¡ÚÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¤ª»ÒÍÍÌµÎÁ¡ª¡Û¤¢¤¤¤Á¥¦¥£ー¥¯¤Ï¤ªÆÀ¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡õ£±Çñ£²¿©ÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢Ë¶¶¤Ë²ÈÂ²¤Ç¿©¤Ù¤ê¤ó¡ªÇñ¤Þ¤ê¤ó¡ª½¸¤Þ¤ê¤ó¡ª
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢Ë¶¶¡Ê°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¡¦Áí»ÙÇÛ¿Í µ×ÊÝµ·°ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Á¸©Ì±¤ÎÆü¡×¤ò´Þ¤à¡Ö¤¢¤¤¤Á¥¦¥£ー¥¯¡×¤Î£²£°£²£´Ç¯£±£±·î£²£±Æü¡ÊÌÚ¡Ë～£±£±·î£²£·Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Âç¿Í£±Ì¾¤Ë¤Ä¤Ãæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¤ª»ÒÍÍ¤¬ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥í¥¸¥§ー¥ë¡×¡¡¤ß¤«¤ï¥Þ¥ë¥·¥§ with SDGs
¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥í¥¸¥§ー¥ë¡×
³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¤ß¤«¤ï¥Þ¥ë¥·¥§ with SDGs¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í£±Ì¾¤Ë¤Ä¤Ãæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¤ª»ÒÍÍ£±Ì¾¤¬ÌµÎÁ¡ª
ÄÌ¾ïÎÁ¶â¤Ï¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸2,000±ß～¡¢ÍÄ»ù¡Ê£´ºÐ°Ê¾å¡Ë1,200±ß～¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¤ä¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡¢´Å¸ý¥«¥ìー¤Ê¤É¤ª»ÒÍÍ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Æü¤Ë¤Á¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤ê¡¢Äó¶¡¥á¥Ë¥åー¤äÎÁ¶â¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥é¥ó¥Á¢
¡¡https://www.associa.com/tyh/restaurant/rosiere/lunch/17161272086548a428dc759/
¡¡¥Ç¥£¥Êー¢
¡¡https://www.associa.com/tyh/restaurant/rosiere/dinner/1267477280670f5a4664512/
¥á¥Ë¥åー°ìÎã
¡Ú¥«ー¥Ó¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Û¢¨¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÀ¹¤êÉÕ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¡¡¦Ë¶¶¤ÎÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì¡ÖÂç°ìÀÄ²Ì¡×Ä¾Á÷ÌîºÚ¤È¥Ùー¥³¥ó¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¥Ð¥¿ー¥Ð¥¹¥¿¡Ê¥é¥ó¥Á¡Ë
¡¡¡¦µí¥ê¥Ö¤ÎBBQ¥íー¥¹¥È¡Ê¥Ç¥£¥Êー¡Ë
¡ÚÎäÀ½ÎÁÍý¡Û
¡¡¡¦¥º¥Ã¥ー¥Ë¤È¥Ù¥Óー¥Û¥¿¥Æ¤Î¥ì¥â¥ó¥ª¥¤¥ë¥Þ¥ê¥Í
¡¡¡¦Ë¶¶¤ÎÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì¡ÖÂç°ìÀÄ²Ì¡×Ä¾Á÷ÌîºÚ¤Î¾Æ¤ÆîÈÚÄÒ¤±
¡Ú²¹À½ÎÁÍý¡Û
¡¡¡¦Ë¶¶¤ÎÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì¡ÖÂç°ìÀÄ²Ì¡×Ä¾Á÷ÌîºÚ¤Î¥»¥¤¥í¾ø¤·
¡¡¡¦¶äºú¤ÎÌ£Á¹É÷Ì£¥ª¥é¥ó¥Çー¥º¥½ー¥¹
¡¡¡¦·ÜÆù¤È¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¥Þ¥è¥Íー¥ºßÖ¤á¡¡Åù
Ë¶¶¤ÎÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì¡ÖÂç°ìÀÄ²Ì¡×Ä¾Á÷ÌîºÚ¤Î¾Æ¤ÆîÈÚÄÒ¤±
Ë¶¶¤ÎÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì¡ÖÂç°ìÀÄ²Ì¡×Ä¾Á÷ÌîºÚ¤Î¤»¤¤¤í¾ø¤·
¶äºú¤ÎÌ£Á¹É÷Ì£¥ª¥é¥ó¥Çー¥º¥½ー¥¹
£±Çñ£²¿©ÉÕ½ÉÇñ¥×¥é¥ó
Âç¿Í£±Ì¾¤Ë¤Ä¤Ãæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÎÅº¤¤¿²¡õ¤ª¿©»ö¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë£±Çñ£²¿©ÉÕ¤¤Î¤ªÆÀ¤Ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä¡ª
ÎÁ¶â¤ÏÂç¿Í£²Ì¾ÍøÍÑ¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à£±¼¼20,000±ß¡Ê£±Çñ£²¿©ÉÕ¤¡Ë
Îã¤¨¤Ð¤´Î¾¿Æ¤ÈÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¤ª»ÒÍÍ£²Ì¾¤Î¹ç·×£´Ì¾¤Î¾ì¹ç¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê5,000±ß¡ª
¥À¥Ö¥ë¥ëー¥à¤Ç¤Î¤´½ÉÇñ¤Ê¤é¡¢1¼¼15,000±ß¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¡ª
Í½Ìó¤Ï¤´½ÉÇñ¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à¤Î¤ªÉô²°¥¿¥¤¥×¤ÏÆü¤Ë¤Á¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥Ö¥ë¥ëー¥à
¡Ú¼¼¿ô¸ÂÄê¡Û¡ÚÃæ³ØÀ¸¤Þ¤Ç¡ÛÅº¤¤¿²¤ª»ÒÍÍÌµÎÁ ¤¢¤¤¤Á¥¦¥£ー¥¯ÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¡ÊÄ«Í¼ÉÕ¤¡Ë
¡¡https://www.associa.com/tyh/stay/packages/000170/
¡Ú¥×¥é¥óÆâÍÆ¡Û
¡¡¥Ö¥Ã¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥í¥¸¥§ー¥ë¡×¤Ç¤ÎÍ¼¿©¡õÄ«¿©¤¬ÉÕ¤¤¤¿½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡£±.ÄÌ¾ï¤Ï¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤ÎÅº¤¤¿²ÌµÎÁ¤¬¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Þ¤ÇÅº¤¤¿²ÌµÎÁ¡ª
¡¡¡ÊÂç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤¤ª»ÒÍÍ1Ì¾¡Ë
¡¡£².Åº¤¤¿²¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ª¿©»ö¤âÌµÎÁ¡ª
¡¡£³.Ãó¼Ö¾ì1Çñ1ÂæÊ¬¤âÌµÎÁ¡ª
¡Ú¥×¥é¥óÅ¬ÍÑ´ü´Ö¡Û
¡¡2024Ç¯11·î21¡ÊÌÚ¡Ë～2024Ç¯11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë½ÉÇñÊ¬¤Þ¤Ç
¡¡¢¨Á°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ×Í½Ìó
¤¢¤¤¤Á¸©Ì±¤ÎÆü ¥í¥´¥Þー¥¯
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢Ë¶¶
440-0075
°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô²ÖÅÄÄ®À¾½É
URL¡§https://www.associa.com/tyh/
Tel¡§0532-57-1010¡ÊÂåÉ½¡ËJR¡¦Ì¾Å´Ë¶¶±ØÄ¾·ë
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/associatoyohashi/
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡§https://www.facebook.com/associatoyohashi/?locale=ja_JP
LINE¡§https://lin.ee/OalUPng
¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢Ë¶¶¤ÏSDGs¥Ñー¥È¥ÊーÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤Î¶â³Û¤Ï¾ÃÈñÀÇÅù¤ò´Þ¤àÁí³ÛÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£
¢¨¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥åー¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚË¶¶±ØÄ¾·ë¡Û¥Û¥Æ¥ë¥¢¥½¥·¥¢Ë¶¶