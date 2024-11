11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÆü¡×Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ54Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ1Æü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ

株式会社ニューバランス ジャパン[画像1: https://prtimes.jp/i/29460/1282/resize/d29460-1282-115e10880ccdacc7c6fa-0.jpg ] 株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、ニューバランス直営店舗54店舗にて、2024年11月28日(木)に1日限りのスペシャルイベントを開催いたします。毎年11月28日を「いいニューバランスの日」として、日頃のご愛顧に感謝し、各店舗がこの日の為に店舗ごとで異なるスペシャルコンテンツを企画しており、1日限定の体験イベントやクイズ、お客様へのご提案などそれぞれの店舗でお客様がリアルに体験できます。それぞれのメッセージ性のあるテーマにもご注目いただき、ぜひこの機会にご来店ください。開催情報開催日:2023年11月28日(木)開催店舗:ニューバランス直営店舗URL:https://company.newbalance.jp/store ※開催時間は、各店舗の営業時間に準じます。※イベント内容詳細は、店舗スタッフまでお問い合わせください。※ファクトリーストアマリンピア神戸は個別のイベントは実施いたしませんが、特別コンテンツやご購入プレゼントのご用意がございます。※T-HOUSE New Balanceでは開催いたしません。※社内資料用として、店内のイベントの様子を当日撮影させていただきます。予めご了承ください。特別コンテンツ[画像2: https://prtimes.jp/i/29460/1282/resize/d29460-1282-82b92f99ac86605db468-3.jpg ]ご来店いただいたお客様限定でニューバランス契約アスリート5名のスマートフォン用壁紙をプレゼントいたします。ご来店時にスタッフまでお声がけください。※壁紙のプレゼントには、ニューバランス公式ストアアプリが必要となります。ニューバランス公式ストアアプリ:https://yappli.plus/newbalance_2024_11280day※通信環境が施設によって繋がりにくい場合がございますので、予めアプリをダウンロードいただくことをお勧めいたします。【壁紙プレゼントのニューバランス契約アスリートのご紹介】画像左から、1. 田中 佑美選手(富士通/女子100mハードル種目)2. 田中 希実選手(ニューバランス/陸上競技中長距離種目)3. 稲見 萌寧選手(楽天/ゴルフ)4. 赤崎 暁選手(九電工/マラソン種目)5. 大谷 翔平選手(MLBロサンゼルス・ドジャーズ/野球)[画像3: https://prtimes.jp/i/29460/1282/resize/d29460-1282-241cc5c9a45cd0447544-0.jpg ]店内アパレルを含む8,800円(税込)以上ご購入で、「オリジナルアイロンステッカー」2種1セットをプレゼントいたします。デザインは、アメリカのボストンをイメージしたレンガの建物にアイコニックモデルの「574」と最新のランニングシューズのビジュアルに、走る人すべてに向けたメッセージ「Run your way」が入ったデザインになります。ご自宅のアイロンで簡単に付けられますので、ぜひお好きなアイテムに付けてみてください。※各店無くなり次第終了となりますので、ご了承ください。[画像4: https://prtimes.jp/i/29460/1282/resize/d29460-1282-70100a74e007bf69658b-0.jpg ]“いいニューバランスの日”を記念して、「公式アプリ限定スペシャルフォトフレーム」をご用意いたしました。お気に入りのニューバランス商品とともに「#いいニューバランスの日」のハッシュタグをつけて、ぜひSNSなどでご投稿ください。[画像5: https://prtimes.jp/i/29460/1282/resize/d29460-1282-d4f07cea38f2dc113321-4.jpg ]ニューバランス公式ストアアプリ:https://yappli.plus/newbalance_2024_11280day※NB公式ストアアプリをお持ちの方はアプリが開きます。お持ちでない方は、アプリダウンロード画面へ遷移いたします。各店舗のイベント内容4店舗ほど抜粋して記載いたします。その他店舗は下記URLよりご確認ください。オフィシャルストア https://company.newbalance.jp/shopmagazine/67948 ファクトリーストア https://company.newbalance.jp/shopmagazine/67949●原宿店【NBコンシェルジュによるトータルコーディネート提案】<事前予約優先>商品知識豊富なNBコンシェルジュが、お客様のご要望に合わせ、商品をご提案させていただきます。「初めてのフルマラソンにお薦めのシューズはある?」「NBデビューにおすすめの1足を教えてほしい」「スニーカーに合うコーディネート提案をお願いしたい」約1時間という限られた時間になりますが、サイズやフィッティングなどを是非ご相談ください。カジュアルのご予約 https://coubic.com/nbstore/4069835 スポ―ツスタイルのご予約 https://coubic.com/nbstore/3093278 また原宿店では、『第15回渋谷・表参道WOMEN’S RUN』に抽選なしでエントリーできる権利を、対象商品(ランニングおよびトレーニングのシューズ、アパレル)1点以上ご購入いただいた先着128名様へプレゼントする企画もご用意しています。※別途参加費とニューバランスのmyNB会員登録(無料)が必要です。●柏高島屋ステーションモール店【NB販売員体験会~お客様が考えるスタッフスタイリング~】お客様にアパレル販売員になっていただき、柏店スタッフのコーディネート作りに挑戦!!そのスタッフスタイリングがニューバランス公式オンラインサイトに投稿されるかも!?●ファクトリーストアりんくう店【<スポーツMIXコーディネート>ランニングシューズは走るだけではおまへんで!】いつもの生活にランニングシューズを!ニューバランスでスポーツミックスコーディネートを組んでみませんか?お客様にピッタリのコーディネートをお勧めいたします。●ファクトリーストア倉敷店【答えて知って、履いて体感!1128 in Kurashiki】チャート診断でお客様に最適なシューズをご提案させていただきます!▼ニューバランスについてマサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で9,000人の従業員を雇用し、2023年の世界売上は65億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook:https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/▼ ニューバランス ジャパン公式X @newbalance_jp:https://twitter.com/newbalance_jp▼ 会員サービス「myNB」 https://shop.newbalance.jp/shop/pages/guide_mynb.aspx【一般のお客様】株式会社ニューバランスジャパンお客様相談室 0120-85-7120