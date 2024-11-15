¡Ú°ä¸À½ñÇ¯Êó2024¤ò¥ê¥êー¥¹¡ÛÁêÂ³»þ¤Ë¡Ö¿Æ¤Î°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï10¿ÍÃæ¤¿¤Ã¤¿1¿Í¡ª¤¤¤¤°ä¸À¤ÎÆü¡Ê11·î15Æü¡Ë¤Ë¡¢°ä¸À½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö°ä¸À½ñÇ¯Êó2024¡×¤ò¸ø³«

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https://prtimes.jp/i/16206/195/resize/d16206-195-28e354745f3609ae3578-2.png ]¡¦20Âå¤âÂçÂ¿¿ô¤¬°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢25.6%¤Ï¡ÖºîÀ®Í½Äê¤¢¤ê¡×¤È²óÅú¡£¡¦°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢50Âå¤È20Âå¤Îº¹¤¬0.1¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¡£¡¦°ä¸À½ñ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤ÄÍýÍ³¤Î¾å°Ì¤Ï¡¢¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î»à¸å¤Î²ÈÂ²¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë°ä»º¤òÊ¬ÇÛ¤Ç¤¤ë¡×¡£¡¦µÕ¤Ë°ä¸À½ñ¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ê°õ¾Ý¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö°ä¸À½ñ¤Îºî¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¦Æñ¤·¤½¤¦¡×¡Ö¡Ê°ä¸À½ñ¤Ï¡ËÁè¤¤¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¡Ö°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¡×¡£Â³¤¤Ï¡Ö°ä¸À½ñÇ¯Êó2024¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡https://www.authense.jp/souzoku/annual_dl2024/¡Ú²ÈÂ²¤È¡Ö°ä¸À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ñÏÃ°Õ¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¡Û¡¡[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/16206/195/resize/d16206-195-06febb3abc7a20098f3b-3.png ]¡¦»Ò¤É¤â¤Ë°ä¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤Ç¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×³ä¹ç¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÁý²Ã¤·¡¢70Âå¤Ç¤Ï15.7%¡£¡ÖÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÏÃ¤¹¤Ä¤â¤ê¡×¤â´Þ¤á¤ë¤È61.2%¡£¡¦¤·¤«¤·¡¢°ä¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤Ç¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢37.0%¤¬°ä¸À¤ÎºîÀ®°Õ¸þ¤¬¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£ÆüËÜ¿Í¤Î°ä¸À½ñºîÀ®°Õ¸þ¤ÎÄã¤µ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¡¡[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/16206/195/resize/d16206-195-e59a26a7dc122b373058-4.png ]¡¦¿Æ¤ÎÁêÂ³»þ¤Ë°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿³ä¹ç¤Ï10.4%¤ÈÄãÎ¨¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÁêÂ³»þ¤Ë°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¿Í¤Ï90.9%¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤³ä¹ç¤Ë¡£°ä¸À½ñ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤ò·Ð¸³¤·¤¿ºÝ¤Ë°ä¸À½ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ú¼«¿È¤Î»à¸å¤ò¹Í¤¨¤ÆÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë¤Ï²ÃÆþ¤¹¤ë¤¬¡Ö°ä¸À¡×¤Ë¤ÏÌµÆÜÃå¡Û¡¡[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/16206/195/resize/d16206-195-53ddaeb3ce176a9c5284-5.png ]¡¦»àË´ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï11.5¡ó¤¬°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡£¤¬¤óÊÝ¸±¤ä°åÎÅÊÝ¸±¤Î¤ß¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì7.9¡ó¡¢6.6¡ó¡£¡¦»àË´ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â10¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤·¤«°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£▶¡Ö°ä¸À½ñÇ¯Êó2024¡×Á´ÊÔ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://www.authense.jp/souzoku/annual_dl2024/¡Ö°ä¸À½ñÇ¯Êó2024¡×¡ÚÂè2¾Ï¡¡50Âå～70Âå¤Î°ä¸À½ñºîÀ®°Õ¼±Ä´ºº¡Û¤è¤ê¡¢ËÁÆ¬¿ô¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/16206/195/resize/d16206-195-82757dedf8e91bfdfa1f-7.png ][²èÁü8: https://prtimes.jp/i/16206/195/resize/d16206-195-b4ccbcc75517317fbf04-6.png ][²èÁü9: https://prtimes.jp/i/16206/195/resize/d16206-195-49bca212319056cf9aff-8.png ][²èÁü10: https://prtimes.jp/i/16206/195/resize/d16206-195-77d3f7bb7db29babd2db-9.png ]Â³¤¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£▶¡Ö°ä¸À½ñÇ¯Êó2024¡×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡¡¡¡https://www.authense.jp/souzoku/annual_dl2024/Åö»öÌ³½ê¤Ï¡¢¡ÖÁÛ¤¤¡×¤¬ÅÁ¤ï¤ë°ä¸À½ñ¤ò¡¢¸µµ¤¤Ê¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤éºîÀ®¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ñ¤ÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Åö»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¡¢°ä¸À½ñ¤Ø¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ä¸À½ñ¤Ï¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¡×¡ÖÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ºâ»º¤Î¹Ô¤Àè¤ä¤¢¤Ê¤¿¤Î°ä»Ö¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î¼ê´Ö¤ò·Ú¸º¤·¡¢°äÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ä¤ê¤ò¼¨¤¹¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢±ßËþ¤ÊÁêÂ³¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¢£°ä¸À½ñÇ¯Êó2024 Ä´ºº³µÍ×Ä´ººÊýË¡¡§Web¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ººÂÐ¾Ý[²èÁü11: https://prtimes.jp/i/16206/195/resize/d16206-195-a55d5c23055d7fc2a433-10.png ]¢£°ä¸À½ñÇ¯Êó2024¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î°ä¸À½ñºîÀ®°Õ¸þ¤È°ä¸À¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ººÊó¹ð½ñ¡¡³µÍ×01¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë°ä¸À½ñ¡¡°ä¸À½ñ¤ÎÎò»Ë¡¡°ä¸À½ñ¤Î¼ïÎà¡¡°ä¸À½ñºîÀ®¤Ë¤ª¤±¤ë»Î¶È¤ÎÌò³ä¡¡°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¿ô¿ä°Ü¡¡°ä¸À¤Ç»×¤¤Éâ¤«¤Ö´¶¾ð¤Ï¡ÖÈá¤·¤ß¡×¡Ö¿®Íê¡×¡¡¤Þ¤È¤á02¡¡50～70Âå¤Î°ä¸À½ñºîÀ®°Õ¼±Ä´ºº¡Ú50Âå°Ê¾å¡Û°ä¸À½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¡Ú50Âå°Ê¾å¡Û°ä¸À½ñ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê°õ¾Ý¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤ÎÍýÍ³¡Ú50Âå°Ê¾å¡Û°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÍÌµ¡Ú50Âå°Ê¾å¡Û°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤Í½Äê¤ÎÊý¤ÎÍýÍ³¡Ú50Âå°Ê¾å¡Û°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëÀìÌç²È¤Þ¤È¤á03¡¡20～40Âå¤Î°ä¸À½ñºîÀ®°Õ¼±Ä´ºº¡Ú20～40Âå¡Û°ä¸À½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¡Ú20～40Âå¡Û°ä¸À½ñ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê°õ¾Ý¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤ÎÍýÍ³¡Ú20～40Âå¡Û°ä¸À½ñ¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ê°õ¾Ý¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤ÎÍýÍ³¡Ú20～40Âå¡Û°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÍÌµ¡Ú20～40Âå¡Û°ä¸À½ñ¤òºîÀ®¤·¤Ê¤¤Í½Äê¤ÎÊý¤ÎÍýÍ³¡Ú20～40Âå¡Û°ä¸À½ñ¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë»ñ»º¡¿°ä¸À½ñ¤¬ºîÀ®¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÇ¯Îð 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