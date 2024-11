¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¡ÖNO MUSIC, NO LIFE. @¡×Nautilus¤¬·èÄê¡ª

タワーレコード株式会社NO MUSIC, NO LIFE. @「Nautilus

「NO MUSIC, NO LIFE.」ポスター意見広告シリーズのウェブ版「NO MUSIC, NO LIFE. @」に、現代レアグルーヴ・シーンを体現する新世代バンド、Nautilusが決定しました。

タワーレコードでは、この最新グラフィックデザインを本日11月14日(木)よりタワーレコード オンラインはじめタワーレコードが運営するサイトやSNS上で公開、また12月上旬より、主要17店舗でポスターを掲出します。

Nautilusは、佐々木俊之をリーダーにジャズ、ファンク、ディスコ、ソウル、ヒップホップと多様な音楽性を武器に、これまでの作品が海外でも高く評価される、現代レアグルーヴ・シーンを体現する新世代バンド。12月18日(水)に待望の9thフルアルバム『Sunrise』がリリースされます。

今回、タワーレコード全店ならびにタワーレコード オンラインにてフルアルバム『Sunrise』をご購入いただいたお客様を対象に、応募抽選にて10名様へ本ポスターが当たる抽選券付きのポストカード(本ポスターデザイン)をプレゼントします。

情報が国境を超えやすい時代、

音楽を通して世界の人たちとつながれることを嬉しく思っています。

(Nautilus)

「NO MUSIC, NO LIFE.」サイト:https://tower.jp/nomusicnolife/

「NO MUSIC, NO LIFE. @」とは

意見広告シリーズ「NO MUSIC, NO LIFE. @」は、CDパッケージのリリースと並行して楽曲配信も積極的に活動している、主にインディーズ・アーティストの応援を目的に、SNSやタワーレコード オンラインなどのウェブサービスをメインメディアとして展開していきます。「@」にはメールアドレスのように「ウェブ上の存在する場所」を示す意味があることから、「NO MUSIC, NO LIFE. @」は「ウェブ上の展開を中心にしたNO MUSIC, NO LIFE.」を表しています。

■タワーレコード店頭ポスター掲示

掲示開始:12月上旬(予定)

掲示店舗:17店舗

札幌パルコ店/仙台パルコ店/渋谷店/新宿店/池袋店/町田店/川崎店/横浜ビブレ店/名古屋近鉄パッセ店/名古屋パルコ店/金沢フォーラス店/なんばパークス店/梅田NU茶屋町店/神戸店/京都店/広島店/福岡パルコ店

■商品情報

タイトル:Sunrise

アーティスト:Nautilus

発売日:2024年12月18日(水)

形態・価格:2形態

・CD 規格品番:URDC114

価格:2,640円(税込)

・LPレコード 規格品番:URDC129

価格:3,960円(税込)

※完全限定盤

レーベル:URBAN DISCOS

Sunrise

現代レアグルーヴ・シーンを体現するバンド、NAUTILUS。9th フルアルバム『Sunrise』がLP/CDで同時リリース!!NAUTILUS 節全開のオリジナル・ジャジーファンクから、ボーカルにEmi Tawata (Life feat. Emi Tawata /Des'ree カヴァー)、レイヤマダ (Wonderwall feat. Ray Yamada /Oasis カヴァー)をフィーチャーしたカヴァー楽曲を含む全10曲を収録!!

■タワーレコードオリジナル特典

12月18日(水)発売の『Sunrise』をタワーレコードにてご購入いただいたお客様に「NO MUSIC, NO LIFE.@」ポスターが抽選で10名に当たる応募抽選付ポストカード(「NO MUSIC, NO LIFE.@」ポスター絵柄)を先着でプレゼントします。

応募期間:2024年12月17日(火)~2025年1月6日(月)23:59

対象商品:Nautilus『Sunrise』2形態

・CD規格品番:URDC114 価格:2,640円(税込)

・LPレコード 規格品番:URDC129 価格:3,960円(税込)

※すでにご予約済みのお客様も対象となります。

対象店舗:タワーレコードならびにTOWER RECORDS mini 全店、タワーレコード オンライン

■アーティストプロフィール

2014年ドラマーの佐々木俊之をリーダーとして結成された、ジャズからファンク、ディスコ、ソウル、ヒップホップまで消化した多様な音楽性を武器とした新世代ファンク・バンド。佐々木俊之(ds)、梅沢茂樹(bs)、中林万里子(key)

Bob Jamesの楽曲"Nautilus"から着想を得て、実在した潜水艦Nautilusとのイメージを織り交ぜて、70年代のレアグルーヴサウンドを追求しつつ、深海にいざなうようなディープな世界観を作り上げている。

今までにリリースした数多くの作品は海外でも高く評価されており、2023年,2024年と2年連続でベルリンのジャズフェスティバル”X JAZZ!”を含むドイツツアーを敢行した。

2024年現在、国内外合わせて7インチ28枚、フルアルバム12枚と、驚異的な勢いで作品をリリースし続けている。

Nautilus