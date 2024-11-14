¥Á¥§¥ó¥¸¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥æー¥¶ー´ë¶ÈÂ¦PM¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô´ÉÍý¸¦½¤¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§ÌîÅÄ ÃÎ´²¡¢°Ê²¼¡§¥Á¥§¥ó¥¸¡Ë¤Ï11·î14Æü¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥æー¥¶ーÂ¦´ë¶ÈPM¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô´ÉÍý¸¦½¤¤òÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Ê£»¨²½¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Áý²Ã¤¹¤ëºòº£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥æー¥¶ー´ë¶ÈÂ¦¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡ÊPM¡Ë¤Î¥¹¥¥ë¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á³«È¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥æー¥¶ー´ë¶ÈÂ¦¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡¢2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë½¸Ãæ¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
Ê£»¨²½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー´ë¶ÈÂ¦¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬Ã±¤Ê¤ëÄ´À°Ìò¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Á¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬Â¿¿ô¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÌÜÅª¤«¤é°ï¤ì¤º¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜ¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±À®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤ä¡¢¥Ù¥ó¥Àー¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ÊÄ½¤ÈÉÊ¼Á¤ò´ÉÍý¤·¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¥¹¥¥ë¤Î³Ø½¬µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Á´5¾Ï¤Ë¤ï¤¿¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ï¡¢¿ÊÄ½´ÉÍý¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¤ÎÃÎ¼±¤Ë²Ã¤¨¡¢¥æー¥¶ー´ë¶ÈÂ¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢´ë¶ÈÀïÎ¬¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤È¡¢¥Ù¥ó¥Àー¤ä¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¥ë¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Ê¥ê¥ª¥Ùー¥¹¤Î±é½¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê²ò·èºö¤ò¡¢Â¾¤Î¼õ¹Ö¼Ô¤È¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¡¢¡ÖChange People¡¢Change Business¡¢Change Japan¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÀ¸»ºÀ¤ò CHANGE ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿Í¡Ê¿Íºâ°éÀ®¡Ë¤Èµ»½Ñ¡ÊNew-IT¡Ë¤Ë¤è¤ê¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¶ÈÌ³¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ÇÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Íºà°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤¿ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£ËÜ¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î³§ÍÍ¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®¸ù¤òÎÏ¶¯¤¯¸£°ú¤·¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥Úー¥¸
https://www.change-jp.com/service/pm_management_user
¢§»ñÎÁDL¥Úー¥¸
https://www.change-jp.com/download/dl-050
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¡Ê¿Íºà°éÀ®¡Ë¤Èµ»½Ñ¡ÊNew-IT¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¤Î ¥Ó¥¸¥Í¥¹/¶ÈÌ³¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡ÖChange People¡¢Change Business¡¢Change Japan¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖÀ¸»ºÀ¤ò CHANGE ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¿Íºà¤Î°éÀ®»Ù±ç¤È¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î³×¿·µÚ¤Ó ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤òÃ´¤¦ NEW-IT ¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×¤Ïhttps://www.change-jp.com/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://www.change-jp.com/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)
ËÜ·ï¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à¡¡Ã´Åö¡§¹þ¸Í¡¦Ãæ¶Í
Email ¡§lxinfo@change-jp.com