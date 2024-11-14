¥¨¥³¥×¥í2024¡ÖSX¥¾ー¥ó¡× À¤³¦Ä¬Î®¤È´ë¶È¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÆÀ¤è¤¦¡ª
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë·Ð±Ä¿ä¿Êµ¡¹½¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§ÀÐÅÄ½¨µ±¡¦ÀìÌ³Íý»ö¡§ÊÉÃ«Éðµ×¡¢°Ê²¼¡ÖSuMPO¡Ê¤µ¤ó¤Ý¡Ë¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Ã«Éô¹ä¡Ë¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡Ö¥¨¥³¥×¥í2024¡×¤ò12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±´ü´Ö¡¢SuMPO¤Ç¤Ï¡ÊÅìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥ÈÅì5¥Ûー¥ë¡¢¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§5-034¡Ë¡¢SX¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¥¾ー¥ó¤òÀß¤±¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÅù¤ÎÃÏµå´Ä¶ÌäÂê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°Ê²¼¤Î26¼Ò¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏµå´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½Û´Ä·ÐºÑ¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡ÖSX¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー´Ö¤Ç¤ÎÏ¢·È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËÜÅ¸¼¨²ñ¤ÇSuMPO¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑ²ÁÃÍ¡ß¼Ò²ñ²ÁÃÍ=´ë¶È²ÁÃÍ～¼¡Âå¤òÁÏ¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Êー～¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËSX¥¾ー¥ó¤òÀß¤±½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£SX¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÆ±´ü²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢µÚ¤Ó¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê·Ð±Ä¡¦»ö¶ÈÊÑ³×¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¤³¤¦¤·¤¿³µÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î³§ÍÍ¡¢Á´26¼Ò¤¬°ìÆ²¤Ë²ð¤·¡ÖSX¥¾ー¥ó¡×¤òÀß¤±¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥íー¥«¥ë¥¨¥³¥Î¥ßー¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è·ÐºÑ¡Ë¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½ÉÊÀß·×¡Ë¡¢¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©ÎÁÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¡¢DX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î7¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¢³èÆ°ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢SX¥¾ー¥óÆâ¤ËÀß¤±¤¿¥ß¥Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÏSX¥¾ー¥ó½ÐÅ¸´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¤ä¡¢¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ¤Ê¤ÉSX¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿³Æ¼Ò¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤¤¤¿¤À¤¯¡ÖSX¥»¥ß¥Êー¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
SX¥»¥ß¥Êー¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ä³Æ´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ÎÅ¸¼¨ÆâÍÆÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢SuMPO web¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://sumpo.or.jp/seminar/awards/index.html¡Ë
¡¡¡Ö¥¨¥³¥×¥í¡×¤«¤é¡ÖSX¡×¤Ø¡¢Â¿ÍÍ¤Ê½ÐÅ¸¼Ô¤¬½¸»¶¤·¡¢Íè¤ë¶áÌ¤Íè¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äºÇ¿·¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ëËÜÅ¸¼¨²ñ¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÆ±»þ³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¡¢SX¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¼Ò²ñ¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ã³«ºÅ³µÍ×¢ä
Ì¾¡¡¾Î¡§¡¡¥¨¥³¥×¥í2024
²ñ¡¡´ü¡§¡¡2024Ç¯12·î4Æü(¿å)～6Æü(¶â)¡¡10»þ～17»þ
²ñ¡¡¾ì¡§¡¡Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡Åì¥Ûー¥ë
Æþ¾ìÎÁ¡§¡¡ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë¡¡https://messe.nikkei.co.jp/ep/
¼ç¡¡ºÅ¡§¡¡ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë·Ð±Ä¿ä¿Êµ¡¹½
¢£SuMPO¥Öー¥¹¤ÈSX¥¾ー¥ó
SuMPO¥Öー¥¹¤ÈSX¥¾ー¥óÇÛÃÖ¿Þ
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë·Ð±Ä¿ä¿Êµ¡¹½¡¡
·Ð±Ä´ë²èÉô¡¡¹Êó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¼¼
Mail¡§eco-pro@sumpo.or.jp
HP¡§https://sumpo.or.jp/seminar/awards/index.html