¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥° 2024-2025¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 11·î17Æü³«ºÅ µþÅÔ¥«¥°¥ä¥é¥¤¥º vs ÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÁª¼êÈ¯É½

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°


¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥° 2024-2025¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 11·î17Æü³«ºÅ µþÅÔ¥«¥°¥ä¥é¥¤¥º vs ÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÁª¼ê¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é▶︎https://tleague.jp/ticket/


¥Áー¥à¡¦¸Ä¿ÍÂÐÀï¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é▶︎https://tleague.sponity.jp/matches/team_match_up.php?home=10&away=5(https://tleague.sponity.jp/matches/team_match_up.php?home=10&away=5)