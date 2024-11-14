³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥ê¥ó¥¯¡¢2024Ç¯10·î¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤Ë³«¶È¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀ¡ÖSTATION Ai¡×¤ËËÜ¼Ò°ÜÅ¾
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥ê¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§STATION AiÆâ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×Ìî ¾°Çî¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¡¢¼ÒÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2024Ç¯11·î¡¢ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀ¡ÖSTATION Ai¡×¤ØËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/2852/table/12_1_ca32c85d3ec70292aa5f70e4360d9183.jpg ]
°ÜÅ¾¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¥Þ¥¤¥¯¥í¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Îµ×Ìî¶âÂ°¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µ×Ìî ÃéÇî¡Ë¤ò´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ë»ý¤Á¡¢À¸»º´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ÉÀ½Â¤¶È¸þ¤±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤È¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ëIoT¥¯¥é¥¦¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤äÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤â¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥ê¥ó¥¯¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Microsoft Azure¤äMicrosoft 365¡¢À¸À®AIµ»½Ñ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£STATION Ai¤ËËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ì©ÅÙ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¡¢´ûÂ¸¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤ä¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
STATION Ai ¤ÎÆÃÄ§
¼õÉÕ
¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹
¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Ùー¥¹
²°¾å
¡ÖSTATION Ai¡×¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËºöÄê¤µ¤ì¤¿¡ÖAichi-StartupÀïÎ¬¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢2024Ç¯10·î¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÄáÉñ¸ø±àÆîÂ¦¤Ë³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëSTATION Ai³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó CEO¡§º´¶¶ ¹¨Î´¡Ë¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó500¼Ò¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢Ìó200¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤äÂç³Ø¤¬½¸¤¦¹ñÆâ¶þ»Ø¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢»ÜÀßµ¬ÌÏ¤È»²²Ã´ë¶È¿ô¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ³èÆ°¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
STATION Ai¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È :
https://stationai.co.jp/
°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ
¿·¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¦¥µー¥Ó¥¹¡¢±Ä¶ÈÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ÜÅ¾¸å¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¡¢¥Ø¥ë¥×¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥Ôー¥É¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢4¤Ä¤Î¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤òÄÌ¤¸¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤ë¤è¤¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥¯¥í¥ê¥ó¥¯
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹: info@microlink.co.jp