Ìîµå¤Î³Ø¹»2024¡¡¸ø¼°µÏ¿°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖNPB¼°¥¹¥³¥¢¤ÎÉÕ¤±Êý¡×¶µ¼¼¡ÊÃæµéÊÔ¡¦¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¹Í¤¨Êý¡Ë
»³ÀîÀ¿Æó»á¡¡7·î³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò
ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢NPBµÏ¿ÉôÄ¹¤Î»³ÀîÀ¿Æó»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢¡ÖNPB¼°¥¹¥³¥¢¤ÎÉÕ¤±Êý¡×¶µ¼¼¡ÊÃæµéÊÔ¡¦¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¹Í¤¨Êý¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó³«ºÅ¤¹¤ëÃæµéÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡Ú¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¹Í¤¨Êý¡Û¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¼«ÀÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤Î¸å¡¢Åê¼ê¤Î¾¡ÇÔµÏ¿¤ÎÉÕÍ¿ÊýË¡¤ò¿¼ËÙ¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç»öÎã¤Î¥¹¥³¥¢¥·ー¥È¤ò¤â¤È¤ËÀâÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤ÏÅö¹ÖºÂ¤Î½éµéÊÔ¼õ¹Ö·Ð¸³¼Ô¡¢NPB¼°¡Ê·ÄØæ¼°¡Ë¥¹¥³¥¢¤ÎÉÕ¤±Êý¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ï7·î³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
Æü¡¡¡¡»þ¡¡¡¡2024Ç¯12·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë17¡§30～19¡§00 Í½Äê
²ñ¡¡¡¡¾ì¡¡¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë
¹Ö¡¡¡¡»Õ¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡¡µÏ¿ÉôÄ¹¡¡»³ÀîÀ¿Æó»á
Äê¡¡¡¡°÷¡¡¡¡30Ì¾
¼õÉÕ´ü´Ö¡¡¡¡11·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë14¡§00 ～ 12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë12¡§00
¡¡¢¨ÅöÇîÊª´Û¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ÊEC¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ë¤Æ¼õÉÕ¡¢Äê°÷¤È¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»
»² ²Ã Èñ¡¡¡¡£±. 2,400±ß¡Ê¼õ¹ÖÎÁ¡¢NPB¼°¥¹¥³¥¢¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ¤¡¢Æþ´ÛÎÁÊÌ¢¨¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ £². 1,300±ß¡Ê¼õ¹ÖÎÁ¡¢Æþ´ÛÎÁÊÌ¢¨¡Ë¡¡
¢¨17¡§10°Ê¹ß¤´Æþ´Û¤Î¾ì¹ç¤âÆþ´ÛÎÁ¤ÏÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
»²²Ã¼ÔÆþ´Û¼õÉÕ¡¡10¡§00～16¡§30¡¢17¡§10～17¡§30
¢¨ÅöÆü¤Î°ìÈÌ±Ä¶È½ªÎ»¤Ï17¡§00¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨16¡§30～17¡§10¤ÏÊÄ´Ûºî¶È¤Î¤¿¤á¡¢¤´Æþ´Û¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅö´ÛHP¡Êhttps://baseball-museum.or.jp/event/241214/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤