¡Öº£Ç¯ÅÙ¤è¤ê¿·²þ³×¡ªÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡×ÅâÍÈ¤²¹¥¤­¤ÎNo.1 ÈþÃËÈþ½÷¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMiss&Mr. KARAAGE AWARD 2025 Presented by ÆüËÜÅâÍÈ¶¨²ñ¡×³«ºÅ·èÄê¡ª

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³ô¼°²ñ¼ÒThemiss[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/65673/55/resize/d65673-55-1459636046e9824cf54c-3.png ]¡ÖMiss&Mr. KARAAGE AWARD¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¤ÎÅâÍÈ¤²¹¥¤ÃË½÷¤Ë¤è¤ëÅâÍÈ¤²¹¥¤¤ÎNo.1 ÈþÃËÈþ½÷¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤Ç4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯ÅÙ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¤ê¤ó¤ê¤ó¤µ¤ó¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¤éー¤¯¤ó¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/65673/55/resize/d65673-55-08943e170078529541d0-0.jpg ]¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥«¥é¥¢¥²¥Ë¥¹¥È¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡¢ÆüËÜÅâÍÈ¶¨²ñ¸øÇ§¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó½é¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æºå¿À¤«¤é¤¢¤²¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¸øÇ§¥ê¥Ýー¥¿ー¸¢Íø¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤Ë¤âº£²ó½é¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¸ÂÄê¸øÇ§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¾»ÉÈ¯¹Ô¡¢ºÇ¹â¶â¾Þ·èÄêÀï¡Ê»î¿©¿³ºº¡Ë»²²Ã¸¢Íø¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/65673/table/55_1_34fd5d15c4cf7dba764c1ba5bf2c7e4a.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/65673/55/resize/d65673-55-f29a0808a834a21dfc6a-3.png ]¡ÖMiss&Mr. KARAAGE AWARD 2025 Presented by ÆüËÜÅâÍÈ¶¨²ñ¡×¤Ï¡¢ÅâÍÈ¤²¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥¨ー¥¹¤òÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤¹¤Ù¤¯¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢WebÅêÉ¼¡¢SNS¿³ºº¡¢¿³ºº°÷¿³ºº¤Ê¤ÉÁí¹çÅª¤Ê¿³ºº¤Ë¤è¤ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÁª½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ Åö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢Àî¸ý½ÕÆà¡¢¶ÍÃ«ÈþÎè¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¢ÁêÍÕ²íµª¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ëÍÌ¾¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ù¥¹¥È¥«¥é¥¢¥²¥Ë¥¹¥È¡×¿·¿Í¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜÅâÍÈ¶¨²ñ¸øÇ§¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ºå¿À¤«¤é¤¢¤²¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Ë¸øÇ§¥ê¥Ýー¥¿ー¸¢Íø¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¸ÂÄê¸øÇ§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¾»ÉÈ¯¹Ô¡¢ºÇ¹â¶â¾Þ·èÄêÀï¡Ê»î¿©¿³ºº¡Ë»²²Ã¸¢Íø¤Ê¤É¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¡É¤¢¤²¡É¤Î¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÅâÍÈ¤²¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¥«¥é¥¢¥²¥Ë¥¹¥È¡×¤ÎÄ©Àï¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/65673/table/55_2_1f76cd985701418bd2dfd14e100343a9.jpg ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/65673/55/resize/d65673-55-3ac77b779f7d1216b60f-1.jpg ]¢£ÆüËÜÅâÍÈ¶¨²ñ ÀìÌ³Íý»ö È¬ÌÚ¹¨°ìÏº°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»Ô½Ð¿È¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥Ð¥¤¥¯Î¹¹Ô¤È¿©¤ÙÊâ¤¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢³ÆÃÏ¤ÎÌ¾ÊªÎÁÍý¤ÈÍÌ¾Å¹¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÊüÏ²¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£³¤³°¥°¥ë¥áÎ¹¹Ô¤Ï35¥«¹ñ°Ê¾å¡£¿©¤Ù¤¿ÅâÍÈ¤²¤ÏÁ´¹ñ¤Ç5,000Å¹ÊÞ°Ê¾å¡£¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÅâÍÈ¤²¤ÏÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¹ñÌ±¿©¤Ç¤¢¤ëÅâÍÈ¤²¤òÀ¤³¦¡ÖKARAAGE¡×¤Ë¤¹¤Ù¤¯À¤³¦ÀïÎ¬¤ò²èºöÃæ¡£[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/65673/table/55_3_8bd3f3c56602c4b91f2cd7d7b9a50c7d.jpg ]¼çºÅ¡§Miss&Mr. KARAAGE AWARD 2025±¿±Ä»öÌ³¶É´ë²èÀ©ºî¡¦Ãøºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒThemiss»²²Ã»ñ³Ê¡§ÅâÍÈ¤²¤¬¹¥¤¤Ê¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤ÊÃË½÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§2024Ç¯12·î~2025Ç¯4·î ¼ø¾Þ¼°¡§2025Ç¯4·î9Æü(¿å) ¤«¤é¤¢¤²¥°¥é¥ó¥×¥ê(R) ¥Û¥Æ¥ë²í½ö±àÅìµþ¸ø¼°HP¡§https://www.karaageaward.site/