀ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥êー¥Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¥ì¥â¥ó¤Ê¤É¡¢¥·¥Á¥ê¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÌÊª¤âÃúÇ«¤ËºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡¢ºÏÇÝ¤«¤é¼ý³Ï¡¢¤½¤·¤Æ²Ã¹©¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÁÌä¤â¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÇ®¿´¤µ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´¶¿´¤¹¤ë¤Û¤É¡£
ÇÀ¾ì¸«³Ø¤Î¸å¤Ï¡¢²Ã¹©¹©¾ì¤Ë¤Æºñ¤ê¤¿¤Æ¤Î¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Î»î°û¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤ï¤ì¤¿¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥Á¤Î¸å¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÇÀ¾ì¼«²ÈÀ½¤Î¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ä¥·¥Á¥ê¥¢ÆÃ»º¤Î¿©ÉÊ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¤ªÅÚ»º¤ò¹ØÆþ¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤Ë¿¨¤ì¤Æ³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¡¢¥·¥Á¥ê¥¢¤Î¿©Ê¸²½¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¦½¼¼Â¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ë¥Æ¥£ー¥¸¥ãÅç¤Ç¤Î¥Õ¥êー¥¿¥¤¥à
¥Ç¥£¥Êー¤Ë¸þ¤±¡¢¥·¥Á¥ê¥¢ÅçÆîÅìÉô¤Ë¤¢¤ë¥·¥é¥¯ー¥¶»Ô¤ÎÎò»ËÃÏ¶è¡¢¥ª¥ë¥Æ¥£ー¥¸¥ãÅç¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ë¥Æ¥£ー¥¸¥ãÅç¤Ï¥·¥Á¥ê¥¢ËÜÅÚ¤È¶¶¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Å¤¤³¹ÊÂ¤ß¤¬¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÉº¤ï¤»¤ë¡¢¥·¥Á¥ê¥¢´Ñ¸÷¤Î¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÅþÃå¸å¤Ï¥Õ¥êー¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÈþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤ò»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤òË¬¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥ª¥ë¥Æ¥£ー¥¸¥ãÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Cortile Spirito Santo¤Ë¤Æ¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Î¥Õ¥ë¥³ー¥¹¥Ç¥£¥Êー
2ÆüÌÜ¤ÎÌë¤Ï¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó°ì¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖCortile Spirito Santo¡×¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Êー¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢¥ô¥§¥ë¥Ì²Ú»Ò»á¤¬»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë´¥ÇÕ¤ò¹Ô¤¤¡¢²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£
¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤È¤¤¤¦¤È¡ÖËþÂ´¶¤Ë·ç¤±¤ë¡×¤È¥¤¥áー¥¸¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥ë¥³ー¥¹¤ÏË¤«¤Ê¿©´¶¤È±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢»ë³Ð¤ÈÌ£³Ð¤ÎÎ¾Êý¤Ç´¶Æ°¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£3ÆüÌÜ
Á°Æü¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡ÖCasa di Melo¡×¤Ç¤ÎÄ«¿©¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ÇËÜ¥ê¥È¥êー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÁ°Ìë¤Î¥Ç¥£¥Êー¤Î´¶Æ°¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ä«¿©¤ò´®Ç½¡£Ä«¿©¸å¤ÏÌ¾»ÄÀË¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµ¢Ï©¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
¥ê¥È¥êー¥È¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È
- ¡Ö»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²Ú»Ò¤µ¤ó¤äÂ¾¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
- ¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Êー¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È²á¤´¤·¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¡×
- ¡Ö3Æü´Ö¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Î¿©»ö¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¿´¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
- ¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥Õ¥ë¥³ー¥¹¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËþÂ´¶¤¬¹â¤¯¡¢¤ªÆù¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
- ¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÇÀ²È¤µ¤ó¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©ºà¤Î»ý¤ÄÎÏ¤äÇ®°Õ¤òÄ¾¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
- ¡Ö²Ú»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ïー¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³ÂÎ¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¥ê¥È¥êー¥È¸å¤ÎÊÑ²½
- ¡Ö¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Î¿©»ö¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¤â¤Ã¤È¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
- ¡ÖÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Î¿©»ö¤ÏËÜÅö¤ËËþÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×
- ¡ÖË»¤·¤¤ËèÆü¤ò°ìÃ¶¥ê¥»¥Ã¥È¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
- ¡Ö¿©¤ä´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¿©»ö¤òÄ¶¤¨¤¿¿¼¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤Ë¤â¥¨¥³¤ÊÁªÂò¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
- ¡Ö²Ú»Ò¤µ¤ó¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ç¤¤ë»Å»ö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
- ¡Ö¥ê¥È¥êー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹·è°Õ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¼¡²ó³«ºÅ¤Ø¤Î´üÂÔ
- ¡Ö¼¡²ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿É¬¤º»²²Ã¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢Ì£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
- ¡ÖÂ¾¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥ê¥È¥êー¥È¤Ç¿´¤âÂÎ¤âÌþ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
- ¡Ö¼¡¤Ï²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤³¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
- ¡Ö¤Þ¤¿°ã¤¦ÅÚÃÏ¤Ç¤Î¥ê¥È¥êー¥È¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¡×
¢£¥ô¥§¥ë¥Ì²Ú»Ò»á¤è¤êËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê
»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬½éÂÐÌÌ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¼«Á³¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¹ç¤¤¡¢¿´¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤È¼«Ê¬¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë―º£²ó¤Î¥ê¥È¥êー¥È¤Ï¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×¤¬³Î¤«¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2Çñ3Æü¤òÄÌ¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹ÎÁÍý¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÈÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇ®°Õ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µ®½Å¤Ê³Ø¤Ó¤È´¶Æ°¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¥ê¥È¥êー¥È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë´ë²è¤·¡¢¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÌþ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤½¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó°Ê¹ß¤Î¥ê¥È¥êー¥È¤Î¤´°ÆÆâ¤ä¾ÜºÙ¾ðÊó¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¸ø¼°LINE¤Þ¤¿¤Ï¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÐÏ¿¼Ô¤ÎÊý¤ËÍ¥ÀèÅª¤Ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°LINE
https://lin.ee/j2o8o0L
¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó
https://forms.wix.com/7b474d83-1cc0-4c44-b519-897ceaa11ac9:7ec29a59-7983-4836-8f14-e9aa80e79c81
¢£¥ô¥§¥ë¥Ì²Ú»Ò¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Plantful Journey¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßーÁÏÀß¼Ô
ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£
¥Ñ¥êºß½»9Ç¯¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï¥ß¥é¥Îºß½»¤Î2»ù (4ºÐ 7ºÐ) ¤ÎÊì¡£
·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¡¢ESSEC¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤ØÎ±³Ø¸å¥·¥ã¥Í¥ëÆüËÜ»Ù¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤ËÆþ¼Ò¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥·¥ã¥Í¥ëËÜ¼Ò¤Ë°ÛÆ°¤·¡¢¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°Éô¤Ë¤Æ¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¥Ñ¥êËÜ¼Ò¤Î»þ·×Êõ¾þÉôÌç¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°Éô½ð¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÌó11Ç¯¶ÐÌ³¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤ê¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Î¿©½¬´·¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¡¢¼«¤é¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³¤³°µ¡´Ø¤Ç¤Î¥Ø¥ë¥¹¥³ー¥Á¥ó¥°»ñ³Ê¼èÆÀ¤ä¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹±ÉÍÜ³Ø¤Î³Ø¤Ó¤ò·Ð¤ÆPlantful Journey¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤òÀßÎ©¡£
¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¼´¤Î¿©½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë12½µ´Ö¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¿©¤«¤é¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡× ¤È¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2Ç¯¤Ç230Ì¾°Ê¾å¤Î½÷À¤¬¼õ¹Ö¡£ 2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¥³¥ë¥É¥ó¥Ö¥ëーÄ´Íý³Ø¹»¤Î¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹Àì²Ê¤ÇÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ç¥£¥×¥í¥à¤ò¼èÆÀ¡£¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òSNS¤òÄÌ¤·¤ÆÆü¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¡§10,015¿Í
Instagram¥Õ¥©¥í¥ïー¡§23,000¿Í
¥ô¥§¥ë¥Ì²Ú»Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.plantful-journey.com/
YouTube
https://www.youtube.com/c/PLANTFULJOURNEY
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
https://www.instagram.com/hanako_plantful_journey/
12½µ´Ö¤Ç¿©½¬´·¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥·¥Õ¥È¤ò³ð¤¨¤ë¥³ー¥Á¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖPlantful Journey¡×¾ÜºÙ
https://www.plantful-journey.com/coaching
¡Ú¼¡²ó¤Î¥ê¥È¥êー¥È¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡Û
¿´¤ÈÂÎ¤òËþ¤¿¤¹¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Î¥ê¥È¥êー¥È¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¸ø¼°LINE¤ä¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼¡²ó°Ê¹ß¤Î³«ºÅ¤ä¾ÜºÙ¾ðÊó¤ò¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°LINE
https://lin.ee/j2o8o0L
¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó
https://forms.wix.com/7b474d83-1cc0-4c44-b519-897ceaa11ac9:7ec29a59-7983-4836-8f14-e9aa80e79c81