¡Ú11·î21Æü(ÌÚ)ÌµÎÁ¶¦ºÅ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Û¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ï¢·È¶¯²½¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Îー¥Ð¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§½¡Áü ½ß¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥Îー¥Ð¡×¡Ë¤Ï¡¢¥«¥¤¥í¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´½¡ Âç²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥«¥¤¥í¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ë¤È¤Î¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¡¢¡Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ç¼Â¸½¡ª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ß±Ä¶È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ÈÇä¾åºÇÂç²½¡×¤ò2024Ç¯11·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢22Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://innova-jp.com/seminar/p-webinar/data-driven-sales-marketing-success
´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Æü¡¹¤Î±Ä¶È³èÆ°µÏ¿¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ÎÀ®²Ì¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÍúÎò¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥Çー¥¿¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖµÏ¿¡×¤È¤·¤ÆÌ²¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢BtoB´ë¶È¤Î±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢´ë¶ÈÆâ¤Ë´û¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥Çー¥¿¤òÀïÎ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢±Ä¶È¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çä¾å¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÏÀË¡¤È¼ÂÁ©ÊýË¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
- ±Ä¶È¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý
- Çä¾å¡¢ROI¤òºÇÂç²½¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤ÎÃ´Åö¼Ô¡¦ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý
- ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±Ä¶ÈÀïÎ¬¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ
2024Ç¯11·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～14:00¡¡LIVEÇÛ¿®
2024Ç¯11·î22Æü¡Ê¶â¡Ë13:00～14:00¡¡Ï¿²èÇÛ¿®
²ñ¾ì
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¡Ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Êý¤ØZoom¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¤ª¿½¹þ¤ß
°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://innova-jp.com/seminar/p-webinar/data-driven-sales-marketing-success
ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Îー¥Ð
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡
½¡Áü ½ß
Ê¡Åç¸©Î©°ÂÀÑ¹â¹»¡¢ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢Âç³Ø¥¦¥©ー¥È¥ó¹»MBA¡Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Àì¹¶¡Ë¡£1998Ç¯¤ËÉÙ»ÎÄÌ¤ËÆþ¼Ò¡¢ËÌÊÆ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¹½ÃÛ¤ä²Á³ÊÀïÎ¬¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍýÅù¤Î¹ÈÆ¤Ê¶ÈÌ³¤ò·Ð¸³¡£
MBAÎ±³Ø¸å¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÅ¾¿¦¤·¡¢³ÚÅ·¤ÇÊªÎ®»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Í¥¯¥¹¥Ñ¥¹¡Ê¸½¥Èー¥Á¥é¥¤¥È¡Ë¤Ç¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥¤¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Î©¤Á¾å¤²¤òÃ´Åö¡£¥Í¥¯¥¹¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È³«È¯ÉôÄ¹¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤È¤ÎÄó·È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
2011Ç¯6·î¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Îー¥Ð¤òÀßÎ©¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
¥«¥¤¥í¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
COO¡¡
Çò°æ Â§¹Ô
Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¡£¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¡¢³°»ñ·Ï¥áー¥«ー´ë¶È¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢2012Ç¯¤Ë¥«¥¤¥í¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÁÏ¶È¤Ë»²²è¡£CTO / ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢Æ³Æþ·ï¿ô2,000·ï¤ÎCRM¡ÖKairos3¡×¤ÎÀß·×µÚ¤Ó³«È¯¤ò¸£°ú¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼èÄùÌòCOO¤È¤·¤Æ¥»ー¥ë¥¹ / ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° / ¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤ÎÅý³ç¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢³°Éô¹Ö±é¤ÎÅÐÃÅ¤ä¥æー¥¶ー¸þ¤±ÊÙ¶¯²ñ¤Ç¤Î¹Ö»Õ / ¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¡£