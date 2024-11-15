¿À³Ø¼Ô/Åìµþ½÷»ÒÂç³Ø ³ØÄ¹¡¦¿¹ËÜ¤¢¤ó¤ê¤µ¤ó¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ËÅÏ¤¹Ì¾Ãø¡Ø¿·ÈÇ ¸÷¤Î»Ò¤È°Ç¤Î»Ò¡Ù¡Ê¥é¥¤¥ó¥Ûー¥ë¥É¡¦¥Ëー¥Ðー¡Ë¡Ù²»À¼¶µÍÜ¥á¥Ç¥£¥¢VOOX¤Ë¤Æ¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¡ª

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Moon Creative Lab Inc.[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/60069/339/resize/d60069-339-7e4d34a3c157932f88cc-1.jpg ]´õË¾¤ÈÉÔ°Â¤ò¶»¤Ë¼Ò²ñ¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼ê¤Ë¤¹¤Ù¤°ìºý¤È¤Ï¤É¤ó¤ÊËÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ËÅÏ¤¹Ì¾Ãø¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç³Ø¤ÎÀèÀ¸Êý¤¬¡¢¼«¤é¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬Â´¶È¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤â¤·1ºý¤ÎËÜ¤òÅÏ¤¹¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ÎËÜ¤òÁª¤Ö¤«¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¸ì¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¼è¤ê¾å¤²¤ëËÜ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëËÜ¤«¤é¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿±£¤ì¤¿Ì¾Ãø¤Þ¤Ç¡£¡Ö¤½¤ÎËÜ¤ÎÆÉ¤ß¤É¤³¤í¤Ï¤É¤³¤«¡×¡ÖÀèÀ¸¼«¿È¤È¤½¤ÎËÜ¤È¤Î´Ø·¸¡×¤Ê¤É¤òÃÎ¤ì¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¼¤¤ÆÉ¤ßÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë³ØÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ËÜ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âè11²ó¤Ç¤Ï¡¢¿À³Ø¼Ô/Åìµþ½÷»ÒÂç³Ø ³ØÄ¹¡¦¿¹ËÜ¤¢¤ó¤ê¤µ¤ó¤Ë¡Ø¿·ÈÇ ¸÷¤Î»Ò¤È°Ç¤Î»Ò¡Ù¡Ê¥é¥¤¥ó¥Ûー¥ë¥É¡¦¥Ëー¥Ðー¡Ë¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¿¹ËÜ¤¢¤ó¤ê¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë1956Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ½÷»ÒÂç³Ø³ØÄ¹¡£¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¡ÊICU¡Ë¡¢Åìµþ¿À³ØÂç³ØÂç³Ø±¡¤ò·Ð¤Æ¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥ó¿À³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³ØÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£2022Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£Àì¹¶¤Ï¿À³Ø¡¦½¡¶µ³Ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¢¥á¥ê¥«ÅªÍýÇ°¤Î¿ÈÂÎ¡Ù¡ÊÁÏÊ¸¼Ò¡Ë¡¢¡ØÈ¿ÃÎÀ¼çµÁ¡§¥¢¥á¥ê¥«¤¬À¸¤ó¤À¡ÖÇ®ÉÂ¡×¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¡¢¡Ø½¡¶µ¹ñ²È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤Õ¤·¤®¤ÊÏÀÍý¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø°ÛÃ¼¤Î»þÂå¡Ù¡Ê´äÇÈ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ç¤¿¤É¤ë¥¢¥á¥ê¥«»Ë¡Ù¡Ê³ÑÀî¥½¥Õ¥£¥¢Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÉÔ´²ÍÆÏÀ¡§¥¢¥á¥ê¥«¤¬À¸¤ó¤À¡Ö¶¦Â¸¡×¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¡¢¡Øº²¤Î¶µ°é¡§¤è¤¤ËÜ¤Ï»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¡£VOOX¤È¤ÏVOOX¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿²»À¼¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£1ÏÃ10Ê¬¡¢6ÏÃ´°·ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¹½À®¤ÇÂè°ì¿Í¼Ô¤¿¤Á¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤È¿Í¡¹¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß700ÏÃ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äê´üÅª¤Ë¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹¿·Ãæ¤Ç¤¹¡£¿·µ¬¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é2½µ´Ö¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤âÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ÎQR¥³ー¥É¤â¤·¤¯¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡¢VOOX¥¢¥×¥ê¤¬¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/60069/339/resize/d60069-339-133fe1ff0d960062517b-0.png ]https://voox.onelink.me/KbDS/PRT¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÀèMoon Creative Lab Inc. VOOX±¿±Ä»öÌ³¶É¥áー¥ë¡§support@voox.me¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://www.voox.me¢£±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¤´¾Ò²ðMoon Creative Lab ¤Ï»°°æÊª»º¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´ÖÃæ¿´¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏÂ¤¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¡¦¥Ñ¥í¥¢¥ë¥È¤ÈÅìµþ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢µ¯¶È·Ð¸³¼Ô¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÀìÌç¿Íºà¤Ë¤è¤ë¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¡¢Moon¤Ï»°°æÊª»º¥°¥ëー¥×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏÂ¤¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò³ÈÂç¡£¥Áー¥à¤äÁÈ¿¥¤ÎÁÏÂ¤Åª¤Ê²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»Â¿·¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦¹æ¡§Moon Creative Lab Inc.¡Ê¥àー¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥é¥Ü¡ËÂåÉ½¼Ô¡§President & CEO ²£»³²ì°ìËÜÅ¹¡§660 High Street, Palo Alto, California, 94301, USA»ÙÅ¹¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-10-5 Spring Terrace Omotesando 2FÀßÎ©¡§2018Ç¯8·î23Æü³ô¼ç¹½À®¡§»°°æÊª»º 100%URL¡§https://www.mooncreativelab.com/ja/