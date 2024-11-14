¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ªÉô²°Ãµ¤·¡¡¿´¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÄÂÂß½»Âð¸¡º÷¥µ¥¤¥È³«Àß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥É(ËÜ¼Ò:ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¡¢ÂåÉ½:¶áÆ£ÍÎ½Ó)¤Ï¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤ò¼Ö¤¤¤¹¥æ-¥¶-¤ÎÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤ÈÂç²È¤µ¤ó¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ëÄÂÂß½»Âð¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
ÊÀ¼Ò¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëÊª·ï¤Ï´°Á´¤Ê¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÄÂÂßÊª·ï¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ï-¥ÉÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤ÄÊý¤Î¤´ÍøÍÑ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÂç²È¤µ¤ó¤ÎÊª·ï¤ò
¡Ö¿´¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÊª·ï¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤ÄÊý¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤¿Âç²È¤µ¤ó¤Î½êÍ¤¹¤ë¡¢°Â¿´¤·¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿´¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÄÂÂß½»Âð¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÄÂÂß½»Âð¸¡º÷¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
1. ¼Ö¤¤¤¹¥æ-¥¶-¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤ÎÆþµï¤ËÍý²ò¤¢¤ëÂç²È¤µ¤ó¤Î¤×¤±¤Ã¤ó¤Î·ÇºÜ¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤À¤±¡¡
¡¡¤Ç¤Ê¤¯°ìÈÌ¤ÎÂç²È¤µ¤ó¤âÄÂÂßÊª·ï¤ò¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë»ö¤¬²ÄÇ½¡£
2. Êª·ï¤Î¼Ì¿¿ÅÐÏ¿»þ¤ËÀìÍÑ¤ÎÃÊº¹¥Á¥§¥Ã¥«ー¤Ç¸¼´Ø¤äÉô²°¤ÎÃÊº¹¤ò²Ä»ë²½¡£
¡¡ (¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥°¥ëー¥×¤ÎÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¡¢¥Ó-¥¢¥·¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤ó¤È¶¦Æ±³«È¯)
¡¡ ÆâÍ÷Á°¤Ë¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤¬¤´¼«¿È¤ä²ð½õ¼Ô¤ÎÊý¤¬µöÍÆ²ÄÇ½¤ÊÃÊº¹¤äÉý¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë
¡¡ »ÅÁÈ¤ß¡£
3. Âç²È¤µ¤ó¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤µ¤ó¤Ø¤ÎÊª·ï·ÇºÜ»þ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤äÆ°²è¤òÄó¶¡¤·¥Õ¥©¥íー¡£
4. ¥ê¥Õ¥©ー¥à¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÂç²È¤µ¤ó¤ÎÈñÍÑÉéÃ´·Ú¸º¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£
5. ¶õ¼¼¤ËÇº¤àÂç²È¤µ¤ó¤ä´ÉÍý²ñ¼Ò¤È¡¢Êª·ïÃµ¤·¤ËÇº¤à¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤ò¥µ¥¤¥È¤Ç·Ò¤®¡¢½»¤Þ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ
¡¡ Áê¸ßÉÞ½õ¤Î´Ø·¸¤òÄó¶¡¡£
¡ÖÃÊº¹¥Á¥§¥Ã¥«ー¡×¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥°¥ëー¥×¤ÎÆÃÎã»Ò²ñ¼Ò¡¢¥Ó-¥¢¥·¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤ó¤È¶¦Æ±³«È¯
Éý¡»¡»cm¡¢ÃÊº¹¡»cm¤Ê¤ÉµºÜ¤·¡¢¾ðÊó¤Î²Ä»ë²½¤ò¿Þ¤ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥É¡¡ÂåÉ½¡¡¶áÆ£ÍÎ½Ó
¼ÂºÝ¤ÎÆâÍ÷¤ÎÍÍ»Ò
¥µ¥¤¥È±¿±Ä²ñ¼ÒÂåÉ½¡¡¶áÆ£ÍÎ½Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡£²Ç¯Á°¤Ë¼Ö¥¤¥¹¥é¥°¥Ó-¸µÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»°ºåÍÎ¹Ô»á¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¤ËÄÂÂßÊª·ï¤Ø¤ÎÆþµï¤Ï
¼Ö¤¤¤¹¥æ-¥¶-¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤ÇÃµ¤¹É¬Í×¤â¤¢¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¸ø±Ä½»Âð¤Ê¤É¤Î
ÂÐ±þÊª·ï¤â¤´¤¯¶Ï¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Èæ³ÓÅªÄ¹´ü¤Îµï½»¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Êª·ïÃµ¤·¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¼Ö¤¤¤¹ÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤É¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤¬Æþµï
¤¹¤ëÊª·ï¤Ï°ìÅÙËä¤Þ¤ë¤È¶õ¼¼¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤É¤Î¼ÂÂÖ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÄÂÂßÊª·ï¤Î¶õ¼¼ÌäÂê¤ËÇº¤àÂç²È¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¡¢¹âÎð²½¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¶È¤Ë·È¤ï¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤ò¸«²á¤´¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Î©»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤äÉÔÆ°»º¶È¡¢·úÃÛ¶È´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤È¤Î¶¨µÄ¤ä¥Õ¥©ー¥é¥à³«ºÅ¡¢¼Ö¤¤¤¹¥æ-¥¶-¤ä¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤ÄÊý¤Ø¤Î
¥¢¥ó¥±ー¥È¼ý½¸¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¥µ¥¤¥È³«Àß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Íý²ò¤Î¤¢¤ëÂç²È¤µ¤ó¤Î¿´¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥êーÄÂÂßÊª·ï¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç²È¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊý¤¬¶õ¼¼¤òÄ¹´ü´ÖÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶õ¼¼ÌäÂê¤Î²ò¾Ã¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿´¤ÎÄÌ¤Ã¤¿Áê¸ßÉÞ½õ¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò¹Ô¤¦°Ù¡¢¾®µ¬ÌÏ¤ÊÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½½ÐÍè¤ëºÙ¤«¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤ÇËÜ¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢»°ºåÍÎ¹Ô¤µ¤ó
¥µ¥¤¥È±¿±Ä²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥É
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ : ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô²ÙÍÈÄ®10-13 ÂçÊ¬Ë¡Áâ¥Ó¥ë201
ÅÅÏÃÈÖ¹æ : 097-529-7100
ÂåÉ½ : ¶áÆ£ÍÎ½Ó
ÀßÎ©¡¡2017Ç¯4·î5Æü
ÌÈµöÈÖ¹æ¡¡ÂçÊ¬¸©ÃÎ»ö(2)Âè3272¹æ
½êÂ°¶¨²ñ¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í Á´ÆüËÜÉÔÆ°»º¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÉÔÆ°»ºÊÝ¾Ú¶¨²ñ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¡¢ÄÂÂß¡¢Ãç²ð¡¢´ÉÍý¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ©ºî
HP https://www.creaid2017.jp/
¡¡¡¡https://kurumaisu.net/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¡info@kurumaisu.net ·ÈÂÓÅÅÏÃ090-2718-6416¡¡¶áÆ£¤Þ¤Ç
(http://www.vreaid2017/jp)