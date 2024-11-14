¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒASNOVA¡Û2025Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´ü ·è»»È¯É½¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9223¡Ë

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³ô¼°²ñ¼ÒASNOVA¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/99284/48/resize/d99284-48-2249aa2c55bed2b754b5-8.png ]£±.Â¾ìÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢Çä¾å¹â¤Ï²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££².Åö¼Ò¤¬½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë½þµÑÁ°±Ä¶ÈÍø±×¤â²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££³.µ¡ºà¥»¥ó¥¿ー¤ò¿·¤¿¤Ë2µòÅÀ½ÐÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Â³¤¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¶á¤¯¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡££´.¿·µ¬¸ÜµÒ¿ô¤Ï3,000¼Ò¤òÆÍÇË¤·¡¢°ìÁØÈ×ÀÐ¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÈÀÓ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/99284/48/resize/d99284-48-4eb2fef198e76a048bcc-6.png ]Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¥×¥é¥¹2²¯6,100Ëü±ß¡¢15.3¡óÁý¤Î19²¯6,900Ëü±ß¤ÇÃåÃÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£½þµÑÁ°±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç¥×¥é¥¹7,700Ëü±ß¡¢10.0¡óÁý¤Î8²¯5,300Ëü±ß¡¢Â¾ìÊÝÍ³Û¤Ï167²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÊÝÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¼ûÍ×¤Ï²¼´üÊÐ½Å¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¹¹¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯Í½ÁÛ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/99284/48/resize/d99284-48-4268d2f66dcbaa73f044-5.png ]½þµÑÁ°Åö´ü½ãÍø±×¤â²áµîºÇ¹âÃÍ¤ÇÃåÃÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ´ü¤Î½þµÑÁ°±Ä¶ÈÍø±×¤â²áµîºÇ¹â¤Î22²¯200Ëü±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ï¢·ë½þµÑÁ°±Ä¶ÈÍø±× Áý¸ºÍ×°øÊ¬ÀÏ(Á°Ç¯Æ±´üÈæ)[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/99284/48/resize/d99284-48-1c2cf03699d6698cf767-6.png ]¼ý±×ÎÏ¤òÉ½¤¹½þµÑÁ°±Ä¶ÈÍø±×¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¼ý±×ÎÏ¤Î¹â¤¤¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤ËÃíÎÏ¤·¡¢½þµÑÁ°±Ä¶ÈÍø±×¤ò¿Ä¹¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ´ü¶ÈÀÓÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/99284/48/resize/d99284-48-16c4cbb3297519a6e929-6.png ]Çä¾å¹â¡¢½þµÑÁ°±Ä¶ÈÍø±×¤È¤â¤Ë·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿ÊÄ½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÅ¬Àµ¤Ê²ÔÆ¯¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÅê»ñ¤òÂ³¤±¡¢·×²è¤ò¤³¤¨¤ëÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âß¼ÚÂÐ¾ÈÉ½[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/99284/48/resize/d99284-48-86bb19b13f598cfed6bf-7.png ]Â¾ì¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç»ñ»º¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/99284/48/resize/d99284-48-83c78c295747df65dc63-8.png ]º£´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°´ü¤ÈÈæ¤Ù11.1¡óÁý¤Î¡¢42²¯500Ëü±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½þµÑÁ°±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°´ü¤ÈÈæ¤Ù17.7¡óÁý¤Î22²¯200Ëü±ß¡¢½þµÑÁ°±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ï52.4¡ó¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À®Ä¹ÀïÎ¬[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/99284/48/resize/d99284-48-254db2ee68242befa292-0.png ]º£¸å¤â¼çÍ×»ö¶È¤Ç¤¢¤ëÂ¾ì¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢µòÅÀÌÖ¤Î³ÈÂç¡¢¸ÜµÒ¿ô¤Î³ÈÂç¡¢ºòÇ¯³«Àß¤·¤¿EC¥µ¥¤¥È¡ÖASNOVA»Ô¾ì¡×¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ý±×ÎÏ¤Î¹â¤¤Â¾ì¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤ò¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾ì¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤ÏÈó¾ï¤Ë¼ý±×ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¸½ºß¤ÏÅê»ñ¥Õ¥§ー¥º¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ï¹â¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÜÍè¤Î¼ý±×ÎÏ¤òÉ½¤¹½þµÑÁ°±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ï50¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÂ¾ì¤ÎÅê»ñ¥Õ¥§ー¥º¤«¤é²ó¼ý¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤È°Ü¤Ã¤¿ºÝ¡¢¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ä¿·µ¬»ö¶È¤ØÅê»ñ¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¸»Àô¤È¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢´ðÈ×¶¯²½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/99284/48/resize/d99284-48-9873a135b6fddb818518-9.png ]¤³¤Á¤é¤¬¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢º£¸å¤ÎÅö¼ÒASNOVA¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÉ½¤·¤¿¿Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤ò¡¢´ûÂ¸»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¹ñÆâ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ô¾ì¿»Æ©¡¦¿¼²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë³¤³°¤ËÂ¾ì¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¼þÊÕ»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈóÏ¢Â³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤â¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Ç¤¢¤ëÂ¾ì¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤¬²ó¼ý¥Õ¥§ー¥º¤Ë°Ü¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¾ì¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿·»Ô¾ì¤½¤·¤Æ¼þÊÕ»ö¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÂ¾ì¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ASNOVA¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£[²èÁü10: https://prtimes.jp/i/99284/48/resize/d99284-48-bf81765f13a59e12b4e6-10.png ]Åö¼ÒASNOVA¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Â¾ì¤ÈÊ¹¤±¤ÐASNOVA¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾ì¥ì¥ó¥¿¥ë»ö¶È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¤¤ÎÃæ¤ÇÇ§ÃÎ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö¼ÒASNOVA¤¬Â¾ì¥ì¥ó¥¿¥ë¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¶È³¦¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=b1gJriGqdxM ]¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒASNOVA¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒASNOVAËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©453-6126¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÊ¿ÃÓÄ®»ÍÃúÌÜ60ÈÖÃÏ¤Î12¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥²ー¥È26³¬ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡§052¡¾589¡¾1848FAXÈÖ¹æ¡¡¡§052¡¾589¡¾1849ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2013Ç¯12·î24Æü»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§247É´Ëü±ß½¾¶È°÷¿ô¡¡¡§152¿Í¡Ê2024Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë¡¡¢¨¥Ù¥È¥Ê¥à½Ð¸þ¼Ô¡¦¾üÂ÷¼Ò°÷Åù¤ò´Þ¤àÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§¾åÅÄ ·Ë»Ê·úÀß¶Èµö²Ä¡§¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ãµö²Ä¡ÊÈÌ-26¡ËÂè25548¹æÊÝÍµö²Ä¾Ú¡§°¦ÃÎ¸©¸ø°Â°Ñ°÷²ñÈ¯¹Ô¡¡¸ÅÊª¾¦µö²Ä¾Ú¡¡Âè541051804100¹æ