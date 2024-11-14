¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î3DEXPERIENCE¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬PACT½àµò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËÇ§Äê¡¢¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò²ÃÂ®
- Æ±Ç§Äê¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÏÃºÁÇ¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸ºÌÜÉ¸½å¼é¤Î¸øÌó¤Î¼Â¸½¤È¥Í¥Ã¥È¥¼¥íÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½
- ¥Ðー¥Á¥ã¥ë²½µ»½Ñ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ½ÉÊ³«È¯¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÃ¦ÃºÁÇ²½¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤ÎºÆÄêµÁ¤¬²ÄÇ½¤Ë
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢Ê©¥ô¥§¥ê¥¸ー¡á¥ô¥£¥é¥¯¥Ö¥ìー¤Ë¤Æ¸½ÃÏ»þ´Ö2024Ç¯ 10·î29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥ê¥êー¥¹(https://www.3ds.com/newsroom/press-releases/dassault-systemes-3dexperience-platform-recognized-pact-conformant-unlocking-decarbonization-value-chain)¤ÎÆüËÜ¸ì»²¹ÍÌõ¤Ç¤¹¡£
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º(https://www.3ds.com/ja/)¡ÊEuronext Paris¡§FR0014003TT8¡¢DSY.PA¡¢°Ê²¼¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢Æ±¼Ò¤Î3DEXPERIENCE¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¿Í²ñµÄ¡Ê°Ê²¼WBCSD: World Business Council for Sustainable Development¡Ë¼çºÅ¤ÎÃºÁÇ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×(https://www.carbon-transparency.org/network)¡ÊPACT¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢PACT¤Ë½àµò¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£PACT¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥³ー¥×£³¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¥Çー¥¿¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»»½Ð¤·¤Æ¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¾å¤Ç¥Çー¥¿¸ò´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ñºÝ´ð½à¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ§Äê¤Ë¤è¤ê¡¢¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î¤ªµÒÍÍ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃºÁÇ¾ðÊó¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î°Õ»×·èÄê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸ºÌÜÉ¸½å¼é¤Î¸øÌó¤Î¼Â¸½¤È¥Í¥Ã¥È¥¼¥íÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂºÝ¤ÎÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃ¦ÃºÁÇ²½¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PACT½àµò¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤Ï¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ½ÉÊ¤ÎÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¥Çー¥¿¤ò°ÂÁ´¤«¤ÄÍÆ°×¤Ë»»½Ð¤·¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¾å¤Ç¥Çー¥¿¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î3DEXPERIECNE ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬PACT½àµò¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬PACT¤Îµ»½Ñµ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¬³Ê¤Ï¡¢WBCSD¤¬²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¶¦Æ±¼çºÅ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ò³è¤«¤·¡¢ÃºÁÇ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¤ÊÍø³²´Ø·¸¼Ô¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆºöÄê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ù¥ë¥¼¥ì¥ó¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ëÀ¤³¦¤Ï¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÛÁü¡¢Àß·×¡¢¸¡¾Ú¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤Ç¤¹¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë²½µ»½Ñ¤Ï¡¢´û¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢º£¤ä¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤òºÆÄêµÁ¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ä¶È³¦´Ö¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Ï¡¢¿×Â®¤ËÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î3DEXPERIENCE¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬PACT½àµò¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤ªµÒÍÍ¤¬Æ©ÌÀÀ¤ò¹â¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ³×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¶È³¦¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤ä´ë¶È¤ò±Û¤¨¤ÆÀ½ÉÊ¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÈÁê¸ß¤ËÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´ë¶È¤È¥µ¥×¥é¥¤¥äー´Ö¤Ç¥¹¥³ー¥×£³¤ÎÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥áー¥ë¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊó¤Î¶¦Í¤È³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3DEXPERIENCE¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¿Í¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¥Çー¥¿¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÃ±°ì¤ÎÏ¢·È²ÄÇ½¤Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë´Ä¶¤ËÉ³¤Å¤±¡¢´ë¶È³èÆ°¤ä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊñ³çÅª¤«¤Ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë²Ä»ë²½¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢À¸»º¡¢¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤Ë3DEXPERIENCE¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡¾Ú¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¬¹ç»î¸³¤Î´°Î»¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¤«¤ÄÁê¸ß±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ê¼êÃÊ¤ÇÀ½ÉÊ¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¥Çー¥¿¤ò¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢3DEXPERIENCE¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÏPACT½àµò¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆPACT¥«¥¿¥í¥°¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê°Ê¾å¡Ë
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î3DEXPERIENCE¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://www.3ds.com/ja/3dexperience/
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î3DEXPERIENCE¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢3¼¡¸µÀß·×¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢3D¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥â¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊPLM¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.3ds.com/ja/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È
X(https://x.com/3DSjapan) Facebook (https://www.facebook.com/DassaultSystemesNippon)LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/dassaultsystemes/?originalSubdomain=jp) YouTube (https://www.youtube.com/user/3dsjapan)
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï3DEXPERIENCE(R)¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¿ÍÎà¤Î¿ÊÊâ¤òÂ¥¤¹Ìò³ä¤òÃ´¤¤¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢3DEXPERIENCE¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ä¥¤¥ó¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¡¢À½Â¤¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òºÆÄêµÁ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ä´µ¼Ô¡¢»ÔÌ±¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í´ÖÃæ¿´¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï150¥õ¹ñ°Ê¾å¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¡¢¶È¼ï¤Î30Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë²ÁÃÍ
¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¢https://www.3ds.com/ja ¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë¡¢https://www.3ds.com ¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3DEXPERIENCE¡¢3DS¥í¥´¡¢Compass¥¢¥¤¥³¥ó¡¢IFWE¡¢3DEXCITE¡¢3DVIA¡¢BIOVIA¡¢CATIA¡¢CENTRIC PLM¡¢DELMIA¡¢ENOVIA¡¢GEOVIA¡¢MEDIDATA¡¢NETVIBES¡¢OUTSCALE¡¢SIMULIA¤ª¤è¤ÓSOLIDWORKS¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿²¤½£²ñ¼Ò¡ÊSocietas Europaea¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¤Î¾¦¶ÈºÛÈ½½ê½ñµ²Ý¤ËÅÐµÈÖ¹æ322 306 440¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥À¥Ã¥½ー¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤â¤·¤¯¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£