3¿ÍÀ©¥×¥í¥Ð¥¹¥± ÉÊÀîCC¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä 11·î17Æü¡ÊÆü¡Ë3XS Round.6¤Ë¤Æ¡¢¥êー¥°¼ó°Ì¤Ç¼¡¤Ê¤ë¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡ª
3¿ÍÀ©¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¡Ø3x3.EXE PREMIER¡Ù¡Ø3XS¡Ù¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡ÖÉÊÀîCC¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¦¹Á¶è¡¡GM¡§±óÄÍÃ« Î®¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø3XS 2024-2025 Season EGOZARU Division Round.6¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢12¥é¥¦¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¯´ÖÍ¥¾¡¤ò·èÄê¤¹¤ë3¿ÍÀ©¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°3XS¤ÎÂè6²óÌÜ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÊÀîCC¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä¤Ï¸½ºß¥êー¥°½ç°Ì1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¾ðÊó¡§
Âç²ñÌ¾: 3XS EGOZARU DIVISION ROUND.6
ÆüÄø: 2024Ç¯11·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì: ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥¢ー¥Ð¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñー¥¯
ÉÊÀîCC¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç¹¥Ä´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë»î¹ç±¿¤Ó¤Ç¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»Í¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥à¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢±óÄÍÃ« Î®¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¾ï¤Ë¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊÀîCC¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢3XS EGOZARU Division¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉÊÀîCC ¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2019Ç¯¥¯¥é¥ÖÁÏÀß¡£¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î3¿ÍÀ©¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°¤Ë½êÂ°¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÆâ2°Ì¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¾å³¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø3x3 World Tour Masters Shanghai¡Ù¤Ë¤â½Ð¾ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÉÊÀîCC ¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä¡§r-tozukatani@shinagawa.cc
ÉÊÀîCC ¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://shinagawa.cc/3x3-basketball/)
ÉÊÀîCC ¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë(https://x.com/scc_wildcats)
ÉÊÀîCC ¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä¸ø¼°Instagram(https://www.instagram.com/scc_wildcats/)
ÉÊÀîCC ¥ï¥¤¥ë¥É¥¥ã¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö(https://shinagawa.cc/3x3-basketball/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%96/)