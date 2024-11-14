¿¹ ÍµÇ· Íý»ö¡¿¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤¬ÊÆ»ïTIME¤Ë¤è¤ë¡Ö2024Ç¯µ¤¸õÊÑÆ°¤ËºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥êー¥Àー100Ì¾¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿

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¡ÊURL¡Ëhttps://www.jogmec.go.jp/news/release/news_08_00054.html
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https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_10_00212.html?mid=pr20241114
https://prtimes.jp/a/?f=d12624-828-602aa7e094ee6d7f67f864fedf808705.pdf