au¥«¥Ö¥³¥à¾Ú·ô¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Ç¯2·î¡¢¡Ö»°É©UFJ e¥¹¥Þー¥È¾Ú·ô¡×¤Ø²þ¾Î¤·¤Þ¤¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÍ½Äê¡Ë
ËÜÆü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡ÊÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ µµß· ¹¨µ¬¡¢°Ê²¼¡ÖMUFG¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°É©UFJ¶ä¹Ô¡Ê¼èÄùÌòÆ¬¼è¼¹¹ÔÌò°÷ È¾Âô ½ß°ì¡¢°Ê²¼¡Ö»°É©UFJ¶ä¹Ô¡×¡ËµÚ¤Ó»°É©UFJ¾Ú·ô¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÎÓ ¿¿¡¢°Ê²¼¡Ö»°É©UFJ¾Ú·ô¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ë¤Î3¼Ò¤¬¸øÉ½¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢au¥«¥Ö¥³¥à¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹ ÆóµÜ ÌÀÍº¡Ë¤Ï2025Ç¯1·îËö¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Î100%»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Ç¯2·î¤Ë¼ÒÌ¾¡Ê¾¦¹æ¡Ë¤ò¡Ö»°É©UFJ e¥¹¥Þー¥È¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö»°É©UFJ e¥¹¥Þー¥È¾Ú·ô¡×¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÍ½Äê¡Ë¡£
¿·¼ÒÌ¾¥í¥´
¡Ö»°É©UFJ e¥¹¥Þー¥È¾Ú·ô¡×¤Ï¡¢MUFG¤È KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â¶¶ À¿¡¢°Ê²¼¡ÖKDDI¡×¡Ë¤ÎÎ¾¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬¿·¤¿¤ËÄù·ë¤¹¤ë¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢º£¸å¤â¡¢au·ÐºÑ·÷¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤Â³¤±¡¢¡Öau¥Þ¥Í³è¥×¥é¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½ô¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç½¾Íè¤ÈÆ±¤¸¥µー¥Ó¥¹¡¦µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö»°É©UFJ e¥¹¥Þー¥È¾Ú·ô¡×¤Ï¡¢MUFG¤ÎÃæ³Ë¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤È¤·¤Æ¡¢MUFG¸ÜµÒ´ðÈ×¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¶¯²½¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò½Ä²£¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë³Î¸Ç¤¿¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏMUFG¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¡¢»°É©UFJ¾Ú·ô¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢KDDI¡¢au¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐ·î µ®»Ë¡Ë¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
au¥«¥Ö¥³¥à¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼ÔÅÐÏ¿¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè61¹æ
¶ä¹ÔÂåÍý¶Èµö²Ä¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶äÂå¡ËÂè8¹æ
ÅÅ»Ò·èºÑÅùÂå¹Ô¶È¼ÔÅÐÏ¿¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡ÊÅÅÂå¡ËÂè18¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜSTO¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ