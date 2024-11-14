¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë³Ú¤·¤à¤â¤¦1¤Ä¤Î¥×¥íÌîµå¡Ø¥×¥í¥¹¥ÔA ¥×¥í¥êー¥° 2024¥·ー¥º¥ó¡Ù(ÄÌ¾Î:¡Ø¥¹¥Ô¥êー¥°¡Ù)¤Ë¥Ê¥Ã¥·¥å¤¬½é¶¨»¿¡ª
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÎäÅàÂðÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¡Önosh(¥Ê¥Ã¥·¥å)¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ ÃÒÌé¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¼çºÅ¤Î2024Ç¯11·î16Æü(ÅÚ)～12·î28Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥×¥í¥¹¥ÔA ¥×¥í¥êー¥° 2024¥·ー¥º¥ó(ÄÌ¾Î:¡Ø¥¹¥Ô¥êー¥°¡Ù)¡×¤Ø¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶¨»¿¤òµÇ°¤·¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤¬Áí³Û5,000±ßOFF(¢¨1)¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡ËËÜ¥¯ー¥Ý¥ó»Üºö¤Ï½é²ó¹ØÆþ¤ÎÊý¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¡£¡ÖÁí³Û5,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþÆü¤«¤é12½µ´Ö¤Ç¡¢1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï1Ëç¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥×¥í¥¹¥ÔA ¥×¥í¥êー¥°¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¹¥Ô¥êー¥°¡Ë¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¡Ö¥×¥íÌîµå¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄA¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)¸øÇ§¤Î¥×¥íÌîµåe¥¹¥Ýー¥Ä¥êー¥°¤Ç¤¹¡£
¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¤òÂåÉ½¤¹¤ë³ÆµåÃÄ3Ì¾¡¢·×36Ì¾¤Î¥×¥í¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¥»¡¦¥êー¥°¤È¥Ñ¡¦¥êー¥°¤Îe¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ìー¥¹¤òÀï¤¤È´¤¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î»ëÄ°¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿©»ö¤ÎÄ´Ã£¤ò»þ´ÖÃ»½Ì¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¡¢º£²ó¤Î¶¨»¿¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ø»þ´Ö¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Åö¼Ò¤Ï»þÃ»¤È±ÉÍÜ¤ÎÌÌ¤«¤é¿©À¸³è¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
◼¡Ö¥×¥í¥¹¥ÔA ¥×¥í¥êー¥° 2024¥·ー¥º¥ó¡×³µÍ×
¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¤¬¤½¤ì¤¾¤ìµåÃÄÂåÉ½Áª¼ê(¥×¥í¥×¥ì¥¤¥äー)¤ò3Ì¾·è¤á¡¢µåÃÄOB¤äµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬¥¹¥Ô¥êー¥°´ÆÆÄ¤ä¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¡¢¥Áー¥à¤òÎ¨¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥íÌîµå¤ÈÆ±ÍÍ¥»¡¦¥êー¥°¤È¥Ñ¡¦¥êー¥°¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢e¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ìー¥¹¤òÀï¤¤¡¢³Æ¥êー¥°¤Î¾å°Ì3¥Áー¥à¤¬e¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£Î¾¥êー¥°¤Î¾¡¼Ô¤ÏeÆüËÜ¥·¥êー¥º¤Ø¤È¿Ê½Ð¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢4¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´»î¹ç¤¬Æþ¾ìÌµÎÁ¤ÎÍ´ÑµÒ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢YouTube ¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¡¦¥×¥í¥¹¥Ô¸ø¼°¡×¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£³«ËëÀï¤ÈÂè2Àá¤Ï¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥Úー¥¸ :
https://e-baseball.konami.net/prospi_a_league/
¢£³«ºÅÆüÄø
¡Úe¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ìー¥¹ ³«ËëÀï¡Û
11·î16Æü(ÅÚ)¡¦17Æü(Æü)
¡Úe¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ìー¥¹ Âè2Àá¡Û
11·î23Æü(ÅÚ)¡¦24Æü(Æü)
¡Úe¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ìー¥¹ Âè3Àá¡Û
11·î30Æü(ÅÚ)¡¦12·î1Æü(Æü)
¡Úe¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ìー¥¹ Âè4Àá¡Û
12·î7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)
¡Úe¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ìー¥¹ ºÇ½ªÀá¡Û
12·î14Æü(ÅÚ)¡¦15Æü(Æü)
¡Úe¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º¡Û
12·î21Æü(ÅÚ)¡¦22Æü(Æü)
¡ÚeÆüËÜ¥·¥êー¥º¡Û
12·î28Æü(ÅÚ)
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¾ì
¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¡¦¥×¥í¥¹¥Ô¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÇÛ¿®
¥Ñ¥ï¥×¥í¡¦¥×¥í¥¹¥Ô¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë :
https://www.youtube.com/@pawapuroprospi/featured
¢£¡Ö¥¹¥Ô¥êー¥° ¡×¡ß¥Ê¥Ã¥·¥å ¶¨»¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
ËÜÂç²ñ¤ò»ëÄ°¤·¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Önosh¡×¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡¡Áí³Û\5,000OFF¤È¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥¹¥Ô¥êー¥° ¡×¡ß¥Ê¥Ã¥·¥å¶¨»¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡Ö¥¹¥Ô¥êー¥°¡×¶¨»¿ÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¤Î¿·µ¬¹ØÆþ¤Ç½é²ó¹ØÆþ»þ2,000±ß¡¢°Ê¹ß2～4²óÌÜ¹ØÆþËè¤Ë1,000±ßOFF¤ÎÁí³Û5,000±ßOFF¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ÏËÜÂç²ñ¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ô¥êー¥°¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþ¤ÎÊý¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÁí³Û5,000±ßOFF¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢½é²ó¹ØÆþÆü¤«¤é12½µ´Ö¤Ç¤¹¡£
¢¨1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï1Ëç¤Ç¤¹¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸ :
https://nosh.jp/influencer-promotion?key=ProfessionalbaseballspiritsA2024&utm_source=Youtuber&utm_medium=PR&utm_campaign=ProfessionalbaseballspiritsA2024&utm_content=20241116_press&utm_term=coupon235
¢£¡Önosh¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÎäÅàÊÛÅö¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÌ±¿©¤È¤·¤ÆÄ¹´ü¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¾¦ÉÊ¤ÎÆâÍÆÎÌ¤äÌ£¤ò½ç¼¡²þÁ±¡£¤Þ¤¿¡¢Ë°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î³È½¼¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼«¿æ¤Ï¼ê´Ö¤À¤¬¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤e¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¤Î¶¨»¿¤ä¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¼Ô¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
◼️²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç 3-3-3¡¡ÃæÇ·Åç»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°16F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ¡¡ÃÒÌé
ÀßÎ©¡§2016Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§nosh¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
²ñ¼ÒURL¡§https://nosh.jp/