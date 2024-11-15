EXILE¤È»°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS¤ò·óÇ¤¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë´äÅÄ¹äÅµ»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ã¥Êー¥É ¥Þ¥¤¥ó¥É¡ä¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢¤ò¥Ðー¥Ëー¥º¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï»ËÜÌÚÅ¹¡¦Ê¡²¬Å¹¤Ç³«ºÅ¡ª¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅÐ¾ì
¥ì¥¶ー¥·¥åー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ãNERD MIND¡Ê¥Êー¥É ¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ë¡ä¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢¤ò¥Ðー¥Ëー¥º¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï»ËÜÌÚÅ¹¡¦Ê¡²¬Å¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
EXILE¤È»°ÂåÌÜJ SOUL BROTHERS¤ò·óÇ¤¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë´äÅÄ¹äÅµ»á¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢¡ÈNERD MIND¡á¥ª¥¿¥¯¥Þ¥¤¥ó¥É¡á¿¦¿Íµ¤¼Á¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤«¤ÄºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ò½É¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃË½÷Ìä¤ï¤º¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡ã¥Êー¥É ¥Þ¥¤¥ó¥É¡ä¡£
º£²ó¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡ã¥Êー¥É ¥Þ¥¤¥ó¥É¡ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢°Ê³°¤Ç¼ÂÅ¹ÊÞÀè¹Ô¥íー¥ó¥Á¤È¤Ê¤ë¡¢¿·ºî¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¥Öー¥Ä¡ÈQUATTORDICI¡Ê¥¯¥ï¥Ã¥È¥ë¥Ç¥£¥Á¡Ë¡É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ìー¥¹¥¢¥Ã¥×¥Öー¥Ä \39,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¤¥ó¥½ー¥ë¤Ë²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤Î¡Èmeta insole¡Ê¥á¥¿¥¤¥ó¥½ー¥ë¡Ë¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥½ー¥ë»ÅÍÍ¤Î¥×¥ìー¥ó¥È¥¥¥·¥åー¥º¡ÈUNO META¡Ê¥¦¥Î ¥á¥¿¡Ë¡É¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸÷¤ë¥À¥Ö¥ë¥½ー¥ë»ÅÍÍ¤Î¥íー¥Õ¥¡ー¡ÈDUE META¡Ê¥É¥¥¥¨ ¥á¥¿¡Ë¡É¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥×¥ìー¥ó¥È¥¥¥·¥åー¥º \44,880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥íー¥Õ¥¡ー \44,880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È¥±ー¥¹¤Î¼õÃíÈÎÇä¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È¥±ー¥¹ \20,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³«ºÅÆü»þ
11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¥Ðー¥Ëー¥º¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯Ê¡²¬Å¹
12·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¥Ðー¥Ëー¥º¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï»ËÜÌÚÅ¹
¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥Ðー¥Ëー¥º¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯
TEL 050-3615-3600¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 11:00 - 19:00 / 1·î1Æü¤ò½ü¤¯¡Ë