¡È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ¥²¥¹¥È»²²Ã·¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ ¡ÖLOVE HAS NO LIMIT¡×Âè2ÃÆ¡¢ÌÀÆüÈÎÇä³«»Ï¡ª

合同会社ユー・エス・ジェイ「KOMOREBI」がモデルを務めるLOOKBOOKも公開

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、新CSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT」で目指す“子どもたちの笑顔あふれる未来づくり”を推進するプロジェクトの一環として、8月10日より売上の一部を寄付する「LOVE HAS NO LIMITチャリティTシャツ」の販売を開始しました。このたび、11月15日(金)より第二弾として、デザインを新たにしたTシャツやフーディやスウェットが登場いたします。大切な人と“超元気を贈り合える”クリスマス・イベント『NO LIMIT ! クリスマス』のTVCMにて初のコラボレーションが実現したオルタナティヴヒップホップグループ「KOMOREBI」がモデルを務めるLOOKBOOKが登場します。第一弾のLOOKBOOKに続き、チャリティグッズのさまざまな着こなしを提案しており、公式WEBサイト内「LOVE HAS NO LIMIT特設ページ」(https://www.usj.co.jp/company/love-has-nolimit/)にて公開いたします。

今後公開予定の「BUCHI AGAIN(ブチ アゲイン)」のMV内ではKOMOREBIが彼らの個性が溢れるコーディネートで「LOVE HAS NO LIMITのチャリティグッズ」を着こなし、パーク内を超元気にエンジョイする姿もご覧いただけます。

◇第2弾デザインラインナップ

ハートロゴ・デザインハートロゴ・デザインハートロゴ・デザインハートロゴ・デザインハートロゴ・デザインハートロゴ・デザインセサミストリート(エルモ)セサミストリート(エルモ)ピーナッツ(スヌーピー)ピーナッツ(スヌーピー)

「LOVE HAS NO LIMIT チャリティグッズ」第2弾 概要

・販売開始日:2024年11月15日(金)

・販売価格: Tシャツ各種 4,500円(税込)

フーディ 7,200円(税込)

スウェット 6,700円(税込)

・販売店舗:ハリウッド・スペシャルティ・ストア

・寄付:商品の売上げの一部は「子どもたちの笑顔あふれる未来づくり」に充てられます。

・「LOVE HAS NO LIMIT チャリティグッズ」LOOKBOOK掲載先:

https://www.usj.co.jp/company/love-has-nolimit

■「LOVE HAS NO LIMIT」チャリティ・プロジェクトについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年4月にCSRスローガン「LOVE HAS NO LIMIT(ラブ・ハズ・ノーリミット)」を発表しました。2024年8月10日(土)より「LOVE HAS NO LIMIT チャリティTシャツ」を発売し、その売上げの一部を寄付に充てるゲスト参加型のチャリティ・プロジェクトを始動しました。本チャリティ・プロジェクトでは、ゲストの皆さまにパークの中でエンターテイメントを楽しみながら、チャリティ活動に参加いただき、ゲストの皆さまと一緒に「LOVE HAS NO LIMIT」で目指す「子どもたちの笑顔あふれる未来づくり」を推進していきたいと考えています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBC ユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001 年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています

