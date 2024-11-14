¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥Ðー¥È¥ó - 2024Ç¯ÆüËÜ¸ÂÄê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥è¥ó¥¯ー¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹Ó°æÍº»Ö¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥óÈ¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥Ðー¥È¥ó¡ÊOLIVIA BURTON¡Ë¡×¤ÎÆüËÜÁíÍ¢ÆþÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯ÆüËÜ¸ÂÄê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢»þ·×¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥¤¥ó¥Ýー¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¤Ï¿·ºîÏÓ»þ·×2¼ïÎà¤È¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥é¥¤¥ó¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯- ¥Ç¥¤¥ó¥Æ¥£¡×¤â¿·ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2024 Christmas Limited Gift Set
2024Ç¯ ¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥Ðー¥È¥óÆüËÜ¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È
²Ú¤ä¤«¤Ê¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥±ー¥¹¤È¥·¥ë¥Ðー¥µ¥ó¥ì¥¤¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î²Ö¡¹¤ÈÄ³¤¬Á¡ºÙ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÏÓ»þ·×¤Ï¡¢¼ê¸µ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢½÷À¤é¤·¤¤Í¥²í¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸É÷¥¥ã¥Ó¥¢¡¦¥Óー¥º¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤ê¡¢»þ·×¤ÈÈþ¤·¤¯Ä´ÏÂ¤¹¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëPUÀ½¥³¥¤¥ó¥Ýー¥Á(Ä¾·Â8cm)¤âÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡ÖWith Love¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï36,300±ß(ÀÇ¹þ)
<»þ·×> ¥±ー¥¹·Â¡§30mm / ¸ü¤µ:8.1mm / ¥±ー¥¹¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÁÇºà:¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë/ É÷ËÉ¡§¥ß¥Í¥é¥ë¥¬¥é¥¹/ ¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡§ÆüËÜÀ½¥¯¥©ー¥Ä/ËÉ¿å¡§3µ¤°µ
<¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È> Á´Ä¹¡§185mm¡ÊÆâ¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¡§£²£µ£í£í¡Ë/ËÜÂÎÁÇºà¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹
<¥³¥¤¥ó¥±ー¥¹> ¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â£¸cm¡¢¹â¤µ2.2cm / ËÜÂÎÁÇºà¡§£Ð£Õ¡¢°¡±ô¹ç¶â¡Ê¥Á¥§ー¥óÉôÊ¬¡Ë¡¢Æ¼(¥Á¥ã¥Ã¥¯ÉôÊ¬)¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë(Î¢ÌÌ¶ÀÉôÊ¬)
Signature - Illustrated Florals
¥·¥°¥Í¥Á¥ãー- ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥Æ¥Ã¥É¥Õ¥íー¥é¥ë¡Ê»þ·×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅÄ±àÉ÷·Ê¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥íー¥é¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¼êÉÁ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿²Ö¡¹¤äÄ³¡¹¤¬¡¢Á¡ºÙ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£2¼ïÎà¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¥é¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¡Ö¥íー¥º¥´ー¥ë¥É&¥Á¥çー¥¯¥Ö¥ëー¡×¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê²´Ã°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥ë¤È¥Á¥çー¥¯¥Ö¥ëー¤Î¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¢¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥±ー¥¹¤Ç¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥´ー¥ë¥É&¥»ー¥¸¥°¥êー¥ó¡×¤Ï¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¡¹¤È¤½¤Î¼þ¤ê¤òÈô¤Ó²ó¤ë¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥·¥ë¥Ðー¥À¥¤¥ä¥ë¤È¥´ー¥ë¥É¥±ー¥¹¡¢¥»ー¥¸¥°¥êー¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÄ´ÏÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï19,800±ß(ÀÇ¹þ)¡£
<»þ·×> ¥±ー¥¹·Â¡§30mm / ¸ü¤µ:8.1mm / ¥±ー¥¹¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÁÇºà:¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë/ É÷ËÉ¡§¥ß¥Í¥é¥ë¥¬¥é¥¹/ ¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡§ÆüËÜÀ½¥¯¥©ー¥Ä/ËÉ¿å¡§3µ¤°µ
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯- ¥Ç¥¤¥ó¥Æ¥£¡Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥é¥¤¥ó¡Ë
Á¡ºÙ¤Ê¥¥ã¥Ó¥¢¡¦¥Óー¥º¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Þー¥¥¹¥«¥Ã¥È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸É÷¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ô¥¢¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥·¥ë¥Ðー¡¢¥´ー¥ë¥É¡¢¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢»þ·×¤È¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ëÈþ¤·¤¤µ±¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
24100276 - ¥·¥ë¥Ðー¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹\16,500(ÀÇ¹þ)
24100279 - ¥·¥ë¥Ðー¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È\16,500(ÀÇ¹þ)
24100285 - ¥·¥ë¥Ðー¥¹¥¿¥Ã¥É¥Ô¥¢¥¹\11,000(ÀÇ¹þ)
24100277 - ¥´ー¥ë¥É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹\19,800(ÀÇ¹þ)
24100280 - ¥´ー¥ë¥É¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È\19,800(ÀÇ¹þ)
24100286 - ¥´ー¥ë¥É¥¹¥¿¥Ã¥É¥Ô¥¢¥¹\11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
24100278 - ¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹\19,800(ÀÇ¹þ)
24100281 - ¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È\19,800(ÀÇ¹þ)
24100287 - ¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥¹¥¿¥Ã¥É¥Ô¥¢¥¹\11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
<¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹>Á´Ä¹450mm¡ÊÆâ¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¡§£µ£°£í£í¡Ë/ ËÜÂÎÁÇºà¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹
<¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È> Á´Ä¹¡§185mm¡ÊÆâ¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿ー¡§£²£µ£í£í¡Ë/ËÜÂÎÁÇºà¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹
<¥Ô¥¢¥¹> ½ÅÎÌ¡§£±£ç¡¢ËÜÂÎÁÇºà¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¬¥é¥¹
¡Ö¥ª¥ê¥Ó¥¢¥Ðー¥È¥óÆüËÜ¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡×¤È¿·ºîÏÓ»þ·×¤ª¤è¤Ó¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ï¡¢2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢H¡ëM¡ÇS Watch Store²£ÉÍ¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹Å¹¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥Ðー¥È¥ó¼è°·Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¡¢¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥Ðー¥È¥óÆüËÜ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
H¡ëM¡ÇS¡É Watch Store ²£ÉÍ¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹Å¹
H¡ëM¡ÇS¡É WatchStore É½»²Æ»
ÆüËÜ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://www.oliviaburton.jp/)
¢§¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
H¡ëM¡ÇS¡É Watch Store ²£ÉÍ¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹Å¹
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬1-5-1 ¥¸¥ç¥¤¥Ê¥¹3F
045-620-7525