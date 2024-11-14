¡Ö¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥Ö ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ ¥¨¥¥¹¥Ý¡×¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌî ½ÓÌé(¤³¤¦¤Î ¤È¤·¤ä)¡¢°Ê²¼ÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«)¤Ï¡¢2024Ç¯11·î20Æü(¿å)¤«¤é¤Î3Æü´Ö¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAI/À¸À®AI¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ë»ö¶ÈÊÑ³×¤È»º¶ÈDX¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖEdgeTech+ 2024¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥Ö ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ ¥¨¥¥¹¥Ý¡×(¾®´ÖÈÖ¹æ¡§DM-11)¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«¤Ï¡¢¡È¤Ï¤«¤ë¡Éµ»½Ñ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³«È¯»Ù±ç¤ä°ÂÁ´¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ä¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«ー¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤²ÃÂ®¤¹¤ëSDV(¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥Óー¥¯¥ë)³«È¯¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢OTA(Over The Air)¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥°½¤Àµ¤ä·ÑÂ³Åª¤Êµ¡Ç½²þÁ±¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³«È¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¹âÂ®²½(¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£)¤ä¡¢¼«Æ°¼Ö³«È¯¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëµ¬À©¡¦µ¬³Ê¤Ø¤Î³Î¼Â¤Ê½àµò(¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹)¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Æ¼ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¡¦¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸
¡Ú ½ÐÅ¸³µÍ× ¡Û
¢£³«ºÅÅ¸Ì¾¡§¡ÖEdgeTech+ 2024¡×ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¥ªー¥È¥âー¥Æ¥£¥Ö ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ ¥¨¥¥¹¥Ý¡×
¢£²ñ´ü¡§2024Ç¯11·î20Æü(¿å)～22Æü(¶â)
¢£»þ´Ö¡§10:00～17:00¡¡¢¨21Æü(ÌÚ)¤Î¤ß18:00¤Þ¤Ç
¢£¾ì½ê¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ(Å¸¼¨¥Ûー¥ë¡¿¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¥Ûー¥ë)
¢£¾®´ÖÈÖ¹æ¡§DM-11
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.jasa.or.jp/expo/
¢£½ÐÅ¸¤ªÃÎ¤é¤»¥Úー¥¸¡§https://www.toyo.co.jp/ss/seminar/detail/edgetech2024
¡Ú ¼ç¤ÊÅ¸¼¨À½ÉÊ ¡Û
¡üSaaS·¿·ÑÂ³Åª¥Æ¥¹¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBlazeMeter¡×
¥Ö¥é¥¦¥¶¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÂçµ¬ÌÏÉé²Ù¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤ä±þÅú»þ´Ö¡¢¥¨¥éー¥ìー¥È¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Â¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢³«È¯¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤È¸úÎ¨Åª¤Ê´ÉÍý¤ò»Ù±ç¡£
¡ü¹âÂ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ðー¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖHelix Core¡×
¥½ー¥¹¥³ー¥É¤«¤é¥Ú¥¿¥Ð¥¤¥Èµé¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¤ò°ì¸µ´ÉÍý¡£Âçµ¬ÌÏ³«È¯¤äÊ¬»¶³«È¯¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¹âÂ®¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¼Â¸½¡£
¡ü¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ùー¥¹ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¡ÖVCode¡×
¥Ð¥¤¥Ê¥ê²òÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£À½¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤ò´Þ¤à¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤ò¸¡½Ð¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤SBOM¤ÎÀ¸À®µ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£
¡ü¼«Î§·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖXGuard¡×
ÁÈ¹þ¤ß·¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¤Î¾ðÊó½¸ÀÑ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Î2¤Ä¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡£¼ÖºÜ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë°Û¾ï¤Î¼«Æ°¸¡ÃÎ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥ê¥êー¥¹¸å¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î·ÑÂ³¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£
¡ü¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯Àß·×»Ù±ç¥Äー¥ë¡Öastah* SysML&System Safety¡×
¥â¥Ç¥ë¥Ùー¥¹¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°(MBSE)¤Î¼ÂÁ©¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¸À¸ìSysML¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¡¦Àß·×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Äー¥ë¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¡È¤Ï¤«¤ë¡Éµ»½Ñ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢Àè¿Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¡¢EMC(ÅÅ¼§´Ä¶Î¾Î©À)¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢ËÉ±Ò¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤Î³«È¯¤Ê¤É¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬Ìî¤Ø¤ÎºÇ¿··×Â¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢ÆÈ¼«¤Î·×Â¬µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼«¼ÒÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·µ¬»ö¶ÈÅê»ñ¤äM&A¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¤â¤È¹ñÆâ³°»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤È»º¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥« Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.toyo.co.jp/