¡Ö¿´¤¬¤®¤å¤Ã¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ó¥¬¡×¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¡ÈCHiCO¡É¡¢¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯ROLLY¡×¤Î¡È¥Þ¥ó¥¬¿ä¤·¡É´ë²è¡ØMANGA PLAYLIST¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ª

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営する電子コミックアプリ「コミックROLLY(https://rolly.jp/)」上で、2024年8月1日(木)サービス開始1周年を機にスタートさせたマンガ好き著名人が推しの作品を紹介する『MANGA PLAYLIST』の第5回が公開されました。

音楽シーンの中でヒットのきっかけにもなっている【PLAYLIST】。さまざまなテーマでセレクトされているPLAYLISTをマンガ軸に展開。『MANGA PLAYLIST』は、マンガ大好き著名人がセレクターとなり、選書意図や想いをテーマに、 今読んでほしい、またハマっているマンガタイトルを一つのプレイリスト形式で紹介するコーナーです。

本日11月14日に更新された第5回へセレクターとして登場したのは、クリエイターチームとのコラボユニットCHiCO with HoneyWorksとして、「銀魂」シリーズ、「ハイキュー!! TO THE TOP」、「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」など、数々のアニメ作品の主題歌を担当し、ティーンを中心に絶大な支持を受け、2023年よりソロプロジェクトを始動させた“CHiCO”が登場しました。



CHiCOのプレイリストは、『「心がぎゅっとなるマンガ」を集めてみました』とのコメント通り、ドキドキ、ハラハラなど、心を大きく揺さぶる、感情が動く漫画をテーマにセレクトしてくれています。秋の夜長に、心をギュッと掴まれて離さない5作品にご注目ください。

是非、アプリで作品をお楽しみください。

今後も継続して展開される『MANGA PLAYLIST』。セレクターの想いとともに、新しいマンガ作品との出会いをお楽しみください。

■『MANGA PLAYLIST』特設ページ

URL:https://rolly.jp/mangaplaylist/artist005/index.html(https://rolly.jp/mangaplaylist/artist005/index.html)

#5:CHiCO

<プロフィール>

第1回「ウタカツ!」オーディションでグランプリに輝き、10代に絶大な人気を誇るクリエイターチームHoneyWorksとのコラボユニット・CHiCO with HoneyWorksとして「世界は恋に落ちている」で2014年にメジャーデビュー。

「アオハライド」「まじっく快斗1412」「銀魂」シリーズ、「ハイキュー!! TO THE TOP」「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」「理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ」「彼女、お借りします」など数々の大人気アニメの主題歌を担当。全国のティーン~20代女性を中心に絶大な支持を受けている。

2023年4月8日のZeppツアーファイナルをもって、CHiCO with HoneyWorksの一時活動休止を発表した。

2023年7月15日の1stデジタルシングル「光のありか」をもってソロ活動を始動し、デジタルシングルを続けてリリース。11月8日にリリースしたCHiCO 1stシングル「エース」はTVアニメ「シャングリラ・フロンティア」のエンディングテーマとして起用された。

今まではライブでしか見られなかったビジュアルも公開し、新たな表現にも挑戦。等身大の想いや気持ちを歌う新「CHiCO」として、国内外のクリエイター・コンポーザー・アーティストとの楽曲制作を開始した。

■ライブ情報

LAWSON presents CHiCO 1st Hall Live "CONFETTi"

2025年4月29日(火・祝)

会場:LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

https://www.chicoxxx.com/live/detail/?liveid=52827&artist=chico(https://www.chicoxxx.com/live/detail/?liveid=52827&artist=chico)



