¡Ú¥Û¥Æ¥ë ¥Ë¥åー¥ª¥¦¥ß¡ÛÁíÎÁÍýÄ¹¤¬´Æ½¤¡Ã2025Ç¯¿·½Õ¡ÖÆÃÁª¤ª¤»¤Á¡×¤´Í½Ìó¾µ¤êÃæ¡ª¼¢²ì¤«¤é¹ë²Ú¤ª¤»¤Á¤ò¤´¼«Âð¤Ø¤ªÆÏ¤± ¡ãÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡¦12/20(¶â)¤Þ¤Ç¡ä
ÏÂÍÎÃæÆÃÁª¤ª¤»¤Á »°ÃÊ½Å¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¢¨¼Ì¿¿¤Ï5Ì¾ÍÍÀ¹
JR¡Ö¶á¹¾È¬È¨¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó2Ê¬¡£¿å¶¿¤á¤°¤ê¡¦¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹ÊÂ¤ß¤Ê¤É¡¢¶á¹¾È¬È¨¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ª¥¦¥ß¡Ê¥·¥ë¥Ðー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¿·½Õ¤Î¡ÖÆÃÁª¤ª¤»¤Á¡×¤Î¤´Í½Ìó¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¹ë²Ú°¼à¥¡ÖÏÂÍÎÃæ¤ÎÀÞÃï¤ª¤»¤Á¡×¤È¸·Áª¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÅÁÅýÅª¤ÊÏÂ¤Î¤ª¤»¤Á¡×¤òÍ½ÌóÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¡¦ÎäÅàÊØ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ª¥¦¥ß¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¢¡¹ë²Ú°¼à¥¡ÖÏÂÍÎÃæÆÃÁª¤ª¤»¤Á¡×¡ãÂðÇÛÀìÍÑ¡ä
¡ÖÏÂÍÎÃæÆÃÁª¤ª¤»¤Á¡×¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ª¥¦¥ßÁíÎÁÍýÄ¹¤¬´Æ½¤¡£°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¤È¤ªÀµ·î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÁÇºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÌ£ÉÕ¤±¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÏÂ¤Î½Å¡×¤Ë¤Ï³¤Ï·±ð¼Ñ¤ä¿ô¤Î»Ò¡¢¶âÇó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¹õÆ¦Ìª¼Ñ¤Ê¤ÉÅÁÅýÅª¤Ê¤ªÎÁÍý¤ò¡¢¡ÖÍÎ¤Î½Å¡×¤Ë¤Ï³¤Ï·¤È¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Î¥Æ¥êー¥Ì¤ä¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤Ê¤É²Ú¤ä¤®¤Î¤¢¤ë¤ªÎÁÍý¤ò¡¢¡ÖÃæ¤Î½Å¡×¤Ë¤ÏÃæ²ÚÉ÷¾ÆÈÁÎ©¤ä³¤Ï·¥Á¥ê¥½ー¥¹¤Ê¤ÉÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿Ãæ²Ú¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªÎÁÍý¤ò¡£
ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂ¡¢²Ú¤ä¤®¤Î¤¢¤ëÍÎ¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÃæ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿ìÔÂô¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë»°ÃÊ½Å¤Ç¤¹¡£
ÏÂ¤Î½Å¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡§Á´14ÉÊ¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï5Ì¾ÍÍÀ¹
¡ÒÏÂ¤Î½Å ¤ªÉÊ½ñ¤¡Ó
¹ÈÇò¤«¤Þ¤Ü¤³¡¿»ÒÊõ±¨Â±¡¿¿ô¤Î»Ò¡¿¤¿¤é¤³¼Ñ¡¿Ï¡¤Î²ê»³°ª¡¿ÀÖµûÇôÄÒ¾Æ¡¿ÍÕÃÏ¿À¡¿¹õÆ¦Ìª¼Ñ ¶âÇó¡¿òÞ¾È¤ê¾Æ¡¿²ÖÉ´¹çº¬¡¿±¨Â±²«¶âÏÂ¤Ø¡¿³¤Ï·±ð¼Ñ¡¿¼ãÅíÌª¼Ñ¡¿òÙº«ÉÛ´¬¡ÊÁ´14ÉÊ¡Ë
ÍÎ¤Î½Å¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡§Á´15ÉÊ¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï5Ì¾ÍÍÀ¹
¡ÒÍÎ¤Î½Å ¤ªÉÊ½ñ¤¡Ó
¼ã·Ü¼ãºÚ´¬¡¿¹õÅü¥íー¥¹¥È¥Ýー¥¯¡¿¥ß¥Ë¥Õ¥ëー¥Ä¶ú¡¿¥µー¥â¥ó¥Áー¥º¤«¤ó¤¶¤·¡¿¥ìー¥º¥ó¥Ð¥²¥Ã¥È¡¿òÍ¤Î¥¨¥¹¥«¥Ù¥Ã¥·¥å¡¿¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¥È¥é¥¦¥È¥íー¥º¡¿Ç»¸ü¥È¥Þ¥ÈÌîºÚ¼Ñ¹þ¤ß¡¿¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡¿¤¤Î¤³¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Î¥Ð¥¸¥ëÏÂ¤¨¡¿¥¯¥é¥ó¥Ù¥êーÆþ¤ê¤Î¤··Ü¡¿¹ç³û¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¡¿³¤Ï·¤È¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Î¥Æ¥êー¥Ì¡¿¥ßー¥È¥Ñ¥¤Êñ¤ß¡¿¥Á¥§¥êー¥°¥é¥Ã¥»¡ÊÁ´15ÉÊ¡Ë
Ãæ¤Î½Å¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡§Á´15ÉÊ¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï5Ì¾ÍÍÀ¹
¡ÒÃæ¤Î½Å ¤ªÉÊ½ñ¤¡Ó
¤µ¤Ä¤Þ°ò¥ì¥â¥óÉ÷Ì£¡¿ÎÐ¿§¥¶ー¥µ¥¤¡¿±ö¥È¥Þ¥È´ÅÇ¼Æ¦¡¿¤¢¤«¤Ë¤·³À¸Õª¶ú¡¿¤¯¤ë¤ß°»¿æ¤¡¿Ãæ²Ú¤¯¤é¤²¡¿¾ø¤··Ü¥¹¥âー¥¯¡¿Ãæ²ÚÉ÷¼ã²ê¡¿³¤Ï·¥Á¥ê¥½ー¥¹¡¿¥Û¥¨ーÆÚ¤Î³Ñ¼Ñ¡¿¤¤¤«¾¾³ÞÇò¾Æ¡¿³¤Á¯Ãæ²Ú¡¿¥Ô¥ê¿É¸Õ±»¡¿¾¾Á°ÄÒ¡¿Ãæ²ÚÉ÷¾ÆÈÁÎ©¡ÊÁ´15ÉÊ¡Ë
¸·Áª¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂ¤ÎÌ£¤ò¡ÖÆüËÜÎÁÍý¤ª¤»¤Á¡×¡ãÂðÇÛÀìÍÑ¡ä
ÆüËÜÎÁÍý¤ª¤»¤Á »°ÃÊ½Å¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï5Ì¾ÍÍÀ¹
ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¤ªÀµ·î¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¡ÖÆüËÜÎÁÍý¤ª¤»¤Á¡×¤ò¡£¤³¤Á¤é¤â¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ª¥¦¥ßÁíÎÁÍýÄ¹¤¬´Æ½¤¤·¡¢¸·Áª¤·¤¿¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¡£¡Ö°í¡¦Æõ¡¦»²¡×Á´¤Æ¤Î¤ª½Å¤Ë±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÁÇºà¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°í¤Î½Å¤Ë¤Ï±¨Â±²«¶âÏÂ¤¨¤ä¹ÈÇò¤Ê¤Þ¤¹¡¢³¤Ï·±ð¼Ñ¤Ê¤É¤ª¤»¤Á¤ÎÄêÈÖ¤ò¡¢Æõ¤Î½Å¤Ë¤ÏÀ¸óÏÍ§ÁµÊñ¤ß¤ä·ª´ÅÏª¼Ñ¤Ê¤É²Ú¤ä¤®¤Î¤¢¤ë¤ªÎÁÍý¤ò¡¢»²¤Î½Å¤Ë¤ÏòÙº«ÉÛ´¬¤ä¶å¾òÇ¬¤Î¶Ì»Ò¾Æ¤Ê¤ÉÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ªÎÁÍý¤ò¡£ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¡ÖÏÂ¡×¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿»°ÃÊ½Å¤Ç¤¹¡£
°í¤Î½Å¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡§Á´11ÉÊ¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï5Ì¾ÍÍÀ¹
¡Ò°í¤Î½Å ¤ªÉÊ½ñ¤¡Ó
±¨Â±²«¶âÏÂ¤¨¡¿Âý»Ý¼Ñ¡¿¾¾Á°ÄÒ¤±¡¿¹ÈÇò³÷ËÈ¡¿¿ô¤Î»Ò¡¿³¤Ï·±ð¼Ñ¡¿ºû´¬¤µí¤·¤°¤ì¡¿¹õÆ¦Ìª¼Ñ ¶âÇó¡¿¹ç³û¥íー¥¹ßîÀ½¡¿´Ý½½¥ì¥â¥ó¼Ñ¡¿¹ÈÇòçº¡ÊÁ´11ÉÊ¡Ë
Æõ¤Î½Å¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡§Á´14ÉÊ¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï5Ì¾ÍÍÀ¹
¡ÒÆõ¤Î½Å ¤ªÉÊ½ñ¤¡Ó
¤¢¤ï¤ÓÉ÷¼Ñ³¡¿±ö¥È¥Þ¥È´ÅÇ¼Æ¦¡¿¤Î¤É¤°¤íÀÄºÚ´¬¡¿òÖÀ¾µþ¾Æ¡¿·ª´ÅÏª¼Ñ¡¿²ÖÏ¡º¬¡¿Ã¡¤µíèð¡¿ÀÖµûÇôÄÒ¾Æ¡¿¤«¤Ö¤é´Å¿ÝÄÒ¡¿·ÜÌîºÚ´¬¡¿»ÒÊõ°¾´ÅÏª¼Ñ¡¿À¸óÏÍ§ÁµÊñ¤ß¡¿¼ãÅíÌª¼Ñ¡¿ÃÝ¤Î»ÒÅÚº´¼Ñ¡ÊÁ´14ÉÊ¡Ë
»²¤Î½Å¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡§Á´15ÉÊ¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï5Ì¾ÍÍÀ¹
¡Ò»²¤Î½Å ¤ªÉÊ½ñ¤¡Ó
¤¢¤«¤Ë¤·³¤ÈºÚ¤Î²Öº«ÉÛÏÂ¤¨¡¿¶å¾òÇ¬¤Î¶Ì»Ò¾Æ¡¿òÙº«ÉÛ´¬¡¿¾¾É÷¾Æ¡¿½ô»Ò±ð¼Ñ¡¿Ë¡Ï¡Áð´¬¡¿½ì´¬¡¿ËÀÃ»Ý¼Ñ¡¿Ä¹Ï·´î¡¿¤¿¤é¤³¼Ñ¡¿²ÖÉ´¹çº¬¡¿Ï¡¤Î²ê»³°ª¡¿¾Æ¤ÈÁÎ©¡¿¼¯¤Î»Ò±¨Â±¡¿¤É¤ó¤³¼Ñ¡ÊÁ´15ÉÊ¡Ë
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ª¥¦¥ß¡Û2025Ç¯ ÆÃÁª¤ª¤»¤Á
¢£¤ª¿½¹þ¤ß´ü´Ö
2024Ç¯12/20¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç
¢£¤ªÆÏ¤±Æü»þ
2024Ç¯12/30¡Ê·î¡Ë
¢¨ÂðÇÛ¶È¼Ô¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¡ÊÎäÅà¡¦Á÷ÎÁÌµÎÁ¡Ë
¢¨¤´Íè´Û¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¢£²Á³Ê¡ÚÏÂÍÎÃæÆÃÁª¤ª¤»¤Á ¡ãÂðÇÛÀìÍÑ¡ä¡Û
ÏÂÍÎÃæÆÃÁª¤ª¤»¤Á »°ÃÊ½Å¡Ê5Ì¾ÍÍÀ¹¡Ë21¡ß21cm¡¿3ÃÊ
ÄÌ¾ï²Á³Ê 46,440±ß¡¿WEB·èºÑ³ä 45,360±ß
ÏÂÍÎÃæÆÃÁª¤ª¤»¤Á »°ÃÊ½Å¡Ê3Ì¾ÍÍÀ¹¡Ë19.5¡ß19.5cm¡¿3ÃÊ
ÄÌ¾ï²Á³Ê 35,640±ß¡¿WEB·èºÑ³ä 34,560±ß
ÏÂÍÎÆÃÁª¤ª¤»¤Á ÆóÃÊ½Å¡Ê3Ì¾ÍÍÀ¹¡Ë19.5¡ß19.5cm¡¿2ÃÊ
ÄÌ¾ï²Á³Ê 32,400±ß¡¿WEB·èºÑ³ä 31,320±ß
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¢£²Á³Ê¡ÚÆüËÜÎÁÍý¤ª¤»¤Á ¡ãÂðÇÛÀìÍÑ¡ä¡Û
ÆüËÜÎÁÍý¤ª¤»¤Á »°ÃÊ½Å¡Ê5Ì¾ÍÍÀ¹¡Ë 21¡ß21cm¡¿3ÃÊ
ÄÌ¾ï²Á³Ê 45,360±ß¡¿WEB·èºÑ³ä 44,280±ß
ÆüËÜÎÁÍý¤ª¤»¤Á »°ÃÊ½Å¡Ê3Ì¾ÍÍÀ¹¡Ë19.5¡ß19.5cm¡¿3ÃÊ
ÄÌ¾ï²Á³Ê 31,320±ß¡¿WEB·èºÑ³ä 30,240±ß
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
¢£¤ª¿½¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ª¥¦¥ß TEL 0748-36-6666¡Ê9:00～19:00¡Ë
¡ãWEB·èºÑ³ä¤Ê¤éÁ´¾¦ÉÊ1,080±ßOFF¡ä
WEB¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.newomi.co.jp/omi/plan/osechi2025/form_hotel/index.php)
¡ÖÆÃÁª¤ª¤»¤Á2025¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.newomi.co.jp/omi/plan/osechi2025/)
¡ÖÆÃÁª¤ª¤»¤Á2025¡×¥Á¥é¥·¤Ï²¼µ¤è¤ê
https://prtimes.jp/a/?f=d80690-67-8d64dbc2e851f106740dfbb36963a78c.pdf
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¥¢¥ì¥ë¥®ー¾ðÊó¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÌ³¤Æ»¡¦²Æì¡¦Î¥Åç¤Ï¤´ÃíÊ¸ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨WEB·èºÑ³ä¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¡¢¤´ÃíÊ¸»þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«ー¥ÉÂ¨»þ·èºÑ¤¬³ºÅö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Î¿¶¹þ¼ê¿ôÎÁ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÆÏ¤±¤Î´õË¾»þ´ÖÂÓ¤Ï²¼µ¤è¤êÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡
¡Ú»ØÄê¤Ê¤·¡¿¸áÁ°Ãæ¡¿14»þ～16»þ¡¿16»þ～18»þ¡¿18»þ～20»þ¡¿19»þ～21»þ¡Û¡¡
¢¨Å·¸õ¡¦¸òÄÌ»ö¾ðÅù¤Ë¤è¤ê¤´´õË¾¤Î¤ªÆÏ¤±»þ´ÖÂÓ¤ËÅº¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¢¨¶å½£¤ª¤è¤Ó´ØÅì°ÊËÌ¤ÎÂðÇÛÆü¤Ï¡¢12/30¡Ê·î¡Ë¸á¸åÃå¤Þ¤¿¤Ï12/31¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°Ãå¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÆÏ¤±Àè¤¬Ê£¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÆÏ¤±Àè¤´¤È¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¢¨¾¦ÉÊ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¢¨¤´Æþ¶â¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êµºÜ¤Î¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤¬°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¡¡
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤ÏÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß¾ðÊó¡Û
Hotel New Omi¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ª¥¦¥ß¡Ë
¡Ê¥·¥ë¥Ðー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¥°¥ëー¥×¡Ë
¢©523-8585 ¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»ÔÂë»ôÄ®1481ÈÖÃÏ
TEL 0748-36-6666
¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://www.newomi.co.jp/omi/