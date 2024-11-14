¡ÚÀ¸»º´ÉÍý¤ÈDX¤Î¥Æ¥¯¥Î¥¢¡Û¤¢¤¤¤Á»º¶ÈDX¿ä¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥àÀßÎ©£³¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAI³èÍÑ¡ßDXÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー ～AI¤ÇÀÚ¤ê³«¤¯Ãæ¾®´ë¶È¤Î¿·¤¿¤ÊÆ»～¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ºê ¹Ì¼£¡Ë¤Ï¡¢11/26¤Ë°¦ÃÎ¸©»º¶ÈÏ«Æ¯¥»¥ó¥¿ー¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¯¤¢¤¤¤Á¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAI³èÍÑ¡ßDXÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー ～AI¤ÇÀÚ¤ê³«¤¯Ãæ¾®´ë¶È¤Î¿·¤¿¤ÊÆ»～¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤¢¤¤¤Á»º¶ÈDX¿ä¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÎÀßÎ©£³¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëÀ¸À®AIµ»½Ñ¤È¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑË¡¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊAIÆ³Æþ¤ÎÍ×ÅÀ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎDX»öÎã¤ò³Ø¤Ù¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¾»É¸ò´¹¡¦¸òÎ®²ñ¤ä¡¢IT¥Ù¥ó¥Àー¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
https://www.aibsc.jp/support/43663/
¢£³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/134_1_69e87bc455db091f64798792b8852271.jpg ]
½ÐÅ¸À½ÉÊ
AI¡¦IoT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡§¹¶¤á¤ÎDX¡¡AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ³×
¡¦²áµî¤ÎÎà»÷¿ÞÌÌ¤ò¸¡º÷¤¹¤ë2D¿ÞÌÌ¡ÊÊ¿ÌÌ¿Þ¡ËÀìÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ØAIÎà»÷¿ÞÌÌ¸¡º÷¡Ù(https://www.techs-s.com/product/ai-ruiji)
Ãæ¾®À½Â¤¶ÈÍÍ¸þ¤±DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È :
https://www.techs-s.com
IT¥Äー¥ë¤ÈÆ³Æþ»þ¤ÎÈ¼Áö·¿»Ù±ç¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥¢
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥¢
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³ºê ¹Ì¼£
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§´ôÉì¸©´ôÉì»ÔËÜÁñÃæ¥ÎÄ®8-8-1
ÀßÎ©¡§1985Ç¯10·î
»ñËÜ¶â¡§7,280Ëü±ß
¼Ò°÷¿ô¡§360Ì¾¡Ê2024Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡Ë
URL¡§https://www.technoa.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ãæ¾®À½Â¤¶ÈÍÍ¸þ¤±¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´ØÍÍ¸þ¤±¡¢¥«¥¹¥¿¥àEC¥µ¥¤¥ÈÍÍ¸þ¤±¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥Õ¥È¤òÄó¶¡¡£IT·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤äÈ¼Áö»Ù±ç·¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎDX¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¡£
´ë¶ÈÍýÇ°¡§±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿´ë¶È¤ä¿Í¡¹¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÌ´¡§±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿´ë¶È¤ä¿Í¡¹¤Ø´¶Æ°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÎÀ¼¡Ù¤¬ÆÏ¤¯IT´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È
--------------------------
Âè54²ó(2020)¥°¥Ã¥É¥«¥ó¥Ñ¥ËーÂç¾Þ ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ
Âè11²ó¡ÖÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤²ñ¼Ò¡×Âç¾Þ¼õ¾Þ
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î¼õ¾ÞÎò
https://www.technoa.co.jp/company/awards/
¥Æ¥¯¥Î¥¢¤Ç¤ÏSNS¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.technoa.co.jp/sns_link