サステナブルシューズブランド「Öffen」がお客様から回収したPre-Lovedシューズ（中古品）の販売サイト、『Öffen Pre-Loved Store』をオープンいたします。

株式会社Norms

この度、お客様から回収を進めているPre-Lovedシューズ(中古品)に、委託先のKISH株式会社により、洗浄、修繕、点検が行われた上で、11月15日(金)からオンラインストア『Öffen Pre-Loved Store』にて、販売を開始いたします。

『Öffen Pre-Loved Store』 TOP PAGE IMAGE

私たちは「お客様の愛した靴に、新しい物語を紡ぐ場所」として、『Öffen Pre-Loved Store』をオンライン上にオープンいたします。

未来の地球のこと、エシカルな暮らしを楽しむために、環境に配慮した素材を使用し、ゴミを出来る限り出さないモノ作りを目指すオッフェン。

サイズが合わなかった、新しい靴を新調するために手放す靴など、さまざまな理由があって、本来なら「廃棄」されてしまう靴を回収し、委託先のKISH株式会社により、洗浄、修繕、点検が行われた上で、再度、手に入れやすい価格にて販売をいたします。環境に優しいお買い物の選択として、エコフレンドリーなライフスタイルの一環として、ぜひご利用頂き、少しでも物の寿命をのばし、愛用してくださる方との新しい出会いを私たちも楽しみにしております。

【Öffen Pre-Loved Store】

オープン日:11月15日(金)

【Öffen Pre-Loved Store URL】

https://offenprelovedstore.kishresale.co/

※「Öffen」Pre-Lovedシューズ(中古品)の回収プログラム開始・詳細リリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000070806.html

(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000070806.html)

『Öffen Pre-Loved Store』では、お客様の購入を素敵な体験にするべく、Pre-Lovedシューズの現状写真に加え、新品時の写真/商品情報も掲載していることや、別のサイズ/価格のシューズを、同じ画面で確認頂けるようなページ構成となっております。



「お客様が過去に愛用してくださったÖffenのシューズ=Pre-Lovedシューズ」を、次の人に受け継ぐ。

この流れを通じて、1歩ずつ心地いいほうへ向かえるように。

今回のプログラムサービスを通して、よりサステナブルな未来へ、みなさまと一緒に歩みだしたいと考えております。

■販売されるPre-Lovedシューズの状態・価格■

販売されるPre-Lovedシューズは、下記2つの状態を定めております。

・「状態が良い」:着用感はあるものの、目立つ汚れや傷が無いシューズ

・「汚れや傷あり」:一部に汚れや傷があるシューズ

価格帯は品番によって異なりますが、販売価格の凡そ50~70%となります。

■商品の郵送について■

お客様の配送先によって異なりますが、通常ご注文後から2~7日間以内に到着します。

※年末年始につきましては確認作業が出来かねる為、配送まで10日以上お時間を頂く場合がございます。予めご了承頂きますようお願い申し上げます。

現時点では、日次指定、配送会社の変更、海外への発送、は受け付けておりません。

※配送会社は、佐川急便のみのお届けとなります。

■商品の返品について■

お客様のご都合による返品はお受けできません。

※尚、ご購入いただいた商品が、下記に該当する場合のみ、返品をお受けします。

・商品が模造品または海賊版であることが判明した場合

・ご注文内容と異なる種類または数の商品が到着した場合

詳しくは、Öffen Pre-Loved Storeの利用規約(https://offenprelovedstore.kishresale.co/term)をご確認ください。

■回収について■

「Öffen」Pre-Lovedシューズ(中古品)の回収プログラム詳細につきましてはこちらをご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000070806.html

※Pre-Lovedシューズは全て中古品となります。

【Öffen(オッフェン)について】

Öffen(オッフェン)は、ドイツ語で『開放的な』 『オープン』という意味。 優しい履き心地で、まるで裸足のような開放的なシューズ。 「気軽に履けるオシャレな靴。そして環境に優しい」がテーマ。 シーズントレンドではなく、ワードローブに残っていくもの... シンプルに美しく生きる全ての女性に向けたブランドです。 地球のために、エシカルな暮らしを楽しむために 環境に配慮したリサイクル素材をできる限り使用することで サステナブルな未来に貢献していきたいと考えています。 The destination does not matter. I am happy just to be with you. 『行き先はどこでも、あなたと一緒にいれさえすれば私はハッピーです』

<公式Webサイト・SNSアカウント>

公式HP : https://offen-gallery.com

公式ONLINE SHOP:https://shop.offen-gallery.com

公式インスタグラムアカウント:https://www.instagram.com/offen_gallery

※表記につきまして※

Öffenの「Ö」はドイツ語アルファベットを使用。英表記大文字の「O」でも対応可能となっております。

【KISH(キシュについて)】

KISHは、「モノの循環を促進し、報われるべき作り手に恵みをもたらす」、そのような世界の実現に向け、ブランドに寄り添い共にリセールサービスを展開。ファッション業界が抱える、「大量生産・大量消費」、そして「作り手の努力の上に成り立つ中古品市場から、作り手には還元されない」、という課題・いびつな構造の解決に取り組みます。

<公式Webサイト>

公式HP:https://corp.kishresale.com/



【会社概要】

(お問い合わせ先)

株式会社Norms / Öffen(オッフェン)

住所:〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町2-7-18 リンズギャラリー2F

お問い合わせはこちらまで:offen@norms.co.jp

KISH株式会社

住所:〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-14-2

お問い合わせはこちらまで:https://corp.kishresale.com/contact