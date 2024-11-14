¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¢¶È³¦ºÇÂ®¡¢Í¥¤ì¤¿ÅÅÎÏ¸úÎ¨¤òÈ÷¤¨¤¿60TB SSD¤òÈ¯É½

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2024Ç¯11·î12Æü - ¥¢¥¤¥À¥Û½£¥Ü¥¤¥·È¯ - Micron Technology, Inc.¡ÊNasdaq¡§MU¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢¿·À½ÉÊ¡ÖMicron 6550 ION NVMe(TM) SSD¡×¤Î¸ÜµÒ¸þ¤±Ç§¾Ú¥×¥í¥»¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢60TB¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±SSD¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÎÅ¾Á÷Â®ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¶È³¦¤Ç½é¤á¤ÆE3.S¤Ê¤é¤Ó¤ËPCIe Gen5¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹*1¡£¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ëMicron 6500 ION SSD¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¥¨¥¯¥µ¥¹¥±ー¥ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ÎÆ³Æþ¤ÎÍ×µá¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀÇ½¡¢¾ÊÅÅÎÏÀ¡¢ÂÑµ×À¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥é¥Ã¥¯Ì©ÅÙ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀß·×¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6550 ION¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯AI¥Çー¥¿¥ì¥¤¥¯¡¢¥Çー¥¿¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¥Çー¥¿½àÈ÷¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È½èÍý¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢Ê¬ÀÏ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢ÂçÍÆÎÌ¤ÎNVMe¤òÍ×¤¹¤ë¥ïー¥¯¥íー¥É¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
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- 6550 IONÀ½ÉÊ³µÍ×(https://jp.micron.com/content/dam/micron/global/public/products/product-flyer/6550-ion-nvme-ssd-product-brief.pdf)
- 6550 ION AI¥ïー¥¯¥íー¥Éµ»½Ñ³µÍ×(https://jp.micron.com/content/dam/micron/global/public/products/technical-marketing-brief/6550-ion-ssd-ai-checkpoint-unet3d-dlrm-tech-brief.pdf)
- 6550 ION ¥Ö¥í¥°(https://jp.micron.com/about/blog/applications/data-center/meet-the-micron-6550-ion-the-next-breakthrough-storage-innovation)
- 6550 ION À½ÉÊ²èÁü¥®¥ã¥é¥êー(https://jp.micron.com/about/press/image-gallery/products-technology/ssd/6550)
- 6550 ION NVIDIA GDS µ»½Ñ³µÍ×(https://jp.micron.com/content/dam/micron/global/public/products/technical-marketing-brief/micron-6550-ion-gds-tech-brief.pdf)
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(C) 2024 Micron Technology, Inc. All rights reserved. ¾ðÊó¡¢À½ÉÊ¡¢»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤Î¥í¥´¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¤Î¾¦É¸¤ÏMicron Technology, Inc.¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£