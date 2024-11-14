ÉÙ»ÎÌôÉÊ¡¢¡ÖPRIDE»ØÉ¸2024¡×¤Ë¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³ºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¤ò¼õ¾Þ
°åÌôÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦Ê£¹ç·¿°åÌôÉÊ´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎÌôÉÊ¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌø ¾»¹¬¡¢°Ê²¼¡ÖÉÙ»ÎÌôÉÊ¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î14Æü(ÌÚ¡Ë¤Ë¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëLGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ßÉ¾²Á»ØÉ¸¡ÖPRIDE»ØÉ¸2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖPRIDE»ØÉ¸2023¡×¤ËÂ³¤ºÇ¹âÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥´ー¥ë¥ÉÇ§Äê¤ÎÇØ·Ê¡Û
¡ÖPRIDE»ØÉ¸¡×¤È¤Ï¡¢Ç¤°ÕÃÄÂÎwork with Pride¤¬2016Ç¯¤ËºöÄê¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëLGBTQ¡Ü¤Ê¤É¤Î¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¡¦¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÉ¾²Á»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£¡Ö¹ÔÆ°Àë¸À¡×¡ÖÅö»ö¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡×¡Ö·¼È¯³èÆ°¡×¡Ö¿Í»öÀ©ÅÙ¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡Ö¼Ò²ñ¹×¸¥¡¦¾Ä³°³èÆ°¡×¤Î5¤Ä¤Î»ØÉ¸¤ÇºÎÅÀ¤µ¤ì¡¢¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¡Ö¥·¥ë¥Ðー¡×¡Ö¥Ö¥í¥ó¥º¡×¤Î3ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¼õ¾Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥´ー¥ë¥É¡×¤ÎÉ¾²Á¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤É¤±¡¢¸µµ¤¡£¤Ä¤Å¤±¡¢¸µµ¤¡£¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Ò¤È¤Î¸µµ¤¤ÊËèÆü¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤¬¡Ö¸µµ¤¡×¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï¡¢¤è¤ê²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Áê¸ß¤ËÍý²ò¤·Âº½Å¤¹¤ëÁÈ¿¥¡¦¸Ä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Ö¸µµ¤¡×¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢LGBTQ¡Ü¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºâ¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¡¦³èÌö»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¸Ä¿Í¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ä´Ä¶¤â´Þ¤áÂ¿ÍÍÀ¤òÍý²ò¤·¡¢ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¸å¤â¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉÙ»ÎÌôÉÊ¤ÎLGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
Policy¡Ê¹ÔÆ°Àë¸À¡Ë
¡¦½¢¶Èµ¬Â§µ¬Äê¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òÇ§¤á¤Ê¤¤»Ý¤òÌÀµ
¡¦ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¿ä¿Ê¤ÎÊý¿Ë¿Þ¤Ë¤Æ¡¢LGBTQ¡Ü¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¼¨
Representation¡ÊÅö»ö¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë
¡¦¼ÒÆâ¸þ¤±¤ÎLGBTQ¡Ü¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀßÃÖ
¡¦½¾¶È°÷¤Î¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤ÎÆú¿§ÀßÄê¤ÎÉáµÚ¤òÂ¥¿Ê
¡¦ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¡¦±Ä¶È½ê¤Î»öÌ³¼¼¡¦µÙ·Æ¼¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆALLY¡Ê¢¨1¡Ë¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ëÆú¿§¤ÎPOP¤òÀßÃÖ
Inspiration¡Ê·¼È¯³èÆ°¡Ë
¡¦½¾¶È°÷¶µ°é¡Ê³°Éô¹Ö»Õ¤ò¾·¤¤¤¿¿Í»ö¡¢´ÉÍý¿¦¡¢½¾¶È°÷¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¼Â»Ü¡£¥°¥ëー¥×¤Ø¤âÅ¸³«¡Ë
¡¦¡ÖÉÙ»ÎÌôÉÊ RAINBOW INCLUSION DAYS¡×¤È¤·¤Æ¼ÒÆâ¼þÃÎ¡¦·¼È¯¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü
Development¡Ê¿Í»öÀ©ÅÙ¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë
¡¦Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÈÂ²²ñ°÷¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¡¢Æ±À¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤â³ÈÂç
¡¦¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤ò´Þ¤àÁêÃÌ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºîÀ®
Engagement/Empowerment¡Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¡¦¾Ä³°³èÆ°¡Ë
¡¦º§°ù¤ÎÊ¿Åù¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë´ë¶È¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖBusiness for Marriage Equality¡Ê¢¨2¡Ë¡×¤Ø¤Î»¿Æ±
(¢¨1)¡¡LGBTQ¤òÍý²ò¤·¡¢»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤Þ¤¿¤Ï»Ù±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Î¤³¤È¡£
(¢¨2)¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í Marriage For All Japan¡ÊMFAJ¡Ë¡¢NPOË¡¿Í LGBT¤È¥¢¥é¥¤¤Î¤¿¤á¤ÎË¡Î§²È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊLLAN¡Ë¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿ÍÆú¿§¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤Î3¤Ä¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤¬¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤·¡¢»¿Æ±´ë¶È¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡£
¡ÚÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÉÙ»ÎÌôÉÊ¤Ï¡¢1930Ç¯ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÇÛÃÖÌôÈÎÇä¶È¤ÎÁÏ¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÇÛÃÖÌôÈÎÇä»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦Ä´ºÞÌô¶É»ö¶È¡¢°åÌôÉÊÀ½Â¤»ö¶È¡¢°åÌôÉÊ¸¦µæ³«È¯»ö¶È¡¢°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÊ£¹ç·¿°åÌôÉÊ´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥¹¥íー¥¬¥ó¡Ö¤È¤É¤±¡¢¸µµ¤¡£¤Ä¤Å¤±¡¢¸µµ¤¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢ÉÙ»ÎÌôÉÊ¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë1,271Å¹¡Ê2024Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥»¥¤¥à¥¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤È¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤òËä¤á¤ëÇÛÃÖÌôÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤½¤·¤Æ°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢¸µµ¤¤ÊÀ¸³è¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎÌôÉÊ¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¡¡URL¡§https://www.fujiyakuhin.co.jp
¼ÒÌ¾ ³ô¼°²ñ¼ÒÉÙ»ÎÌôÉÊ
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹âÌø ¾»¹¬
½êºßÃÏ¡ÊËÜ¼Ò¡Ë ¢©330-9508 ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èºùÌÚÄ®4ÃúÌÜ383ÈÖÃÏ
»ö¶ÈÆâÍÆ °åÌôÉÊÅù¤ÎÇÛÃÖÌôÈÎÇä»ö¶È¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦Ä´ºÞÌô¶É»ö¶È¡¢
°åÌôÉÊÀ½Â¤»ö¶È¡¢°åÌôÉÊ¸¦µæ³«È¯»ö¶È¡¢°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊÈÎÇä»ö¶È